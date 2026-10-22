Pháo, Hồng Đăng, Emma Lê rủ nhau ăn chả cá, 'chill' phố Hà Nội

Á hậu Emma Lê, Pháo và Hồng Đăng vừa có dịp tụ tập, cùng nhau dạo chơi khu vực phố cổ Hà Nội, nhâm nhi cà phê và thưởng thức món chả cá Lã Vọng.

Ba nàng hậu Việt ngồi 'chill' tại quán cà phê nổi tiếng trên phố Đinh Liệt, Hoàn Kiếm. Ảnh: Instagram/phaoxinhxinh

Nhóm bạn chọn quán cà phê tọa lạc trong căn biệt thự Pháp cổ kính, nằm trên phố Đinh Liệt. Quán là một trong những điểm check in hot của du khách và giới trẻ khi thường xuyên "thay áo mới" theo từng mùa. Ngoài đồ uống, quán cũng phục vụ cả các loại bánh ngọt, đồ mặn.

Nhân dịp này, rapper Pháo cũng tranh thủ giới thiệu món ăn nức tiếng kinh kỳ đến người đẹp sinh ra tại Nga - Hồng Đăng - cùng "bông hồng lai" Emma Lê. Cả ba thưởng thức chả cá Lã Vọng tại một nhà hàng nổi tiếng khu phố cổ. Chả cá là một trong những đặc sản mà bất kỳ du khách nào đến Hà Nội cũng muốn thưởng thức.

Food tour Hà Nội của bộ ba á hậu: Pháo, Emma Lê, Hồng Đăng. Ảnh: Instagram/phaoxinhxinh

Món ăn này thường được làm từ cá lăng - loại cá tiến vua thời xa xưa. Cá được ướp gia vị cho thấm rồi nướng vàng đều. Sau khi nướng chín, chả cá được cho lên chảo gang, thêm mỡ, rất nhiều hành lá, thì là rồi đun nóng. Chả cá "đúng bài" được ăn kèm với mắm tôm, ớt tươi, lạc rang giã vỡ. Miếng chả cá dai ngon, thêm chút mắm tôm đậm đà, ớt cay xé, ăn cùng bún rối.

Emma Maria Fernandez Lê, thường được biết đến với nghệ danh Emma Lê, sinh năm 2000 tại TP HCM. Cô mang hai dòng máu Việt Nam và Tây Ban Nha, là con gái của diễn viên Lê Hóa. Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2026 có gương mặt lai nổi bật, vóc dáng cân đối và khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ.

Nguyễn Diệu Huyền, nghệ danh Pháo, sinh năm 2003, quê Tuyên Quang, được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi á quân chương trình King of Rap 2020. Cô gây chú ý nhờ phong cách âm nhạc cá tính, khả năng sáng tác và trình diễn tự tin. Năm 2021, Pháo tạo tiếng vang với ca khúc Hai phút hơn, giúp tên tuổi cô lan tỏa trên các nền tảng âm nhạc trong nước và quốc tế. Năm 2026, Pháo gây bất ngờ khi thử sức ở các cuộc thi nhan sắc. Sau khi dừng hành trình tại Miss Grand Vietnam, cô tiếp tục ghi danh Miss Universe Vietnam, giành danh hiệu á hậu 3.

Từ trái sang phải, Á hậu 3 Diệu Huyền (Pháo), Á hậu 4 Hồng Đăng, Á hậu 2 Emma Lê. Ảnh: Instagram/phaoxinhxinh

Trịnh Thị Hồng Đăng sinh năm 1994 tại Moskva, Nga. Cô có nền tảng học vấn quốc tế, tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý rủi ro và Kinh tế tại Đại học Bang Pennsylvania, Mỹ. Trước khi bước vào lĩnh vực sắc đẹp, Hồng Đăng từng có thời gian làm việc tại Phố Wall, sau đó trở về Nga tham gia công việc kinh doanh của gia đình và thử sức khởi nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực. Năm 2023, Hồng Đăng lần đầu tham gia Miss Universe Vietnam và giành danh hiệu á hậu 2. Sau ba năm, Hồng Đăng trở lại Miss Universe Vietnam 2026 với nhiều kinh nghiệm và mục tiêu mới. Dù không giành được vương miện, cô góp mặt trong top 5 và được xướng tên ở vị trí á hậu 4.