Tăng Thanh Hà 'tắm rừng' Maruyama xanh mướt ở Hokkaido

Sau chuyến đi Nhật trượt tuyết đón năm mới 2026, gần đây Tăng Thanh Hà có dịp trở lại xứ sở mặt trời mọc.

Trong chuyến ghé thăm Nhật Bản lần này, Tăng Thanh Hà chọn Sapporo là điểm dừng chân. Cô dành thời gian 'tắm rừng' giữa những hàng cây cổ thụ cao vút có tuổi đời cả một thế kỷ trong khu bảo tồn thiên nhiên Maruyama, nằm cạnh đền Hokkaido.

Những tán cây cổ thụ cao vút, lối mòn xuyên rừng và tiếng suối róc rách mang đến cảm giác thanh bình, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị. Nơi đây được ví như 'lá phổi xanh' của thành phố nhờ những hàng cây cổ thụ, không khí trong lành.

'Tắm rừng' là một phương pháp thư giãn nổi tiếng của người Nhật, khuyến khích con người đi dạo, hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận không khí, âm thanh và mùi hương của rừng để giảm căng thẳng, tái tạo năng lượng.

Giữa những hàng cây cổ thụ cao vút và không gian xanh mát, bà xã doanh nhân Louis Nguyễn thong thả tản bộ, tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có giữa nhịp sống bận rộn.

Rừng nguyên sinh Maruyama là một trong những mảng xanh quý giá nhất của Sapporo, nằm ngay cạnh Công viên Maruyama và đền Hokkaido. Khu rừng rộng hơn 60 ha này được bảo tồn gần như nguyên vẹn suốt hơn một thế kỷ.

Mỗi mùa, Maruyama lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng: mùa xuân rực rỡ với hoa anh đào nở quanh công viên, mùa hè xanh mướt và mát lành, lý tưởng cho hoạt động 'tắm rừng' shinrin-yoku, mùa thu nhuộm vàng đỏ bởi lá phong và bạch quả, còn mùa đông trở nên tĩnh lặng dưới lớp tuyết trắng đặc trưng của Hokkaido. Điều thú vị ở Maruyama không chỉ là cảnh quan, mà còn là hệ sinh thái phong phú với chim rừng, sóc và nhiều loài động vật nhỏ sinh sống tự nhiên.

Nhật Bản là địa điểm du lịch ưa thích của gia đình Hà Tăng. Tháng 3/2025, vợ chồng cô từng đưa con gái đi trượt tuyết ở Yuzawa để hiện thực hóa giấc mơ sinh nhật của con. Năm 2024, vợ chồng doanh nhân Louis Nguyễn cũng đưa ba con tới Kyoto và Osaka nghỉ hè, thưởng thức các món ăn vặt lạ - độc ở xứ sở mặt trời mọc.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang cũ). Từ nhỏ, cô được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf, TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế...

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức. Vợ chồng diễn viên có ba con: Richard sinh năm 2015, Chloe sinh năm 2017 và Mason sinh năm 2021. Louis Nguyễn nhiều lần nói Hà Tăng là "người vợ, người mẹ tuyệt nhất".