Nghẹt thở hành trình truy bắt “người rừng” trốn nã

Thứ Bảy, ngày 21/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

Đối tượng trốn truy nã thông thạo địa bàn rừng núi, săn bắt giỏi, được ví như “người rừng” của thời hiện đại.

Vì thế, các trinh sát đã mất hơn 4 tháng bám rừng, bám núi và đã huy động tới hơn 150 cán bộ, chiến sỹ trong lần truy bắt thành công đối tượng.

Nơi ẩn náu của đối tượng truy nã Triệu Văn Tài trước khi bị bắt giữ

“Ngựa quen đường cũ”, liên tục ra tù vào tội

Sinh ra tại thôn Ba Hòn, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, một xã nghèo tít vùng cao tỉnh Lào Cai, Triệu Văn Tài (SN 1978) gắn bó với núi rừng, từ bé đã thông thuộc địa hình, địa vật.

Vóc dáng to cao lại được rèn luyện từ nhỏ, Tài to khỏe như con trâu rừng, tinh ranh như cáo, săn bắn thú rừng thành thục.

Thế nhưng, thay vì sử dụng sức khỏe và sự nhanh nhẹn vào những việc có ích, từ nhỏ, Tài đã là đứa trẻ ngỗ nghịch, thường xuyên trộm cắp vặt…

Ngay cả khi cưới người vợ đầu, rồi ly hôn và cưới người vợ thứ hai, ngay khi bố mẹ đều lần lượt qua đời, Tài vẫn liên tục dính tiền án, tiền sự.

Điển hình, năm 2015, Tài cùng đồng bọn gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp trâu, bò trên địa bàn huyện Văn Bàn rồi bỏ trốn. Quá trình trinh sát, Công an huyện Văn Bàn đã phát hiện, tổ chức vây bắt đối tượng tại một quán ăn ở tại TP Lào Cai. Trước khi bị bắt giữ, Tài chống trả quyết liệt, làm hàng chục bộ bàn ghế của cửa hàng bị gãy.

Sau khi ra trại không lâu, năm 2019, Tài lại cùng 3 đối tượng khác tiếp tục hình thành đường dây trộm cắp liên huyện, liên tỉnh; đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp trâu, bò trên địa bàn và đã bị Công an huyện Văn Bàn bắt giữ, sau đó bị xử phạt 12 năm, 6 tháng tù giam.

Ngày 3/4/2021, trong quá trình được đưa ra chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, đối tượng đã trèo qua hàng rào, bẻ song sắt bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

Sau thời gian bỏ trốn, Tài đã được phát hiện ở nhiều nơi, lúc ở cánh rừng huyện Trấn Yên (Yên Bái), khi lại xuất hiện cánh rừng Si Ma Cai, Văn Bàn thuộc tỉnh Lào Cai, có lúc người dân lại phát hiện Tài ở Than Uyên (Lai Châu)…

Ban ngày, Tài sống ở các đồi, núi, hang đá và các lán nương. Đêm xuống, “người rừng” mò vào nhà người quen, người thân xin tiếp tế; nếu không xin được thì đào sắn, cây củ để sinh tồn như người rừng, rồi trộm cắp một số tài sản, gia súc, gia cầm của người dân...

Sự thoắt ẩn xuất hiện của Tài cùng thói quen luôn mang theo vũ khí, với tính cách hung hãn, manh động sẵn có và sự dồn nén khi bị truy nã khiến Tài như con thú dữ giữa rừng sâu, trở thành nỗi ám ảnh, gây hoang mang cho người dân, đặc biệt là đối với những người thường xuyên lên lán trại trên đồi làm nông, lâm nghiệp.

Đã hai lần lực lượng công an Trại giam Hồng Ca tổ chức vây bắt Tài tại xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn nhưng Tài đã nhảy xuống suối Chăn lẩn trốn.

Tại xã Nậm Dạ, Văn Bàn, người dân phát hiện Tài ở trên đồi đã báo công an, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an phối hợp với nhân dân tổ chức quây bắt đối tượng nhưng không thành.

