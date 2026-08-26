Cô gái trèo ra vách đá ở Nha Trang để 'sống ảo'

Ngày 25/8, Đồn Biên phòng Bích Đầm, đảo thuộc cụm đảo Hòn Tre, phường Nha Trang, xác nhận có sự việc nữ du khách trèo ra vách đá cao ở khu vực trạm hải đăng Hòn Lớn. Qua video phản ánh, cô gái leo lên vách đá trong điều kiện gió lớn. Một người đàn ông địa phương liên tục cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu cô gái quay trở lại khu vực an toàn. Thời điểm xảy ra vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh.

Đại diện đồn biên phòng cho biết khu vực này có lan can, đã cắm biển cảnh báo người dân và du khách không vượt ra ngoài phạm vi an toàn để chụp ảnh.

"May mắn khi không xảy ra tai nạn với du khách này", đại diện đồn biên phòng nói.

Theo đơn vị này, trước khi du khách lên đảo, lực lượng biên phòng đều phối hợp người dân tuyên truyền các quy định, hướng dẫn những khu vực tham quan an toàn.

Cô gái leo tại vách đá ở khu vực làng đảo Bích Đầm. Ảnh chụp màn hình từ video

Hải đăng Hòn Lớn xây dựng năm 1890, cao hơn 100 m so với mực nước biển, là một trong những điểm tham quan, ngắm cảnh nổi tiếng tại địa bàn, có nơi nghỉ chân hướng ra biển để quan sát tàu thuyền đánh bắt trên vịnh Nha Trang.

Tổ dân phố Bích Đầm cách bờ biển Nha Trang hơn 8 hải lý, là điểm du lịch cộng đồng hút khách với hơn 200 hộ dân, phần lớn làm nghề đánh bắt hải sản và lao động tự do. Ngoài trạm hải đăng, làng biển còn có bãi đá trứng, bãi đế. Du khách có thể đi bộ quanh đảo hoặc thuê xe máy của người dân địa phương với giá khoảng 150.000 đồng mỗi người.

Đây không phải lần đầu du khách bất chấp cảnh báo, nguy hiểm để có ảnh "sống ảo". Tháng 4/2023, một nữ du khách tử vong khi trượt chân tại tháp Trầm Hương, cũng ở Nha Trang. Tại Mèo Vạc (Hà Giang), một du khách Anh bị thương nặng khi leo "mỏm đá tử thần" hồi tháng 3/2023 - trước đó một người khác từng ngã xuống khe đá tại chính điểm này năm 2021. Tháng 7 năm nay, một nam du khách cũng trèo ra mỏm đá sát biển tại Mũi Điện (Đắk Lắk) bất chấp cảnh báo. Riêng tại Lý Sơn (Quảng Ngãi), chính quyền phải hai lần phát cảnh báo trong năm nay để ngăn du khách áp sát mép vách đá trên núi Thới Lới.