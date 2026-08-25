Tiếp viên 11 năm kinh nghiệm tiết lộ lý do không mặc quần short khi đi máy bay

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Charity Nelms, người từng tham gia chương trình Survivor 48 của Mỹ và có 11 năm làm tiếp viên hàng không, mới đây chia sẻ trên TikTok về vấn đề vệ sinh trên máy bay.

Cô đặc biệt khuyên hành khách không nên mặc quần short, váy ngắn hoặc các trang phục để lộ chân trong suốt chuyến bay. Theo Nelms, trang phục này sẽ khiến da tiếp xúc trực tiếp với ghế, dây an toàn - nơi tiềm ẩn nhiều vi khuẩn.

Theo cô, không chỉ phần khóa kim loại mà cả dây vải cũng nên được lau sạch trước khi sử dụng, bởi hành khách liên tục kéo và điều chỉnh dây an toàn.

Nelms cho biết trong quá trình làm việc, cô từng thấy nhiều loại chất lỏng, dịch bẩn, trẻ em nôn trên dây an toàn. Vì vậy, cô khuyên hành khách nên chủ động lau sạch dây trước khi cài, theo Independent.

Nữ tiếp viên cũng khuyên hành khách không nên đi vào nhà vệ sinh trên máy bay nếu chỉ đi tất. Theo Nelms, sàn nhà vệ sinh không sạch như hành khách vẫn nghĩ, vì vậy nên mang giày khi sử dụng.

Hơn nữa, trong trường hợp khẩn cấp, cần sử dụng cầu trượt thoát hiểm, việc mặc quần short hay váy ngắn khiến hành khách di chuyển khó khăn.

Theo John Alford, Phó chủ tịch ABM Aviation, công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh và bảo trì máy bay, máy bay thường được vệ sinh nhanh sau mỗi chuyến bay trước khi tiếp tục khai thác.

Quy trình này chủ yếu tập trung vào khu vực bếp, nhà vệ sinh, thu gom rác trong khoang hành khách và làm sạch các khu vực dành cho hành khách.

Với những máy bay thực hiện các chuyến bay đường dài, thường kéo dài từ 8 đến 10 giờ, sau đó lưu lại mặt đất qua đêm, việc vệ sinh sẽ được thực hiện kỹ hơn.

Alford cho biết quy trình vệ sinh qua đêm tập trung nhiều hơn vào các khu vực dành cho hành khách, đặc biệt là xung quanh ghế ngồi, đồng thời tiếp tục làm sạch khu vực bếp và nhà vệ sinh.

Ngoài các đợt vệ sinh thường xuyên, máy bay còn được vệ sinh chuyên sâu định kỳ. Alford mô tả đây là quy trình làm sạch chi tiết, trong đó một số bộ phận và bề mặt tại khu vực ghế có thể được tháo dỡ để tiếp cận phần bên trong của ghế, các ngăn, tủ và khu vực lưu trữ.