Sau khi đâm 'tình địch', chở bạn gái chạy trốn xuyên tỉnh

Tối 24/11, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo từ Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị phối hợp truy bắt một nghi phạm cố ý gây thương tích đang trên đường bỏ trốn từ Tây Ninh về Đồng Tháp. Ngay sau đó, thông tin được chuyển đến các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường để triển khai phương án chốt chặn, truy tìm.

Đối tượng Huỳnh Văn Tạo. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Đến 21h45 cùng ngày, Tổ công tác Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện nghi phạm điều khiển xe máy trên đoạn đường thuộc Khu phố 1, phường Trung An và tiến hành khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Huỳnh Văn Tạo, sinh năm 1990, quê phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, tạm trú tại khu phố Thới Thạnh, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Tạo thừa nhận, tối 24/11, tại xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh), do nghi ngờ một nam thanh niên có tình cảm với bạn gái, Tạo đã dùng dao gây thương tích cho người thanh niên. Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy chở bạn gái từ Tây Ninh về Đồng Tháp thì bị bắt.

Công an phường Trung An đã bàn giao đối tượng cùng tang vật liên quan cho Công an xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.