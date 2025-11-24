Phát hiện người nước ngoài tử vong bất thường trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Chiều 24/11, người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bất ngờ phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên đường, đoạn cao tốc qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra, người này đã tử vong từ trước đó.

Thi thể người nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Qua kiểm tra thi thể, cơ quan chức năng ghi nhận có giấy tờ cá nhân tên AEROn LEE KHEI CHEN (Quốc tịch Malaysia).

Được biết cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chỉ cho phép ô tô lưu thông.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.