Tiếng súng trong đêm và hành trình truy bắt nhóm sát thủ máu lạnh

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 19:00 PM (GMT+7)

Rạng sáng 29/4/2011, phố Xã Đàn im ắng, phía xa leo lét ánh sáng hắt ra từ những ngọn đèn đường. Bất chợt có tiếng nổ vang lên khiến khung cảnh bình yên của đêm Hà Nội bị phá vỡ.

Màn rượt đuổi trong đêm

Hơn 1h sáng 29/4/2011, phố Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) lác đác người qua lại. Thấp thoáng đâu đó một vài hàng trà đá ẩn hiện dưới ánh sáng mầu vàng nhạt của đèn đường.

Một chiếc xe taxi xuất hiện phía đầu đường, lái xe đi chầm chậm rồi dừng lại để thả một cô gái xuống. Bất ngờ, từ phía sau xuất hiện tốp người đi xe máy. Nhóm người này ép sát xe taxi, một tên ngồi sau xe máy giơ khẩu súng lên đe dọa yêu cầu dừng lại.

Hoảng sợ, lái xe taxi nhấn ga bỏ chạy thì bị nhóm người đi xe máy nổ súng bắn thẳng vào kính lái. Chiếc xe loạng choạng rồi đâm vào lề đường.

Những người trên xe máy nhảy xuống, có kẻ cầm dao đuổi chém loạn xạ, đập phá chiếc xe taxi. Trong đó, một đối tượng cầm súng dí vào cửa kính rồi bắn, tiếng nổ chát chúa vang lên kèm theo đó là âm thanh gào thét vang cả khu phố.

Nhóm "sát thủ" sau khi nổ súng đã lên xe máy bỏ chạy. Chiếc xe taxi lúc này bất ngờ vùng lên bám đuổi. Đi được một đoạn, 2 tên đi trên một xe máy bị "dí sát", ngã lăn ra đường. Lập tức, một đối tượng quay lại giải cứu đồng bọn. Chỉ trong vòng vài phút, nhóm "sát thủ" đã biến mất trong màn đêm, chiếc xe taxi cũng rời đi, để lại hiện trường những mảnh kính vỡ vương vãi dưới lòng đường.

Chiếc xe ta xi trong vụ án (ảnh tư liệu)

Lần theo dấu vết

Thông tin về vụ nổ súng được báo về Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được nhiều mảnh vỡ của kính xe. Tiến hành truy vết, công an xác định, chiếc xe taxi đang nằm tại một bệnh viện, nữ giới đi trên xe đã tử vong.

Tiến hành khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện hai bên cửa xe cùng kính chắn gió bị vỡ vụn. Phần nắp ca pô và đầu xe bẹp dúm, phía trong xe có vài vỏ đạn chì, dùi cui điện cùng những vết máu loang khắp nơi.

Nạn nhân nữ tử vong được làm rõ là Nguyễn Thị L (20 tuổi, trú tại quận Đống Đa). L bị bắn thẳng vào đầu, gây biến dạng khuôn mặt, nát một phần bàn tay.

Thời điểm này, các điều tra viên Công an Hà Nội nhận định, đây là vụ án giết người, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Chính vì thế, việc dựng lên chân dung nạn nhân là điều vô cùng quan trọng.

Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng L lại là người "ra xã hội" khá lâu. Trước đó, L từng phải "đi trại" tại Nghệ An. Sau khi mãn hạn, L được người nhà xin cho đi bán hàng nhưng cô gái này không an phận và thường xuyên giao du với những người bạn "bất hảo".

Theo trình bày của gia đình L, tối 28/4/2011, có 2 thanh niên với dáng vẻ bặm trợn tìm đến. Hai người này đã yêu cầu gia đình nhắn L mang trả nợ số tiền 10 triệu đồng cho chúng, kèm lời doạ nếu không trả thì sẽ biết hậu quả.

Từ những thông tin này, các điều tra viên chắp nối với những mối quan hệ của L và thấy nổi lên nhóm đối tượng do Đồng Cao Cường (29 tuổi, tức Cường "hổ", ở quận Hai Bà Trưng) cầm đầu.

Bên trong chiếc xe xảy ra vụ án ( ảnh tư liệu)

Cường "hổ" là tay anh chị có tiếng tại Hà Nội. Vốn người Bắc Ninh, từng có vợ con ở quê nhưng Cường đã bỏ lên Hà Nội từ nhiều năm trước. Cường sống bằng nghề "làm bóng" (cho cá độ bóng đá) nên thời gian đầu gã thường xuyên va chạm. Lâu dần, Cường kết nạp được đám đệ tử dám "xả thân" nên bắt đầu "có số, có má" tại Hà Nội.

Nạn nhân L có chơi thân với cô gái tên A (bạn gái của Nguyên Mạnh Cường, còn gọi là Cường "móm", đệ tử thân tín của Cường "hổ"). Nhiều lần đi chơi của A và L đều có sự xuất hiện của Cường "móm" và đối tượng Lưu Quang Đức.

Ngày 20/4/2011, L "thủ thỉ" với Đức là mình cần 10 triệu và nhờ đối tượng này vay giúp 1 tuần. Nể "người đẹp", Đức đã bảo Cường "hổ" cho L vay 10 triệu và đây chính là nguồn cơn gây ra cái chết đầy kinh hoàng của L.

