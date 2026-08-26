Thích thú hình ảnh chim bồ câu 'đi dạo' ở TPHCM

Giữa TPHCM, người dân dễ dàng bắt gặp những đàn chim bồ câu hàng chục, hàng trăm con tập trung tại các địa điểm quen thuộc. Những khu vực mà đàn bồ câu xuất hiện đông tại trung tâm TPHCM có thể kể đến như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu hoa viên ở giao lộ Công trường Lam Sơn - Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) hay Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Ngô Tùng.

Phần lớn những chú chim này khá dạn dĩ bởi chúng vốn sinh hoạt gần gũi với con người trong đời sống thường nhật bao đời nay.

Mỗi người có thể thoải mái đến gần và vui chơi với bồ câu.

Những ngày qua, đàn bồ câu lên ước tính gần cả ngàn con trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ, trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người dân, du khách khi đến đây.

Các chú bồ câu thong dong đi lại và thi thoảng đồng loạt bay lên cao khi có tiếng động mạnh hoặc ai đó xua đi.

Một số người mang theo lúa hoặc đậu để mời đàn bồ câu ăn, đàn bồ câu xúm đến thưởng thức phần quà.

Hàng trăm chú bồ câu cùng mổ lấy những hạt lúa được rải dưới mặt đường.

Chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa) cũng là nơi có đàn chim bồ câu lên đến hàng trăm con. Người dân khi đi lễ chùa có dịp vui chơi và cho chim ăn. Ảnh tư liệu.

Khu hoa viên với thềm hoa và bãi cỏ xanh mướt phía sau Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn) cũng thu hút nhiều chú chim bồ câu đến sinh hoạt, kiếm ăn.

Chim bồ câu được nhiều người xem là biểu tượng cho hòa bình và cũng được sử dụng để thả lên bầu trời trong các buổi lễ hướng đến tình hữu nghị, lòng bao dung, bác ái.

Trong cuộc sống, hình ảnh những chú chim bồ câu chao lượn, đi bộ quanh các khu vực cố định trở đã thành điều thân thuộc, yên bình với nhiều người. Ảnh: Ngô Tùng.