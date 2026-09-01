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Bãi tắm đẹp nhất Cát Bà vắng khách dịp 2/9

Sự kiện: Ngày Quốc khánh 2/9

Mặc dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài, nhưng tại các bãi tắm đẹp nhất Cát Bà, TP. Hải Phòng không quá đông, lượng khách đến tắm giảm nhiều so với các kỳ nghỉ trước đó.

Ngày 31/8 - ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đảo Cát Bà đón hàng nghìn lượt khách du lịch tới tham quan, tắm biển. Tuy nhiên, lượng khách kỳ nghỉ lễ năm nay giảm nhiều so với các kỳ nghỉ trước đó.

Ngày 31/8 - ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đảo Cát Bà đón hàng nghìn lượt khách du lịch tới tham quan, tắm biển. Tuy nhiên, lượng khách kỳ nghỉ lễ năm nay giảm nhiều so với các kỳ nghỉ trước đó.

Ghi nhận của phóng viên tại bãi tắm Cát Cò 1, một trong ba bãi tắm đẹp nhất đảo Cát Bà, lượng khách không nhiều. Không còn cảnh chen lấn tại các khu vực check-in bãi đá, chơi thuyền chuối tại bãi biển.

Ghi nhận của phóng viên tại bãi tắm Cát Cò 1, một trong ba bãi tắm đẹp nhất đảo Cát Bà, lượng khách không nhiều. Không còn cảnh chen lấn tại các khu vực check-in bãi đá, chơi thuyền chuối tại bãi biển.

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ ra bãi tắm Cát Cò 1 vui chơi thỏa thích với không gian mênh mông.

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ ra bãi tắm Cát Cò 1 vui chơi thỏa thích với không gian mênh mông.

Khách du lịch thong dong tắm cát, chơi phao trên mặt nước.
Khách du lịch thong dong tắm cát, chơi phao trên mặt nước.
Khách du lịch thong dong tắm cát, chơi phao trên mặt nước.

Dịch vụ thuyền chuối lác đác có chuyến đông kín khách lượn quanh bãi tắm Cát Cò 1.

Dịch vụ thuyền chuối lác đác có chuyến đông kín khách lượn quanh bãi tắm Cát Cò 1.

Trong khi đó, tại bãi tắm Cát Cò 3, khách đến tắm đông hơn bãi tắm Cát Cò 1-2.

Trong khi đó, tại bãi tắm Cát Cò 3, khách đến tắm đông hơn bãi tắm Cát Cò 1-2.

Theo nhân viên quản lý bãi tắm Cát Cò, lượng khách đến tắm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chỉ tương đương với ngày cuối tuần trong dịp hè. So với các kỳ nghỉ lễ trước đó lượng khách giảm nhiều.

Theo nhân viên quản lý bãi tắm Cát Cò, lượng khách đến tắm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chỉ tương đương với ngày cuối tuần trong dịp hè. So với các kỳ nghỉ lễ trước đó lượng khách giảm nhiều.

Lượng khách không quá đông, bãi tắm có nhiều không gian cho các bạn trẻ vui chơi thể thao, tắm biển.

Lượng khách không quá đông, bãi tắm có nhiều không gian cho các bạn trẻ vui chơi thể thao, tắm biển.

Bãi biển Vũng Tàu đông nghịt
Bãi biển Vũng Tàu đông nghịt

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Theo Nguyễn Hoàn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/09/2026 05:37 AM (GMT+7)
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