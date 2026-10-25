Tăng Thanh Hà vi vu Bhutan mừng tuổi mới

Tăng Thanh Hà chọn Bhutan làm điểm đến trong chuyến du lịch mừng tuổi 40, tận hưởng không gian thanh bình giữa núi non hùng vĩ và những công trình Phật giáo cổ kính của vương quốc nằm ở sườn đông của dãy Himalaya. "An yên, thong dong, tự tại", ngọc nữ màn ảnh Việt chú thích loạt ảnh đăng trên trang cá nhân, đánh dấu dịp bước sang tuổi mới hôm 24/10.

Tăng Thanh Hà check in với khung cảnh Hang Hổ Tiger's Nest phía xa.

Điểm dừng chân nổi bật trong chuyến khám phá Bhutan của Tăng Thanh Hà là tu viện Tiger’s Nest (Taktsang) - một trong những địa danh nổi tiếng nhất Bhutan, nằm cheo leo trên vách núi ở độ cao khoảng 3.120 m so với mực nước biển.

Tu viện được xây dựng từ thế kỷ XVII, gắn liền với truyền thuyết Guru Rinpoche, vị cao tăng được cho là đã cưỡi hổ bay đến nơi này để truyền bá Phật giáo. Bao quanh bởi núi rừng trùng điệp và những tầng mây lững lờ, công trình mang vẻ đẹp huyền bí, trở thành điểm hành hương linh thiêng cũng như điểm trekking được nhiều du khách yêu thích.

Để đến tu viện, du khách thường mất vài giờ đi bộ theo đường núi dốc, băng qua những cánh rừng thông và các điểm ngắm cảnh, đổi lại là cơ hội chiêm ngưỡng một trong những biểu tượng kiến trúc ấn tượng nhất của vương quốc Himalaya.

Quãng đường đến với Hang Hổ ở độ cao hơn 3.000 m so với mực nước biển kéo dài khoảng 10 km.

Bhutan - vương quốc nhỏ nằm giữa dãy Himalaya, hấp dẫn du khách bởi cảnh quan núi non hùng vĩ, những tu viện cổ kính cheo leo trên vách đá và nhịp sống thanh bình. Đến đây, du khách có thể chinh phục tu viện Taktsang nổi tiếng, khám phá cố đô Punakha với pháo đài bên dòng sông xanh ngọc, dạo bước qua những thung lũng xanh mướt và tìm hiểu văn hóa Phật giáo đặc sắc.

Không chạy theo du lịch đại chúng, Bhutan theo đuổi mô hình phát triển du lịch có trách nhiệm, chú trọng bảo tồn thiên nhiên và bản sắc văn hóa. Hành trình đến quốc gia này vì thế không chỉ là chuyến khám phá cảnh đẹp mà còn là cơ hội trải nghiệm lối sống chậm, tìm kiếm sự cân bằng và cảm nhận triết lý đề cao hạnh phúc của người dân địa phương.

Tiger’s Nest được xem là biểu tượng du lịch và tâm linh của Bhutan, nổi bật với tu viện cổ kính cheo leo trên vách núi Himalaya, giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam cần xin visa trước khi nhập cảnh Bhutan và không thể tự nộp hồ sơ xin visa tự do, mà phải thông qua một công ty du lịch/đại lý được Cục Du lịch Bhutan cấp phép. Do đó, tour trọn gói là lựa chọn hàng đầu cho du khách đến Bhutan, giúp đơn giản hóa việc tổ chức lịch trình, đặt dịch vụ và chuẩn bị thủ tục.

Hiện chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam đến Bhutan. Du khách khởi hành từ Hà Nội hoặc TP HCM có thể tìm vé nối chuyến qua Bangkok, Singapore hoặc New Delhi, tùy lịch khai thác của các hãng hàng không. Chặng bay đến sân bay quốc tế Paro, cửa ngõ hàng không chính của Bhutan, thường do Drukair hoặc Bhutan Airlines khai thác từ một số thành phố trong khu vực. Từ sân bay quốc tế Paro, du khách có thể đi taxi hoặc xe riêng đến chân núi nơi bắt đầu hành trình chinh phục tu viện Tiger’s Nest (Taktsang), cách sân bay khoảng 15-20 km.

Ngoài tu viện Tiger’s Nest nổi tiếng, Bhutan còn nhiều điểm đến hấp dẫn với pháo đài cổ, thung lũng xanh, những thị trấn mang đậm dấu ấn Phật giáo và cảnh quan núi non hùng vĩ của dãy Himalaya.

Sắc vóc Tăng Thanh Hà ở tuổi tứ tuần.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại TP HCM. Sau bộ phimDốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn.

Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức. Sau 13 năm xa màn ảnh, Tăng Thanh Hà tái xuất trong Hoàng hậu cuối cùng với vai Hoàng hậu Nam Phương, dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027.