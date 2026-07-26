5 thực phẩm 'rẻ như cho' nhưng là 'kháng sinh tự nhiên' cực đỉnh ít ai ngờ

Kháng sinh tự nhiên là gì?

Kháng sinh tự nhiên là một tập hợp đa dạng các chất tự nhiên có hoạt tính sinh học có thể tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của các sinh vật sống khác. Ngược lại với thuốc kháng sinh hoá học, kháng sinh tự nhiên được tìm thấy trong thực vật.

Một số loại cây sản sinh ra chất kháng khuẩn tự nhiên có tác dụng ức chế sự phát triển của nấm và vi khuẩn. Chúng được xem như giải pháp an toàn, ít tác dụng phụ so với kháng sinh hóa học.

Những thực phẩm "kháng sinh tự nhiên"

Tỏi

Tỏi được xem là một trong những thực phẩm có khả năng kháng khuẩn tự nhiên nổi bật nhờ chứa hàm lượng allicin cao. Hợp chất này được hình thành khi tép tỏi bị cắt, đập dập hoặc nghiền nhỏ và được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn, nấm cũng như một số virus.

Tỏi được xem là một trong những thực phẩm có khả năng kháng khuẩn tự nhiên nổi bật nhờ chứa hàm lượng allicin cao.

Chính vì vậy, tỏi thường được ví như "kháng sinh tự nhiên". Để phát huy tối đa lượng allicin, các chuyên gia khuyến nghị nên băm hoặc nghiền tỏi rồi để khoảng 10-15 phút trước khi chế biến hoặc sử dụng.

Gừng

Ngoài các lợi ích sức khỏe khác, một số hợp chất trong gừng còn cung cấp phổ kháng khuẩn rộng giúp bảo vệ chống lại các vi sinh vật khác nhau. Gừng cũng có thể giúp bảo vệ chống lại vi khuẩn gây bệnh nha chu, nhiễm trùng E. coli và tụ cầu khuẩn.

Bạn có thể dùng gừng tươi, chiết xuất gừng, dầu và viên nang uống. Bạn cũng có thể bổ sung gừng trong thực phẩm và đồ uống như trà, nước trái cây, kẹo và viên ngậm. Tuy nhiên, không cho trẻ dưới 2 tuổi ăn gừng và người lớn nên tiêu thụ gừng ở mức 4 gram mỗi ngày hoặc 1 gram nếu đang mang thai.

Hoa cúc tím

Hoa cúc tím là một loài thực vật có hoa thân thảo lâu năm. Chiết xuất hoa cúc tím có đặc tính kháng khuẩn. Loài hoa này từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ điều trị vết thương và nhiễm trùng như nhiễm trùng tiểu. Nghiên cứu cho thấy cúc tím cũng có thể có hiệu quả chống lại vi khuẩn đường hô hấp.

Hoa cúc tím là một loài thực vật có hoa thân thảo lâu năm.

Bạn có thể dùng hoa cúc tím dưới nhiều hình thức, bao gồm cả thuốc mỡ. Nó cũng thường được chế biến dưới dạng chiết xuất, cồn thuốc, viên nén và viên nang, thường được dùng ba lần một ngày trong thời gian không quá 10 ngày.

Kinh giới

Nghiên cứu cho thấy dầu kinh giới có tác dụng kháng sinh, có thể là do một hợp chất gọi là carvacrol. Một nghiên cứu chỉ ra rằng dầu kinh giới có thể có hiệu quả chống lại Streptococcus mutans - một loại vi khuẩn dẫn đến sâu răng.

Bạn có thể thêm lá kinh giới tươi hoặc khô vào thực phẩm. Nó cũng thường được sử dụng dưới dạng thực phẩm bổ sung hoặc tinh dầu. Vẫn còn thiếu bằng chứng khoa học về các loại lá kinh giới cụ thể hoặc cách sử dụng đặc tính kháng sinh của lá kinh giới.

Mướp đắng (khổ qua)

Dù có vị đắng đặc trưng khiến nhiều người e ngại, mướp đắng lại là nguồn cung cấp nhiều hợp chất sinh học quý như flavonoid, alkaloid, polyphenol và các chất chống oxy hóa.

Mướp đắng có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì sức khỏe chuyển hóa khi được sử dụng với lượng phù hợp trong chế độ ăn.

Những hoạt chất này được cho là có tác dụng hỗ trợ giảm phản ứng viêm, tăng cường miễn dịch và bảo vệ tế bào trước tổn thương do quá trình oxy hóa.

Một số nghiên cứu còn ghi nhận mướp đắng có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì sức khỏe chuyển hóa khi được sử dụng với lượng phù hợp trong chế độ ăn.