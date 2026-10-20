Lonely Planet 'gọi tên' Việt Nam là điểm đến mùa thu đẹp nhất thế giới

Theo danh sách Lonely Planet công bố hồi đầu tháng 10, Việt Nam đứng thứ tư, sau Nhật Bản, Italy và Thái Lan.

Mùa thu Hà Nội níu chân người bởi những cơn gió heo may dịu nhẹ, hương hoa sữa thoảng bay và vị cốm xanh non gói trong lá sen thơm ngát. Ảnh: minhtri

Thương hiệu cẩm nang du lịch miêu tả mùa thu là thời điểm Việt Nam khoe trọn vẻ đẹp quyến rũ nhất. Hà Nội dịu mát, lý tưởng để dạo bước qua những con phố quanh co, đầy sức sống.

Vịnh Hạ Long hiện lên trong trẻo, thơ mộng, với làn nước ấm áp thích hợp để đắm mình thư giãn. Trong khi đó, những thửa ruộng bậc thang trải dài ở Sa Pa và Hà Giang chuyển sang sắc vàng mê hoặc, báo hiệu mùa lúa chín.

Những thửa ruộng ở Sa Pa hút khách quanh năm, từ sắc xanh mướt mắt của lúa non đến gam vàng óng ả khi mùa lúa chín phủ khắp núi đồi. Ảnh: thaonhitran

Về phía nam, thời tiết ấm áp hơn nhưng cũng thường có mưa. Tuy nhiên, những cơn mưa bất chợt không nên cản bước du khách khám phá một trong những quốc gia kỳ thú nhất thế giới.

Lonely Planet gợi ý những trải nghiệm đặc trưng khi đến Việt Nam như: thưởng thức một bát phở nóng hổi bên góc phố nhộn nhịp ở Hà Nội, chạy xe máy khám phá TP HCM hay đạp xe qua vùng nông thôn thanh bình quanh phố cổ Hội An.

Khung cảnh yên bình ở làng Trà Quế, kế bên phố cổ Hội An, Đà Nẵng. Ảnh: thaonhitran

Đứng đầu danh sách là Nhật Bản, được đánh giá cao nhờ mùa lá đỏ tại các công viên, khu vườn và đường mòn trong rừng. Italy xếp thứ hai nhờ thời tiết ôn hòa, lượng khách giảm so với mùa hè và các trải nghiệm ẩm thực theo mùa. Thái Lan đứng thứ ba với lợi thế mùa mưa dần kết thúc từ tháng 10.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Nam Mỹ, Sri Lanka, Ấn Độ, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, New Zealand, Australia, châu Phi, Na Uy, Philippines và New York (Mỹ). Danh sách cũng bao gồm những điểm đến ở Nam bán cầu như Australia và New Zealand, nơi đang bước vào mùa xuân, phù hợp với du khách muốn tìm kiếm thời tiết ấm áp thay vì trải nghiệm mùa thu truyền thống.

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