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Ca sĩ Phương Linh mê đắm vẻ đẹp làng cổ Nhật Bản giữa trời tuyết trắng

Sự kiện: Du lịch cùng người nổi tiếng

"Làng Cổ Shirawakago đẹp buốt giá như một bức tranh lạnh lẽo treo đơn độc giữa trời dày tuyết", Phương Linh chia sẻ bộ ảnh chụp bằng kỹ thuật phim.

Ca sĩ Phương Linh mê đắm vẻ đẹp làng cổ Nhật Bản giữa trời tuyết trắng - 1

Mới đây, ca sĩ Phương Linh gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh tại làng cổ Shirawakago nằm ở thung lũng sông Shogawa, thuộc tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản. "Làng Cổ Shirawakago đẹp buốt giá như một bức tranh lạnh lẽo treo đơn độc giữa trời dày tuyết", nữ ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Phương Linh mê đắm vẻ đẹp làng cổ Nhật Bản giữa trời tuyết trắng - 2

Đáng chú ý, bộ ảnh chụp ảnh bằng kỹ thuật phim (nhiếp ảnh analog). Cách Tokyo khoảng 350 km, làng cổ Shirakawa-go được xem như là một trong những địa danh nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Gifu, thu hút lượng lớn khách tham quan trong và ngoài nước. Đây là một trong những ngôi làng cổ xưa nhất tại xứ sở phù tang, được công nhận di sản văn hóa thế giới UNESCO vào năm 1995, nổi tiếng với kiến trúc Gassho-Zukuri.

Ca sĩ Phương Linh mê đắm vẻ đẹp làng cổ Nhật Bản giữa trời tuyết trắng - 3
Ca sĩ Phương Linh mê đắm vẻ đẹp làng cổ Nhật Bản giữa trời tuyết trắng - 4

Phương Linh cho biết hành trình trên xe bus tới làng cổ Shirakawa-go có phong cảnh tuyệt đẹp, với một bên là sông suối núi đồi, một bên là những mái nhà phủ lớp tuyết trắng muốt. Nữ ca sĩ mê đắm ngôi làng nằm trong thung lũng Shogawa đến mức tự nhủ ‘sẽ phải ghé vào mùa xuân để xem phong cảnh hữu tình nên thơ nhường nào’.

Ca sĩ Phương Linh mê đắm vẻ đẹp làng cổ Nhật Bản giữa trời tuyết trắng - 5
Ca sĩ Phương Linh mê đắm vẻ đẹp làng cổ Nhật Bản giữa trời tuyết trắng - 6
Ca sĩ Phương Linh mê đắm vẻ đẹp làng cổ Nhật Bản giữa trời tuyết trắng - 7

Các ngôi nhà cổ theo kiểu kiến trúc Gasho-Zukuri có lịch sử trên 300 năm, phần mái đặc trưng với độ dốc lớn theo kiểu hai bàn tay úp vào nhau tạo thành hình tay đang cầu nguyện. Đặc điểm nổi bật của kiến trúc này là sử dụng hoàn toàn những nguyên liệu tự nhiên như: gỗ cây, rơm rạ..., không sử dụng đinh, chúng được buộc với nhau bằng dây thừng. Với phần mái dày này, làng cổ sẽ chống được lớp tuyết dày 2-3 m vào mùa đông nhưng lại mát mẻ, dễ chịu vào mùa hè.

Ca sĩ Phương Linh mê đắm vẻ đẹp làng cổ Nhật Bản giữa trời tuyết trắng - 8

Khác với nét hiện đại của các thành phố lớn, kiến trúc độc đáo của làng cổ Shirakawa-go giúp du khách có thể cảm nhận một cảm giác bình yên với núi non và nét làng quê bình dị của người dân Nhật Bản thời xưa còn sót lại.

Ca sĩ Phương Linh mê đắm vẻ đẹp làng cổ Nhật Bản giữa trời tuyết trắng - 9

Cách làng khoảng 20 phút đi bộ, du khách có thể leo lên đài quan sát Shiroyama, ngắm nhìn toàn cảnh ngôi làng thơ mộng. Ngoài ra, Phương Linh cho biết làng có xe bus đưa du khách lên đỉnh ngắm cảnh, mỗi lượt giá 300 yên.

Ca sĩ Phương Linh mê đắm vẻ đẹp làng cổ Nhật Bản giữa trời tuyết trắng - 10

Phương Linh sinh năm 1984, nổi tiếng từ cuộc thi Sao Mai 2005 và Sao Mai điểm hẹn 2006. Cô có thời gian dài ít xuất hiện để tập trung chữa bệnh tràn dịch khớp gối. Gần đây, ca sĩ tích cực tham gia các đêm nhạc và được nhận xét ngày càng mặn mà cả về nhan sắc lẫn giọng hát. Ở tuổi ngoài 40, Phương Linh chưa có ý định kết hôn vì chưa sẵn sàng làm vợ, làm mẹ.

Phương Linh 'nghỉ Tết sớm' ở làng cổ Shirakawa-go
Phương Linh 'nghỉ Tết sớm' ở làng cổ Shirakawa-go

Nữ ca sĩ mê đắm ngôi làng nằm trong thung lũng Shogawa đến mức tự nhủ ‘sẽ phải ghé vào mùa xuân để xem phong cảnh hữu tình nên thơ nhường nào’.

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Theo An Khánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ca-si-phuong-linh-me-dam-ve-dep-lang-co-n...

-26/10/2026 19:00 PM (GMT+7)
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