Loại thịt giàu protein ngang trứng và sữa, ít chất béo, nhiều canxi, làm món này thơm ngon, đưa cơm

Thịt tôm là loại thịt mang đến hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng cho chế độ ăn uống của bạn.

Loại thịt này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như đạm, canxi, photpho, acid béo không cholesterol và các chất khoáng cần thiết cho cơ thể.

Ăn tôm thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và tăng cường sức khỏe xương khớp.

Loại thịt này có thể làm nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau trong đó có món tôm rim mắm tỏi ớt. Thành phẩm tôm được rang săn, vỏ lên màu vàng đẹp mắt, thịt tôm ngọt chắc, thấm đều nước sốt mặn ngọt, cay cay.

Đặc biệt, phần sốt sền sệt, áo đều quanh từng con tôm, quyện cùng mùi tỏi phi thơm nức khiến món ăn càng thêm hấp dẫn. Dân Việt giới thiệu cách làm món ăn này như sau:

Nguyên liệu:

- Tôm tươi

- Tỏi

- Ớt tươi

- Tương ớt

- Nước mắm

- Đường

- Dầu ăn

Cách làm:

- Tôm mua về cắt bỏ phần râu, chân, làm sạch rồi để ráo nước. Bắc chảo lên bếp, cho một ít dầu ăn vào, đợi dầu nóng thì cho tôm vào rang. Đảo đều đến khi tôm săn lại, phần vỏ chuyển màu vàng đẹp mắt và dậy mùi thơm thì gắp tôm ra đĩa.

- Tỏi bóc vỏ, giã thật nhuyễn. Ớt tươi cũng giã nhuyễn để vị cay hòa quyện vào nước sốt.

- Pha hỗn hợp nước sốt gồm: 1 muỗng đường, 1 muỗng tương ớt, 1/2 muỗng nước mắm, Ớt tươi giã nhuyễn tùy khẩu vị.

- Khuấy đều cho các gia vị hòa quyện. Tùy độ mặn ngọt của nước mắm và tương ớt đang dùng có thể điều chỉnh lượng gia vị cho vừa miệng.

- Tận dụng phần dầu trong chảo, cho tỏi giã nhuyễn vào phi thơm vàng. Tiếp đến, đổ hỗn hợp nước sốt đã pha vào, đảo đều cho gia vị dậy mùi.

- Cho tôm đã rang vào chảo, rim trên lửa nhỏ, đảo đều tay để nước sốt thấm vào từng con tôm. Rim đến khi nước sốt cạn bớt, sánh lại và bám đều quanh vỏ tôm là được.

- Đĩa tôm rim mắm tỏi ớt có màu sắc hấp dẫn, tôm săn chắc, thơm nức mùi tỏi, vị mặn ngọt hài hòa xen chút cay nhẹ. Nước sốt sền sệt, đậm đà, chỉ cần rưới lên cơm nóng thôi cũng đủ làm bữa cơm gia đình thêm ngon miệng.

- Món này ăn cùng cơm trắng, thêm đĩa rau luộc hoặc bát canh thanh mát là có ngay một bữa cơm giản dị mà tròn vị.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.