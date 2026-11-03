Vì sao thịt trâu Ấn Độ có giá siêu rẻ?

Thịt trâu là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ. Theo số liệu từ Bộ Công Thương nước này, trong năm tài chính 2025-2026, kim ngạch xuất khẩu thịt trâu không xương (carabeef) đạt mức kỷ lục 5,1 tỷ USD, tăng trưởng hơn 25% so với kỳ trước.

Mỗi năm, các cơ sở chế biến đạt chuẩn tại Ấn Độ xuất khẩu khoảng 1,1 - 1,4 triệu tấn thịt trâu đông lạnh ra thị trường quốc tế, duy trì nguồn cung dồi dào. Bên cạnh nguồn hàng ổn định quanh năm, thịt trâu Ấn Độ còn có giá rất rẻ.

Tại thị trường Việt Nam, giá thịt trâu nhập từ Ấn Độ khoảng 165.000 - 265.000 đồng/kg tùy loại, trong khi giá thịt trâu nội địa là từ 240.000 đồng/kg - 330.000 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, giá thịt trâu Ấn Độ xuất khẩu chỉ khoảng 2.700 USD - 3.200 USD/tấn, bằng khoảng 40% - 60% so với giá thịt trâu từ Australia (khoảng 5.500 - 6.500 USD/tấn) hay trâu từ Pakistan (khoảng 3.800 - 4.500 USD/tấn).

Vì sao Ấn Độ có thể cung cấp thịt trâu với số lượng lớn và giá rẻ như vậy?

Ấn Độ là một trong những quốc gia xuất khẩu thịt trâu hàng đầu thế giới. (Ảnh: ShutterStock)

Người Ấn Độ nuôi trâu lấy sữa

Khác với mô hình nuôi bò thịt chuyên biệt tại Mỹ hay Australia, phần lớn thịt trâu xuất khẩu của Ấn Độ là sản phẩm phụ của ngành công nghiệp sản xuất sữa. Ấn Độ là quốc gia sản xuất sữa trâu lớn nhất thế giới.

Trâu cái được nuôi dưỡng chủ yếu để lấy sữa; đến khi hết chu kỳ cho sữa hoặc năng suất giảm, chúng mới được chuyển sang các cơ sở chế biến thịt. Bên cạnh đó, trâu đực không tham gia vào quá trình sinh sản hay cho sữa cũng được đưa vào chuỗi cung ứng này.

Vì chi phí nuôi dưỡng ban đầu đã được hoàn vốn hoặc bù đắp thông qua việc bán sữa, giá trị thu hồi từ xác trâu thấp hơn rất nhiều so với gia súc được nuôi thuần túy để lấy thịt. Đây là lý do cốt lõi giúp giá thành nguyên liệu đầu vào của thịt trâu Ấn Độ ở mức rất thấp.

Trâu Ấn Độ dùng để lấy sữa, nên có sẵn nguồn cung thịt dồi dào. (Ảnh: iStock)

Thịt trâu nhiều nhưng khó tiêu thụ trong nước

Tôn giáo đóng vai trò quyết định trong cơ cấu tiêu thụ thực phẩm tại Ấn Độ. Đa số dân số Ấn Độ theo đạo Hindu coi bò là linh vật thiêng liêng và cấm giết mổ bò tại hầu hết các bang. Trâu không được coi là linh vật như bò, song người dân Ấn Độ vẫn có sự kiêng dè, ưu tiên chế biến các món ăn từ thực vật, gia cầm hoặc thủy sản.

Do nhu cầu tiêu thụ thịt trâu trong nước cực kỳ thấp, áp lực dư thừa nguồn cung nội địa rất lớn. Điều này buộc các tập đoàn xuất khẩu thực phẩm của Ấn Độ phải đẩy mạnh bán ra thị trường quốc tế với giá cạnh tranh để giải phóng sản lượng.

Việc tôn sùng loài bò cũng ảnh hưởng đến việc người dân Ấn Độ ăn thịt trâu. (Ảnh: CNBC)

Chi phí chăn nuôi trâu rất thấp

Mô hình chăn nuôi trâu tại Ấn Độ phần lớn phân tán tại các vùng nông thôn, dựa vào lực lượng lao động gia đình và nguồn thức ăn tự nhiên như cỏ, rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp. Người nông dân không tốn quá nhiều chi phí cho các loại thức ăn công nghiệp đắt đỏ hay hệ thống chuồng trại hiện đại quy mô lớn.

Thêm vào đó, Ấn Độ sở hữu lực lượng lao động dồi dào với chi phí nhân công thuộc hàng thấp trên thế giới. Chi phí thu gom, vận chuyển nội địa và nhân công tại các nhà máy giết mổ chế biến được tối ưu hóa ở mức tối đa, giúp giữ giá thành xuất khẩu ở mức thấp.

Cấp đông vận chuyển đường biển

Toàn bộ thịt trâu Ấn Độ xuất khẩu sang các nước đều ở dạng đông lạnh đóng gói sẵn (thường là các thùng 20kg - 28kg, phân loại rõ ràng theo từng phần cơ thể như thăn, đùi, bắp, nạm). Thịt trâu sau khi giết mổ được đưa vào hệ thống cấp đông cấp tốc (blast freezing) ở nhiệt độ cực thấp để bảo quản dài ngày.

Việc vận chuyển hàng đông lạnh khối lượng lớn bằng container đường biển từ các cảng của Ấn Độ cũng rất tiện lợi qua các nước khác, giúp tối ưu chi phí vận chuyển trên mỗi kg thịt. So với thịt tươi sống phải tiêu thụ ngay trong ngày hay vận chuyển bằng đường hàng không, thịt đông lạnh đường biển giảm thiểu tối đa rủi ro hư hỏng và chi phí.

Ấn Độ có ngành công xuất khẩu thịt phát triển. (Ảnh: New York Times)

Mức thuế nhập khẩu ưu đãi

Ấn Độ cùng nhiều quốc gia nhập khẩu đã ký kết các hiệp định thương mại song phương và đa phương, giúp áp mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thịt trâu đông lạnh. Việc giảm thiểu rào cản thuế quan giúp chi phí sản phẩm khi cập cảng đích không bị đội lên quá cao.

Bên cạnh đó, nguồn thịt trâu Ấn Độ thường được xuất khẩu theo đường chính ngạch với khối lượng lớn, giao trực tiếp cho các nhà nhập khẩu toàn sỉ, chuỗi nhà hàng, bếp ăn công nghiệp hoặc các nhà máy chế biến thực phẩm. Việc cắt giảm tối đa các khâu trung gian bán lẻ đắt đỏ giúp sản phẩm giữ được mức giá rất rẻ khi đến tay người tiêu dùng và các đối tác mua sỉ.

Về mặt dinh dưỡng, thịt trâu có hàm lượng mỡ thấp, giàu protein và sắt không kém thịt bò. Do đặc tính là thịt từ trâu lấy sữa hoặc trâu trưởng thành, thịt trâu Ấn Độ thường dai hơn thịt bò nuôi lấy thịt. Khi chế biến, người nấu cần nắm rõ kỹ thuật rã đông và tẩm ướp phù hợp đối với từng phần thịt (như hầm, xào, làm khô hay nấu kho) mới đạt được độ ngon tối ưu.