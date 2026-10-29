Loại rau chỉ mùa này mới có, nhiều chất xơ, ít calo, xào với khoai tây bùi béo, thơm ngậy, vạn người mê

Loại rau này có hương thơm đặc trưng, giàu vitamin K, kali, lượng nước cao và ít calo chỉ mùa này mới có chính là rau cần.

Vì vậy, đây là loại rau rất phù hợp để kết hợp với các thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây hoặc thịt, giúp cân bằng dinh dưỡng và tạo nên bữa ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Nếu đã quen với các món canh rau cần truyền thống, bạn hãy thử kết hợp khoai tây, rau cần và tóp mỡ để tạo nên món ăn vừa bùi béo, thơm ngậy lại vô cùng đưa cơm. Khoai tây khi hấp chín, nghiền nhuyễn mang đến độ sánh mịn tự nhiên, hòa quyện cùng vị ngọt của cà chua và hương thơm đặc trưng của rau cần, tạo nên hương vị khác biệt.

Dân Việt giới thiệu cách nấu món canh khoai tây nấu rau cần như sau:

Nguyên liệu:

- Khoai tây: 2–3 củ

- Rau cần ta: 1 bó

- Thịt ba chỉ: khoảng 1 lạng

- Cà chua: 2 quả nhỏ

- Hành tím, tỏi, thì là

- Gia vị

Cách làm:

- Khoai tây gọt vỏ, cắt miếng, hấp chín rồi giã nhuyễn. Thêm chút nước lọc để tạo hỗn hợp sền sệt như súp.

Luộc hoặc hấp chín khoai tây

Nghiền nát khoai và thêm nước thành dạng sệt

- Thịt ba chỉ rán lấy tóp mỡ. Dùng phần mỡ đó phi thơm hành, tỏi rồi cho cà chua bổ múi cau vào xào mềm.

Phi thơm cà chua rồi cho khoai và tóp mỡ vào nấu

- Cho phần khoai tây vào nồi, đun nhỏ lửa cho sôi nhẹ (nhớ đảo đều tay để không bị khê đáy nồi).

- Thêm rau cần, đảo nhanh tay, nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp. Cuối cùng cho thìa là vào để dậy mùi thơm đặc trưng.

- Thành phẩm: khoai tây bùi béo, tóp mỡ ngậy thơm, rau cần giòn nhẹ ăn cùng cơm trắng nóng hoặc rau xà lách sống rất ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Dương Hiền thực hiện.