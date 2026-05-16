Escargot - món ốc sên đặc sản Pháp được lòng Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà chia sẻ hôm 15/5 về chuyến đi Pháp. Ngọc nữ màn ảnh Việt tranh thủ thưởng thức một vài món ngon đặc sản nơi đây, trong đó có món ốc sên escargot mà cô yêu thích. Năm 2023, khi có chuyến đi ngắn ngày đến Paris cùng ông xã Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà cũng ghé nhà hàng Carette, thưởng thức món ăn nổi tiếng.

Tăng Thanh Hà cho biết Paris những ngày này khá lạnh kèm mưa.

Escargot là món ốc sên trứ danh của ẩm thực Pháp, thường xuất hiện trong các nhà hàng truyền thống tại Paris. Ốc được chế biến cùng bơ, tỏi và rau mùi tây, sau đó nướng nóng để dậy mùi thơm béo đặc trưng. Khi thưởng thức, phần thịt ốc dai nhẹ, đậm vị hòa quyện cùng lớp sốt bơ tỏi tan chảy tạo nên hương vị vừa lạ vừa tinh tế.

Với người Pháp, escargot không chỉ là món ăn đặc sản mà còn là biểu tượng của nghệ thuật ẩm thực mang đậm dấu ấn cổ điển châu Âu, được dùng như món khai vị kèm bánh mì và rượu vang.

Tăng Thanh Hà khá chuộng món escargot khi lần nào đến Paris cô gần như đều tranh thủ ăn món này.

Theo Les Echos, trước đây, người Pháp thu hoạch ốc sên Helix tại các vườn nho rồi vận chuyển đến Paris. Ngày nay, ốc được nuôi tại trang trại theo quy trình đặc biệt. Khi chế biến, ốc sên cũng được ngâm rửa với thảo dược để làm sạch hệ tiêu hóa, khử mùi tanh.

Ngoài món ốc sên escargot, Tăng Thanh Hà cũng thưởng thức hải sản kiểu Pháp với đặc trưng chỉ luộc hoặc hấp sơ, xếp trên khay lớn chứa đầy đá lạnh. Món này ở Pháp thường được gọi là Plateau de Fruits de Mer, bao gồm nhiều loại hải sản như tôm hùm, cua, hàu sống, ốc bulot,...

Plateau de Fruits de Mer không chỉ phổ biến ở Pháp mà còn được phục vụ nhiều tại các quốc gia ven biển châu Âu.

Plateau de Fruits de Mer thường được phục vụ lạnh vì đây là cách người Pháp giữ trọn vị tươi tự nhiên của hải sản. Hàu, tôm, cua,... khi được làm lạnh trên đá sẽ giữ được độ ngọt, săn chắc và hương vị biển đặc trưng mà không bị át bởi gia vị hay nhiệt độ cao. Ngoài ra, cách thưởng thức lạnh cũng giúp thực khách cảm nhận rõ độ tươi - yếu tố quan trọng nhất của món ăn này.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang cũ). Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu"Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, thỉnh thoảng mới xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức.