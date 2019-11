Trùm giang hồ Quân "xa lộ" bị thanh toán theo hợp đồng?

Thứ Sáu, ngày 08/11/2019 13:44 PM (GMT+7)

Một thông tin bất ngờ về một Việt kiều hợp đồng với băng nhóm giang hồ vùng ven giết chết Quân xa lộ.

Tin pháp luật Sự kiện:

Có đến 40 đối tượng tham gia truy sát

Ngày 8-11, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đã bắt giữ 5 nghi phạm tình nghi liên quan đến vụ truy sát khiến ông Mai Văn Quân (54 tuổi, ngụ quận Thủ Đức - trùm giang hồ khét tiếng ở vùng giáp ranh) tử vong trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Ty Thành Đại (SN 1985, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức), Đặng Quốc Duy (SN 2003, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), Bùi Quốc Duy (SN 2003, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn) và Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức).

Liên quan đến vụ án, hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm trên. Công an cũng xác định có khoảng 40 đối tượng truy sát ông Mai Văn Quân hay còn gọi là Quân "khùng", Quân " xa lộ"...

Hình ảnh Quân "xa lộ" bị hàng chục giang hồ truy sát tử vong (ảnh cắt từ clip)

Thanh toán theo hợp đồng?

Điều bất ngờ trong vụ án giết chết Quân "xa lộ", theo cơ quan chức năng là có liên quan đến hợp đồng của 1 Việt kiều với băng nhóm giang hồ vùng ven. Do có yếu tố người nước ngoài tham gia nên Công an quận Thủ Đức đã chuyển giao hồ sơ điều tra bước đầu cùng các đối tượng cho Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.

Như Báo Người Lao Động thông tin, đêm 4-11, Quân "xa lộ" cùng nhóm bạn đến một quán karaoke trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức để hát. Đến khuya, khi Quân "xa lộ" vừa bước ra khỏi quán thì bất ngờ bị hàng chục đối tượng cầm mã tấu, dao, tuýp sắt... truy sát.

Bị tấn công bất ngờ, Quân "xa lộ" chống trả rồi chạy xuống bãi giữ xe tìm đường thoát nhưng bị dồn vào góc tường. Sau đó, Quân thoát ra ngoài đường nhưng bị nhóm đối tượng đuổi theo đâm gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng tẩu thoát, còn Quân "xa lộ" được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.