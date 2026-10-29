Vợ chồng Thị đế TVB xả stress ở Phú Quốc

Trên Instagram, Nhậm Chỉ Nghiên và tài tử Đàm Tuấn Ngạn đăng ảnh bên nhau, tận hưởng không khí biển 'nắng vàng, biển xanh'. Cô viết: 'Tạm biệt những cơn cáu kỉnh, đón lấy những con sóng. Nạp lại năng lượng với vitamin từ biển cả'.

Đàm Tuấn Ngạn để trần, da cháy nắng, trong khi vợ diện áo tắm khoe vóc dáng khỏe khoắn, gương mặt rạng rỡ.

Theo ChinaPress, vợ chồng Đàm Tuấn Ngạn đưa con đi cùng đến Phú Quốc. Họ có hai con một gái, một trai.

Nhậm Chỉ Nghiên chọn trang phục đơn giản, thoải mái cho chuyến đi.

Bà xã tài tử TVB sexy với đồ bơi.

Nhậm Chỉ Nghiên viết: 'Gió biển, tóc vương vị muối, xua tan mọi âu lo'.

Cặp vợ chồng trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Hai con của nghệ sĩ vui chơi ở resort.

Đàm Tuấn Ngạn sinh năm 1980, là diễn viên Hong Kong, con trai của tài tử Địch Long và diễn viên Đào Mẫn Minh. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 2000, từng phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc Đại lục trước khi trở về Hong Kong và gia nhập TVB.

Anh được khán giả biết đến qua các phim như 'Thiên Mệnh', '18 năm sau lời thú tội cuối cùng' và 'Hoán mệnh chân tướng'. Năm 2021, anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc (Thị đế) tại TVB Anniversary Awards nhờ vai diễn trong 'Hoán mệnh chân tướng'.

Một buổi sáng tận hưởng không khí biển và vui chơi của Nhậm Chỉ Nghiên.

Nhậm Chỉ Nghiên tốt nghiệp khoa diễn xuất của Học viện Nghệ thuật Nanyang tại Singapore với thành tích đứng đầu khoa, từng tham gia phim truyền hình và sân khấu kịch.

Cô quen Đàm Tuấn Ngạn khi cùng đóng phim năm 2014. Trong thời gian làm việc tại Tân Cương, Đàm Tuấn Ngạn từng tỏ tình với cô nhưng bị từ chối. Sau đó, khi Nhậm Chỉ Nghiên chuyển đến Bắc Kinh, anh cũng chuyển tới đây và tiếp tục theo đuổi, cuối cùng chinh phục được trái tim người đẹp. Hai người kết hôn năm 2015.