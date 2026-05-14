Cận cảnh đàn chim hoang dã giữa sắc tím bằng lăng và rực đỏ hoa phượng Hồ Gươm

Những ngày qua, nhiều quần thể chim hoang dã xuất hiện quanh Hồ Gươm. Hình ảnh đàn chim hoang dã chao liệng, hòa vào sắc tím bằng lăng, sắc đỏ hoa phương họa nên bức tranh sinh động về thiên nhiên và sinh thái Hồ Gươm, hấp dẫn nhiều người dân và du khách.

Quần thể chim khá đa dạng với nhiều loài như cò xanh, diệc, vạc… tập trung nhiều tại khu vực đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa và các cụm cây xanh ven hồ.

Quần thể chim hoang dã bay lượn, săn mồi và làm tổ trú ngụ trên các tán cây xanh quanh đảo Ngọc và trong đền Ngọc Sơn.

Trong khuôn viên đền Ngọc Sơn, chim đậu trên các tán cây khá gần mặt nước, thu hút nhiều du khách tò mò, chụp ảnh.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, từng đàn chim liên tục chao liệng, kiếm ăn, tạo nên khung cảnh thiên nhiên hiếm thấy.

Đặc biệt, những màn săn mồi chớp nhoáng của đàn chim khiến nhiều người thích thú.

Từng con diệc, vạc hay cò xanh bất ngờ sà xuống mặt nước, nhanh chóng gắp cá rồi bay vụt lên chỉ trong tích tắc.

Nhiều cá thể chim hoang dã trú ngụ, làm tổ trên các tán cây xanh quanh hồ Gươm, tạo nên khung cảnh sinh thái hiếm gặp giữa trung tâm Hà Nội.

Cá thể chim non đang tập chuyền cành qua những tán cây trong đền Ngọc Sơn.

Các loài chim xuất hiện tại đảo Ngọc đều là chim hoang dã, chúng tự kiếm ăn trên mặt nước Hồ Gươm

Việc chim hoang dã lựa chọn làm tổ cư trú, sinh sản tại khu vực đền Ngọc Sơn và quanh Hồ Gươm phụ thuộc vào những điều kiện cụ thể như nguồn thức ăn, không gian yên tĩnh và mức độ an toàn của môi trường sống.

Sự xuất hiện của đàn chim hoang dã là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường sinh thái quanh Hồ Gươm đang dần được cải thiện.

Du khách tham quan Hồ Gươm dùng điện thoại ghi lại những bức ảnh đẹp về quần thể chim hoang dã làm tổ, sinh sản và kiếm ăn trên mặt nước xung quanh đền Ngọc Sơn.

Việc những đàn chim hoang dã xuất hiện ở Thủ đô những ngày này hấp dẫn nhiều người dân, du khách và các nhiếp ảnh gia về thiên nhiên, môi trường.

Việc duy trì không gian xanh, giảm ô nhiễm và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên đã góp phần thu hút nhiều loài chim quay trở lại sinh sống.

Một chú chin non dứt khoát rời cành cho những chuyến bay đầu đời.

Vũ điệu chim hoang dã trên mặt nước Hồ Gươm họa nên bức tranh thiên nhiên, sinh thái sống động.

Từng đôi chim bay lên trên những tán cây xanh.

Những chú chim non, cánh còn chưa vững vàng thường tập bay chuyền cành và kiếm ăn ở những tầng lá thấp.

Tiếng chim gù gọi nhau khiến không gian trong khu vực đền Ngọc Sơn rộn ràng, tràn ngập hơi thở thiên nhiên.

Bầu không khí trong lành, bình yên của hồ Gươm thực sự là "đất lành" cho những loài chim hoang dã trong những ngày đầu hè

Những chú chim hoang dã tự do sải cánh, chao liệng giữa không gian rực rỡ sắc phượng đỏ và bằng lăng tím đã vẽ nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp giữa Thủ đô.