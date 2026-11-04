Tiệm bông lan trứng muối bán 1.000 chiếc bánh mỗi ngày ở Vũng Tàu
TP HCM - Tiệm bông lan trứng muối Nguyễn Hoàng ở Vũng Tàu bán 1.000 chiếc mỗi ngày nhờ cốt bánh mềm xốp, vị ngọt thanh và cách kết hợp nhiều loại sốt.
Những chiếc bánh nhiều loại sốt vừa ra lò tại tiệm Nguyễn Hoàng, ở số 8 Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu.
Bà Đinh Thị Quỳnh Hoa, 58 tuổi, mở tiệm từ năm 2012, chuyên bánh mì tươi và bánh Âu, song thời gian đầu không mấy thành công. Bước ngoặt đến vào năm 2019, qua sự giới thiệu của người bạn ở Hong Kong, bà cử con trai đi học công thức bánh bông lan trứng muối từ một chuyên gia. Trở về, anh áp dụng công thức này, đưa cơ sở trở thành nơi đầu tiên bán loại bánh bông lan trứng muối cỡ to tại Vũng Tàu.
Bột được thợ chia vào từng khuôn, rồi đem nướng.
Tiệm phục vụ nhiều loại bánh với các vị nhân khác nhau, giá dao động 35.000-61.000 đồng. Trong đó, sản phẩm bán chạy nhất là dòng bánh kết hợp 8 vị sốt.
Khách xếp hàng chờ mua bánh tại tiệm hồi tháng 7.
Trên Google, tiệm nhận 4,7/5 sao từ 691 lượt đánh giá. Phần đông khách khen cốt bánh mềm ẩm, nhiều loại sốt và lựa chọn đa dạng. Khách mua nhiều lần cho biết bông lan trứng muối tại Nguyễn Hoàng phù hợp làm quà, đông nhưng không phải chờ đợi lâu, nhân viên nhiệt tình.
Suốt 46 năm qua, mỗi khi trộn bột để chế biến món bánh dừa truyền thống theo phương pháp thủ công, người đàn ông ở TPHCM đều phải xem thời tiết.