Ngày 22/7, trên đường đi từ Sa Pa về Văn Bàn, đối tượng đã bị Công an huyện Bảo Thắng phát hiện nhưng đã nhanh chân lên rừng lẩn trốn...

150 cán bộ, chiến sỹ tham gia bắt “người rừng”

Đối tượng Triệu Văn Tài (ngồi) tại cơ quan công an

Thiếu tá Nguyễn Xuân Điệp, Đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Văn Bàn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Văn Bàn đã tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ, tổ chức bắt giữ đối tượng.

Quá trình truy bắt Tài rất vất vả, bởi những địa bàn đối tượng có thể đã lui tới đều ở vùng rừng cao núi sâu, địa hình hiểm trở.

Các trinh sát, cán bộ, chiến sỹ phải xuống địa bàn, ngủ đêm ở các xã, chốt chặn ở các hang đá, bờ suối, thức ăn chủ yếu là lương khô, mì tôm... Mưa rừng, gió núi, lũ về... khiến cán bộ, chiến sỹ phải đối mặt với hiểm nguy.

Đêm 31/7, chiếc lán cạnh bờ suối của cán bộ, chiến sỹ suýt đổ sập trong mưa lớn, may anh em phát hiện kịp thời.

Khó khăn là thế, nhưng quyết tâm bắt giữ đối tượng trong thời gian sớm nhất, giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân, các cán bộ, trinh sát vẫn nỗ lực lần theo, truy vết đối tượng.

Trước thời điểm bắt giữ Triệu Văn Tài khoảng 2 ngày, tổ công tác phát hiện vị trí ẩn náu của Tài ở một lán nương. Thiếu tá Nguyễn Xuân Điệp và đồng đội đã bí mật nắm tình hình, lên sơ đồ, chi tiết khu vực lán, đường đi lối lại.

18h ngày 10/8, các cán bộ, trinh sát đã triển khai kế hoạch phá án. Lực lượng phối hợp gồm hơn 150 cán bộ, chiến sỹ công an, chia làm 8 mũi bí mật vây ráp quanh khu vực lán ngay trong đêm.

Sau gần 2h hành quân bí mật, tổ công tác của Công an tỉnh Lào Cai và Trại giam Hồng Ca đã có mặt tại trụ sở Công an xã. Không kịp ăn uống, các cán bộ, chiến sỹ thống nhất kế hoạch tác chiến.

Từ trung tâm xã, phải mất gần 3h đồng hồ để đến được vị trí chiếc lán, nơi đối tượng ẩn náu. Tất cả không được đi mà phải bò qua những đồi sắn, những vật cứng như giầy và mũ đều phải bỏ ra vì sợ phát ra tiếng động.

Hôm đó, trời không trăng, tối om, các cán bộ, trinh sát vừa bò vừa định hướng.

Khi tổ công tác gồm 5 người do Thiếu tá Điệp làm Tổ trưởng tiếp cận cách lán khoảng 3m thì đối tượng Tài đã soi đèn pin kiểm tra, rồi lại quay vào…

Sau một lúc quan sát, Tổ công tác đã đạp cửa xông vào, khống chế đối tượng. Lúc này, Tài dùng dao đi rừng điên cuồng chống trả, khiến một cán bộ công an bị thương nhẹ ở tay. Cùng thời điểm này, các mũi công tác khác đã tạo thành vòng tròn khép kín, bắt giữ đối tượng.

1h ngày 11/8, sau gần 4 tháng truy lùng gắt gao, các lực lượng đã bắt giữ được “người rừng” Triệu Văn Tài, bàn giao cho Trại giam Hồng Ca để tiếp tục xử lý theo quy định.

Ngay trong sáng 11/8, để động viên lực lượng tham gia truy bắt, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và các thành viên trong ban giám đốc đã trao thưởng, biểu dương các đơn vị tham gia bắt giữ đối tượng Triệu Văn Tài.

