Quán bánh thủ công 46 năm tuổi ở TPHCM, chủ trộn bột phải xem thời tiết

42 năm bán rong

Khoảng 8h mỗi sáng, một góc đường Hồng Bàng (phường Chợ Lớn, TPHCM) lại thơm nức hương bánh nướng. Đó là mùi thơm hấp dẫn tỏa ra từ tiệm bánh dừa Tản Đà của ông Trang Vĩnh Phát (SN 1963).

Bên trong tiệm bánh, các nhân viên tất bật khuấy bột, làm nóng khuôn… chuẩn bị cho mẻ nướng tiếp theo. Không gian tiệm bánh hiện đại, khang trang, không in hằn dấu vết thời gian.

Tuy nhiên, món bánh này đã được ông Phát bán cách đây gần 50 năm. Ông Phát cho biết, bánh dừa là món bánh truyền thống của người Triều Châu (Trung Quốc).

Ông Phát thời còn đi bán bánh dạo trên đường phố TPHCM. Ảnh chụp lại

Năm 15-16 tuổi, ông học nghề làm bánh dừa với người anh rể của mình. Sáng dạ, khéo tay lại siêng năng nên chỉ sau 4 ngày, ông đã học được công thức khuấy bột, nướng bánh.

Ông kể: “Tôi bắt đầu bán bánh dừa từ năm 1980. 25 năm đầu, tôi đạp xe đi bán dạo khắp các ngả đường. Đến năm thứ 26, khi chuyển đến bán trên đường Tản Đà, tôi bắt đầu có khách nhiều hơn.

Vì thế, tôi không đi bán dạo nữa mà đứng cố định trên vỉa hè đường Tản Đà và lấy tên đường đặt cho xe bánh của mình.

Năm 2022, sau 42 năm bán rong, tôi thuê mặt bằng mở tiệm bánh. Tôi giữ tên bánh dừa Tản Đà để ghi nhớ những kỷ niệm đẹp trong thời gian bán bánh trên con đường này”.

Năm 2022, ông Phát thuê mặt bằng, mở tiệm bánh dừa truyền thống trên đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, TPHCM

Ban đầu, ông Phát chỉ bán bánh dừa truyền thống với lớp vỏ có màu vàng, nhân dừa sên. Khi ăn, bánh có vị ngọt thanh, béo của dừa, trứng và thơm hương sữa.

Sau này, để phục vụ nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, các con của ông làm thêm bánh có vỏ màu xanh từ lá dứa và nhân cadé, đậu phộng, sầu riêng. Tùy theo nhân, bánh tại đây có giá từ 45.000 – 60.000 đồng/cái.

Tùy theo nhân, bánh dừa Tản Đà có giá từ 45.000 – 60.000 đồng/cái

Trộn bột phải xem thời tiết

Suốt 46 năm qua, ông Phát vẫn giữ nguyên công thức chế biến món bánh dừa thủ công được người anh rể truyền lại. Bánh được chế biến từ bột mì, trứng theo công thức gia truyền.

Ông tiết lộ: “Làm bánh thủ công có những yêu cầu khắt khe. Khi khuấy, trộn bột làm bánh, tôi phải xem thời tiết để gia giảm các nguyên liệu cho hợp lý.

Ví dụ, khi trời nắng, tôi phải giảm một số thành phần trong lúc pha bột. Trời mưa, âm u, tôi lại thêm vào một số nguyên liệu khác. Việc này nhằm đảm bảo bột làm bánh không hỏng và giữ được hương vị đúng chuẩn.

Không ai dạy tôi kỹ thuật này cả. Sau nhiều năm trộn, khuấy bột thất bại, tôi để ý rồi tự rút ra kinh nghiệm cho mình.

Bí quyết này, tôi không truyền ra ngoài, chỉ hướng dẫn cho con cháu trong nhà. Hiện, các con của tôi đều theo nghề và có thể chế biến bánh ngon đúng vị”.

Suốt 46 năm qua, ông Phát vẫn giữ nguyên công thức chế biến món bánh dừa thủ công được người anh rể truyền lại

Ngoài khâu trộn bột, ông Phát cũng giữ cách nướng bánh bằng khuôn được thiết kế riêng trên bếp than củi. Khuôn phải được làm bằng gang nguyên khối, tiện thành hình tròn, thành khuôn dày, lòng sâu.

Trước khi nướng bánh, ông Phát hơ khuôn trên lò than. Vừa hơ ông vừa lắc, xoay khuôn để đảm bảo chiếc khuôn được làm nóng đều. Có như vậy khi nướng bánh mới nở đều và đẹp.

Bánh chín, ông Phát khéo léo tách từng miếng khỏi khuôn, đặt lên vỉ có gắn quạt cho nguội bớt. Việc này giúp nhân không hỏng, bánh bảo quản được lâu hơn.

Mỗi ngày, tiệm bánh có nhiều người đến mua trực tiếp hoặc đặt mua mang về

Sự khắt khe ấy khiến món bánh của ông thu hút đông đảo thực khách suốt nhiều năm qua. Nhiều khách hàng đã ăn bánh của ông từ hàng chục năm trước đến nay vẫn quay lại trải nghiệm.

Chị Diễm (45 tuổi, phường Chợ Lớn) là khách quen của quán từ 20 năm trước. Mỗi khi có dịp, chị lại ghé vào tiệm mua những chiếc bánh dừa thơm ngon.

Chị nói: “Với tôi, bánh dừa của chú Phát hợp khẩu vị hơn cả. Trước đây, mỗi khi đi ăn điểm tâm, tôi đều ghé lại mua bánh dừa của chú. Sau 20 năm, tôi vẫn thấy hương vị bánh thơm ngon như lần đầu”.

Chị Diễm cho biết đã ăn bánh do ông Phát làm suốt 20 năm qua

Hiện nay, ông Phát có tuổi nên hạn chế làm bánh mà truyền lại cho con cháu trong gia đình. Ngoài tiệm bánh trên đường Hồng Bàng, ông còn có 2 chi nhánh khác tại TPHCM để phục vụ nhu cầu của khách.

Ông bộc bạch: “Tôi không trực tiếp nướng bánh nhiều như trước nhưng vẫn có mặt ở tiệm bánh vì nhớ nghề, nhớ khách. Tôi rất vui khi được khách hàng ủng hộ suốt 46 năm qua.

Có những người đã ăn bánh của tôi từ lúc còn là học sinh, sinh viên, nay đã lập gia đình, sinh sống ở nước ngoài…, nhưng khi có dịp, họ vẫn đến tiệm mua bánh và kể lại những kỷ niệm xưa”.

Ảnh: Hà Nguyễn