Làm muối ớt đỏ, nhất định phải thêm thứ ngọt ngào này, đảm bảo sánh mịn, thơm ngon, đậm vị

Muối ớt đỏ là loại nước chấm được nhiều người yêu thích nhờ sự kết hợp hài hòa giữa vị chua thanh, cay nồng, mặn ngọt và độ béo ngậy đặc trưng.

Sốt có màu đỏ cam bắt mắt, kết cấu sánh mịn, thơm mùi ớt tươi và lá chanh, rất thích hợp để chấm hải sản luộc, tôm hấp, mực nướng, gà luộc hay các loại trái cây như xoài xanh, cóc, ổi.

Điểm đặc biệt của công thức này là sử dụng sữa đặc để tạo độ béo, kết hợp với bột chanh giúp điều chỉnh vị chua theo ý thích. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc và cách làm đơn giản, bạn đã có ngay một hũ muối ớt đỏ thơm ngon, đậm vị để cả nhà thưởng thức.

Dân Việt giới thiệu công thức làm muối ớt đỏ như sau:

Nguyên liệu làm muối ớt đỏ

- Muối hạt: 160g

- Đường trắng: 430g

- Ớt xiêm đỏ: 20g

- Ớt sừng đỏ: 350g

- Sữa đặc: 650g

- Lá chanh: 7g

- Bột chanh: 60g

- Nước lọc: 350ml

Cách làm muối ớt đỏ

Bước 1: Pha 60g bột chanh với 350ml nước lọc, khuấy cho tan hoàn toàn.

Nếu không có bột chanh, thay bằng 350ml-370ml nước cốt tắc. Bỏ qua phần nước lọc.

Bước 2: Cho muối hạt, đường, ớt xiêm đỏ, ớt sừng đỏ, lá chanh và phần nước bột chanh vào máy xay. Xay thật nhuyễn đến khi hỗn hợp mịn.

Bước 3: Đổ hỗn hợp ra âu, sau đó mới cho 650g sữa đặc vào và trộn thật đều.

Lưu ý: Không cho sữa đặc vào xay ngay từ đầu mà xay phần muối ớt trước, sau đó mới trộn sữa đặc. Cách này giúp hạn chế tình trạng tách nước, thành phẩm mịn và ổn định hơn.

Cuối cùng, cho muối ớt vào hũ sạch rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 3–4 tiếng. Lúc này sốt sẽ sệt lại, các nguyên liệu hòa quyện hơn và vị cũng ngon hơn.

Chúc các bạn thành công!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bếp Dì Hường thực hiện