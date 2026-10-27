Ca sĩ Phương Linh mê đắm vẻ đẹp làng cổ Nhật Bản giữa trời tuyết trắng
"Làng Cổ Shirawakago đẹp buốt giá như một bức tranh lạnh lẽo treo đơn độc giữa trời dày tuyết", Phương Linh chia sẻ bộ ảnh chụp bằng kỹ thuật phim.
Mới đây, ca sĩ Phương Linh gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh tại làng cổ Shirawakago nằm ở thung lũng sông Shogawa, thuộc tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản. "Làng Cổ Shirawakago đẹp buốt giá như một bức tranh lạnh lẽo treo đơn độc giữa trời dày tuyết", nữ ca sĩ chia sẻ.
Đáng chú ý, bộ ảnh chụp ảnh bằng kỹ thuật phim (nhiếp ảnh analog). Cách Tokyo khoảng 350 km, làng cổ Shirakawa-go được xem như là một trong những địa danh nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Gifu, thu hút lượng lớn khách tham quan trong và ngoài nước. Đây là một trong những ngôi làng cổ xưa nhất tại xứ sở phù tang, được công nhận di sản văn hóa thế giới UNESCO vào năm 1995, nổi tiếng với kiến trúc Gassho-Zukuri.