Quán cà phê 'lộn xộn có trật tự' khiến Trấn Thành thích mê

Trong chuyến du lịch Ai Cập vừa qua, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won ghé Farsha Mountain Lounge - quán cà phê nổi tiếng bởi không gian nhiều tầng men theo vách đá, hướng tầm nhìn ra Biển Đỏ, ở thành phố nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh.

Trấn Thành chia sẻ loạt ảnh check-in tại Farsha, gây chú ý với trang phục mang phong cách Trung Đông.

Không chỉ là nơi thưởng thức cà phê, quán còn được ví như bảo tàng thu nhỏ với nhiều cổ vật. Từ những chiếc đèn lồng treo thấp, thảm dệt nhiều màu, đệm ngồi sát sàn đến đồ gỗ cũ, bình gốm và những món đồ sưu tầm đủ hình dáng, tất cả được sắp đặt đan xen, tạo cảm giác như bước vào một căn nhà chứa đầy kỷ vật.

Không gian quán mang đậm phong cách du mục, từng góc nhỏ đều tràn ngập đồ vật, nhưng tất cả tạo thành một tổng thể hài hòa, mang cá tính riêng.

Theo Al-Ahram Weekly, chủ quán Alfred Suleiman bắt đầu nuôi dưỡng ý tưởng về một không gian mang phong cách du mục Bedouin từ khi còn trẻ. Ông từng rong ruổi khắp Ai Cập để tìm kiếm những món đồ cũ độc đáo, biến niềm đam mê sưu tầm thành linh hồn của Farsha. Trong bộ sưu tập của Alfred Suleiman có tấm phủ bằng lông dê ông mua từ một phụ nữ Bedouin ở Rafah, những chiếc khay kim loại được thu gom từ vùng nông thôn rồi cải tạo thành bàn, hay cánh cửa từng được lắp đặt tại một nhà thờ nổi tiếng.

Trấn Thành - Hari Won ghé quán cà phê nổi tiếng ở Ai Cập. Video: Instagram

Trên tường quán, những tấm biển ghi tục ngữ Ả Rập mang đến những thông điệp về sự kiên nhẫn và nghị lực. Mỗi món đồ đều gắn với một câu chuyện riêng, góp phần tạo nên không gian tựa bảo tàng, nơi những ký ức Ai Cập được lưu giữ qua từng chi tiết, theo Alfred Suleiman.

Vợ chồng Trấn Thành tình tứ trong ánh đèn mang màu sắc huyền ảo tại Farsha.

Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, 39 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà làm phim. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi làm phim điện ảnh đầu tay Bố già, đoạt nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng. Phim Mai của anh - ra mắt Tết Giáp Thìn 2024 - từng là tác phẩm Việt ăn khách nhất phòng vé với 520 tỷ đồng. Dịp Tết Bính Ngọ, phim Thỏ ơi của anh thu về gần 450 tỷ đồng.

Ngoài ghé thăm Farsha Mountain Lounge, Trấn Thành và Hari Won còn dành thời gian khám phá những điểm đến nổi tiếng của Ai Cập, trong đó có quần thể kim tự tháp giữa sa mạc.

Năm 2016, Trấn Thành tổ chức đám cưới với Hari Won, 41 tuổi, ca sĩ Hàn Quốc gốc Việt, sau một năm hẹn hò.

Mỹ nhân Hàn Quốc từng nhận xét Trấn Thành hiện tại khác rất nhiều, tốt gấp mấy lần mong đợi của cô so với hơn 10 năm trước - khi hai người mới bên nhau. Trấn Thành cũng nổi tiếng là người chồng cưng chiều vợ. Anh thường xuyên tặng Hari Won những món quà đắt đỏ như túi xách hàng hiệu, trang sức cao cấp, dành thời gian đưa cô đi nghỉ dưỡng sang chảnh.