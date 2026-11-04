Tiệm bông lan trứng muối bán 1.000 chiếc bánh mỗi ngày ở Vũng Tàu

Những chiếc bánh nhiều loại sốt vừa ra lò tại tiệm Nguyễn Hoàng, ở số 8 Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu.

Bà Đinh Thị Quỳnh Hoa, 58 tuổi, mở tiệm từ năm 2012, chuyên bánh mì tươi và bánh Âu, song thời gian đầu không mấy thành công. Bước ngoặt đến vào năm 2019, qua sự giới thiệu của người bạn ở Hong Kong, bà cử con trai đi học công thức bánh bông lan trứng muối từ một chuyên gia. Trở về, anh áp dụng công thức này, đưa cơ sở trở thành nơi đầu tiên bán loại bánh bông lan trứng muối cỡ to tại Vũng Tàu.

Bánh bông lan trứng muối ở Nguyễn Hoàng vị ngọt thanh hơn kiểu bánh Âu hay Đài Loan nguyên bản. Bà Hoa cho biết tiệm đã giảm lượng đường để phù hợp với khẩu vị khách. Cốt bánh mềm xốp, không bị xẹp phụ thuộc nhiều vào công đoạn đánh lòng trắng trứng.

Bột được thợ chia vào từng khuôn, rồi đem nướng.

Bánh vừa ra lò lập tức được đưa vào phòng lạnh để thợ phủ sốt và rắc nhân lên bề mặt. Chủ tiệm cho biết bánh được nướng liên tục, tiêu thụ hết trong ngày và không bán hàng tồn qua đêm. Cơ sở cũng cam kết không sử dụng hóa chất hay phẩm màu ngoài danh mục cho phép.

Tiệm phục vụ nhiều loại bánh với các vị nhân khác nhau, giá dao động 35.000-61.000 đồng. Trong đó, sản phẩm bán chạy nhất là dòng bánh kết hợp 8 vị sốt.

Mỗi ngày, tiệm bán khoảng 1.000 chiếc. Cuối tuần, dịp lễ và cao điểm hè, lượng tiêu thụ tăng gấp ba, chủ yếu nhờ du khách mua làm quà. Bà Hoa cho biết sau thành công của tiệm, bà cùng các con mở thêm các tiệm bông lan trứng muối như Golden, Nguyễn Hoàng cũng thu hút đông thực khách.

Khách xếp hàng chờ mua bánh tại tiệm hồi tháng 7.

Trên Google, tiệm nhận 4,7/5 sao từ 691 lượt đánh giá. Phần đông khách khen cốt bánh mềm ẩm, nhiều loại sốt và lựa chọn đa dạng. Khách mua nhiều lần cho biết bông lan trứng muối tại Nguyễn Hoàng phù hợp làm quà, đông nhưng không phải chờ đợi lâu, nhân viên nhiệt tình.