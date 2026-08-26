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Thích thú hình ảnh chim bồ câu 'đi dạo' ở TPHCM

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Giữa lòng đô thị nhộn nhịp, hàng trăm chú chim thong dong đi lại, chao lượn hoặc thi nhau mổ lấy những hạt thóc được người dân cho... trở thành khung cảnh yên bình, quen thuộc với nhiều người.

Thích thú hình ảnh chim bồ câu &#39;đi dạo&#39; ở TPHCM - 1

Giữa TPHCM, người dân dễ dàng bắt gặp những đàn chim bồ câu hàng chục, hàng trăm con tập trung tại các địa điểm quen thuộc. Những khu vực mà đàn bồ câu xuất hiện đông tại trung tâm TPHCM có thể kể đến như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu hoa viên ở giao lộ Công trường Lam Sơn - Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn) hay Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Ngô Tùng.

Thích thú hình ảnh chim bồ câu &#39;đi dạo&#39; ở TPHCM - 2

Phần lớn những chú chim này khá dạn dĩ bởi chúng vốn sinh hoạt gần gũi với con người trong đời sống thường nhật bao đời nay.

Thích thú hình ảnh chim bồ câu &#39;đi dạo&#39; ở TPHCM - 3

Mỗi người có thể thoải mái đến gần và vui chơi với bồ câu.

Thích thú hình ảnh chim bồ câu &#39;đi dạo&#39; ở TPHCM - 4

Những ngày qua, đàn bồ câu lên ước tính gần cả ngàn con trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ, trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người dân, du khách khi đến đây.

Thích thú hình ảnh chim bồ câu &#39;đi dạo&#39; ở TPHCM - 5

Các chú bồ câu thong dong đi lại và thi thoảng đồng loạt bay lên cao khi có tiếng động mạnh hoặc ai đó xua đi.

Thích thú hình ảnh chim bồ câu &#39;đi dạo&#39; ở TPHCM - 6

Một số người mang theo lúa hoặc đậu để mời đàn bồ câu ăn, đàn bồ câu xúm đến thưởng thức phần quà.

Thích thú hình ảnh chim bồ câu &#39;đi dạo&#39; ở TPHCM - 7

Hàng trăm chú bồ câu cùng mổ lấy những hạt lúa được rải dưới mặt đường.

Thích thú hình ảnh chim bồ câu &#39;đi dạo&#39; ở TPHCM - 8

Chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa) cũng là nơi có đàn chim bồ câu lên đến hàng trăm con. Người dân khi đi lễ chùa có dịp vui chơi và cho chim ăn. Ảnh tư liệu.

Thích thú hình ảnh chim bồ câu &#39;đi dạo&#39; ở TPHCM - 9

Khu hoa viên với thềm hoa và bãi cỏ xanh mướt phía sau Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn) cũng thu hút nhiều chú chim bồ câu đến sinh hoạt, kiếm ăn.

Thích thú hình ảnh chim bồ câu &#39;đi dạo&#39; ở TPHCM - 10

Chim bồ câu được nhiều người xem là biểu tượng cho hòa bình và cũng được sử dụng để thả lên bầu trời trong các buổi lễ hướng đến tình hữu nghị, lòng bao dung, bác ái.

Thích thú hình ảnh chim bồ câu &#39;đi dạo&#39; ở TPHCM - 11

Trong cuộc sống, hình ảnh những chú chim bồ câu chao lượn, đi bộ quanh các khu vực cố định trở đã thành điều thân thuộc, yên bình với nhiều người. Ảnh: Ngô Tùng.

Chiêm ngưỡng cánh đồng diều cực đẹp tại TP.HCM
Chiêm ngưỡng cánh đồng diều cực đẹp tại TP.HCM

Những ngày này, khi trời chiều mát mẻ, hàng trăm người dân TP tụ tập về cánh đồng diều tại dự án The Global City đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức để vui chơi, thả diều.

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Theo Ngô Tùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/08/2026 18:57 PM (GMT+7)
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