Cuộc săn lùng nơi biên giới

Cái chết của cô gái trẻ 20 tuổi đã khiến nhiều người sốc. Việc các đối tượng ra tay đầy manh động cũng đặt ra cho các cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội áp lực trong việc phá án.

Lần tìm những mối quan hệ của L, lực lượng phá án xác định nhóm đối tượng Cường "hổ" liên quan trực tiếp. Tuy nhiên, khi trinh sát đến nơi thì các đối tượng đã "cao chạy xa bay". Một cuộc truy lùng được tiến hành ngay sau đó.

Về phần mình, Cường "hổ", Đức và Cường "móm" sau khi gây án đã cùng nhau bỏ đến một nhà nghỉ tá túc. Lúc này, Cường "hổ" nói muốn bỏ trốn lên biên giới nên cử Đức về Hà Nội thu xếp tiền, còn hắn và Cường "móm" thì di chuyển về Quảng Ninh.

Ba đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Đức về Hà Nội, chưa kịp "thu xếp" thì bị bắt giữ. Linh cảm có chuyện, Cường "hổ" và đàn em rời Mạo Khê (Quảng Ninh) để ra TP Móng Cái thuê khách sạn nghỉ ngơi.

Đến chiều 6/5/2011, Cường "hổ" đang thương lượng với một người dân về việc đưa qua biên giới thì bị các trinh sát Công an Hà Nội bắt giữ. Lúc này, Cường "móm" đang ung dung tại khách sạn thì cánh cửa bất ngờ bị đá bật tung, hắn bị ghì chặt xuống đất trước khi chiếc còng số 8 "bập vào tay". Hai "sát thủ" được di lý về Hà Nội ngay trong đêm.

Giết người vì 10 triệu

Các đối tượng khai nhận, sau khi cho L vay tiền, đến hẹn Đức gọi điện nhưng L khất. Nhiều lần như thế, Đức bực mình và nói lại với Cường "hồ" để đàn anh "can thiệp". Cường "hổ" bốc máy gọi L nhưng cô gái này không nghe điện thoại.

Vào chiều 28/4/2011, Đức nhận được cuộc điện thoại từ một người phụ nữ, người này nhận là nhờ L vay tiền rồi hẹn Đức ra khu vực Trương Định để trả. Đức, Cường "móm" đến nơi nhưng mãi chẳng thấy ai nên tỏ ra bực tức.

Một lát sau, Cường "móm" lại nhận được cuộc điện thoại khác. Đầu dây bên kia là giọng gã trai trẻ, hắn bảo: "Anh gấu lắm, em sợ anh lắm. Anh chỉ giỏi bắt nạt mấy con đàn bà".

Nghe xong, Đức, Cường "móm" giận "run người" và tức tốc tìm đến nhà L đòi nợ. Tuy nhiên, L không có nhà, cũng không nghe điện thoại nên hai đối tượng bỏ đi sau khi "nhắn" lại lời đe doạ.

Lúc này, Cường "hổ" đang ăn chơi tại một khách sạn ở An Dương (quận Tây Hồ). Biết chuyện, gã bảo đàn em là đừng manh động. Nhưng chỉ ít phút sau, sự "bình tĩnh" của Cường "hổ" bị thách thức khi hắn nhận được tin L và nhóm bạn của cô gái này muốn gặp nói chuyện ở Xã Đàn.

Vốn là tay "anh chị" sống bằng nghề "tín dụng đen", Cường "hổ" nghĩ rằng nếu hắn không ra "nói chuyện" thì danh tiếng của gã sẽ bị "lung lay". Cường sai đối tượng tên Long về nhà mình lấy 3 khẩu súng tự chế, 4 thanh đao rồi cùng với nhóm Đức, Cường "móm", Nguyễn Đức Độ lên xe máy đi tìm L.

Khi Cường "móm" gọi điện thì nhóm L nói đang ở 410 Xã Đàn. Tới nơi, không thấy L đâu nên nhóm Cường "móm" tiếp tục gọi điện thì được trả lời: "Cứ đợi đấy, bọn tao đang đến".

Lúc này, Cường "móm" phát hiện L đang ngồi trong 1 xe taxi nên bảo đồng bọn đuổi theo. Khi áp sát, Cường "móm" giơ súng yêu cầu xe dừng lại nhưng không được. Tức tối đối tượng này bắn một phát vào kính trước xe, khiến chiếc xe mất lái, đâm vào lề đường. Cường "hồ" cũng bắn một phát vào cửa kính, các đối tượng khác thì lao vào đập phá. Đối tượng Đỗ Đình Tài (26 tuổi) nhắm vào trong xe bắn một phát trúng đầu L khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Với tội ác mà mình gây ra, vào năm 2012, Đỗ Đình Tài bị TAND Hà Nội tuyên phạt án tử hình, Cường "hổ"; Cường "móm" lĩnh án chung thân; các đối tượng khác cũng lần lượt nhận những bản án thích đáng với hành vi của mình.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/tieng-sung-trong-dem-va-hanh-trinh-truy-bat-nhom-sat-thu-mau-lanh-172210930161251902.htm