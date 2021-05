Ly kỳ hành trình truy bắt kẻ đâm tử vong bác sĩ nha khoa ở Bình Dương

Thứ Bảy, ngày 08/05/2021 10:00 AM (GMT+7)

Hung thủ giết người khai, sau khi biết mình đâm chết bác sĩ đã tìm cách bỏ trốn về quê Nghệ An và tìm mọi cách lẩn trốn...

Hai đối tượng liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng ở Bình Dương.

Chiều 7/5, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thủy, SN 1992, HKTT tại tỉnh Nghệ An và Nguyễn Văn Đông, SN 1991, HKTT tại Bình Dương để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ việc trên là anh P.V.T, SN 1988, HKTT tỉnh Bình Phước. Anh T. là bác sĩ có phòng khám nha khoa trên đường D37, khu dân cư Vietsing, khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sau hơn 72 giờ, công an đã bắt được hung thủ giết người.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, khi nhận thông tin về vụ án, lực lượng trinh sát hòng Cảnh sát hình sự đã có mặt hiện trường, khoanh vùng điều tra, trích xuất hình ảnh camera an ninh và ghi nhận được hình ảnh của hung thủ.

Ngoài hình ảnh của kẻ giết người, ở một góc máy quay khác, cơ quan này xác định, kẻ giết người còn có đồng phạm đi cùng nên đã tung lực lượng truy tìm.

Công an Bình Dương nhận phát đi nhận dạng ban đầu về hung thủ.

Do hung thủ đi cùng đồng phạm và cả 2 đều đeo khẩu trang nên việc nhận dạng khuôn mặt trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng và sớm phải tìm ra hung thủ, hàng chục trinh sát công an đã được huy động khoanh vùng đối tượng để tìm ra thông tin, manh mối của kẻ giết người.

Trong quá trình này, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã có thông báo nhờ đến tố giác của người dân.

Công an đã treo thưởng 100 triệu đồng cho quần chúng nhân dân nếu ai phát hiện và cung cấp thông tin chính xác, có lợi cho quá trình điều tra, bắt hung thủ. Công an tỉnh Bình Dương cũng gửi thông báo cho bộ Công an và nhiều đơn vị Công an tỉnh, thành nhờ hỗ trợ.

Sau gần 3 ngày tích cực điều tra, lực lượng chức năng xác định được một nghi can có liên quan đến vụ việc.

Qua đó, xác định người này là Nguyễn Văn Đông. Đối tượng này có nhiều biểu hiện nghi vấn và đang tìm cách lẩn trốn thì bị công an bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, người này thừa nhận, có liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường An Phú, TP.Thuận An và khai là đồng phạm là Nguyễn Hữu Thuỷ.

Công an ngay lập tức truy lùng Thuỷ và xác định Thủy đã trốn về đến TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Công an địa phương bắt giữ Thuỷ, lấy lời khai ban đầu. Đối tượng thừa nhận, dùng hung khí đâm anh T. khiến anh này tử vong.

Thuỷ khai, vào đêm ngày 4/5, do không có tiền tiêu xài, Đông điều khiển xe máy chở Thủy đi thám thính quanh các tuyến đường tại khu vực phường An Phú để trộm cắp tài sản.

Khi đi đến trước khu vực khu phố 4, phường An Phú, TP. Thuận An, Thủy đi bộ tìm xe máy để trộm, còn Đông nổ máy xe chờ sẵn. Phát hiện chiếc xe máy đậu trước tiệm thuốc tây, Thủy đi vào tìm cách bẻ khóa nhưng bị anh T. bị phát hiện vây bắt.

Thấy vậy, Thủy chống trả quyết liệt đuổi theo anh T. đâm một nhát vào vùng ngực người này rồi nhanh chóng lên xe Đông chờ sẵn tẩu thoát. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án chết người, Thuỷ và Đông mỗi người 1 đường lẩn trốn, nhưng cuối cùng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang di lý đối tượng Thuỷ về để phục vụ công tác điều tra.

