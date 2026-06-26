48 giờ ở 'đảo bí mật nhất thế giới' tại Việt Nam

Tháng 6 đến tháng 9, du khách đến Côn Đảo có cơ hội ngắm dải ngân hà, tham gia thả rùa con về biển và tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng tại vùng đất giàu giá trị lịch sử.

Đứng đầu danh sách những hòn đảo bí ẩn nhất thế giới nên ghé thăm do tạp chí Travel&Leisure (Mỹ) bình chọn, Côn Đảo mang đến những trải nghiệm khác biệt nhờ thiên nhiên nguyên sơ và nhịp sống chậm rãi.

Không chỉ được biết đến là vùng đất giàu giá trị lịch sử và tâm linh, Côn Đảo hiện là điểm đến du lịch xanh với hơn 80% diện tích thuộc vườn quốc gia, sở hữu các thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế, nhiều lần xuất hiện trên bản đồ du lịch thế giới.

Anh Trần Trọng Sang, quản lý một khách sạn trên đảo, và một số hướng dẫn viên gợi ý du khách các hoạt động khám phá, trải nghiệm trong lịch trình 3 ngày 2 đêm dịp nghỉ dưỡng mùa hè.

Thời điểm lý tưởng

Mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 9, là thời gian biển Côn Đảo êm nhất, phù hợp cho các hoạt động lặn ngắm san hô. Thời tiết nắng ráo, nhiệt độ dao động 25-30 độ C. Đây cũng là mùa cao điểm của rùa biển lên bờ làm tổ và đẻ trứng tại các hòn đảo nhỏ thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo.

Vào các đêm trời quang, du khách còn có cơ hội quan sát dải ngân hà (Milky Way) xuất hiện trên bầu trời Côn Đảo.

Di chuyển và lưu trú

Du khách đi tàu cao tốc TP HCM - Côn Đảo. Ảnh: Tuấn Anh

Du khách hiện có thể đến Côn Đảo bằng đường hàng không từ TP HCM (thời gian bay 45 phút, giá vé khứ hồi từ khoảng 3 triệu đồng). Ngoài ra, tàu cao tốc xuất phát từ TP HCM cũng là lựa chọn phổ biến với chi phí từ 965.000 đồng.

Tại thị trấn Côn Sơn, du khách có nhiều lựa chọn lưu trú, từ homestay giá 600.000 đồng một đêm đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Six Senses Con Dao.

Trong khảo sát hôm 2/6 của Traveloka, Côn Đảo nổi lên như những điểm sáng. Lượng tìm kiếm vé máy bay mùa hè đến Côn Đảo tăng 42%. Lượng khách đến đảo trong mùa hè 2026 được dự báo tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, do đó du khách nên đặt dịch vụ trước ít nhất ba tuần.

Từ sân bay Côn Đảo, khách di chuyển 15 km về trung tâm thị trấn trong khoảng 20-30 phút. Trên đảo, du khách có thể di chuyển bằng taxi, xe điện hoặc xe máy.

Ngày 1:

14h: Nếu đến bằng đường hàng không, du khách có thể ngắm một phần đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao. Sau khi hạ cánh tại sân bay Côn Sơn, du khách nhận hành lý và di chuyển về nơi lưu trú, nhận phòng, nghỉ ngơi. Tại đây, du khách có thể thưởng thức trà chiều, ngắm cảnh biển từ các ban công khách sạn.

16h: Tắm biển

Tại Six Senses Côn Đảo, mỗi biệt thự đều có hồ bơi riêng, tuy nhiên bãi biển vẫn là điểm thu hút nhất. Với chiều dài gần 2 km, bãi cát thoải và mặt nước trong xanh, khu vực này phù hợp cho các hoạt động bơi lội, thư giãn hoặc đi dạo ven biển.

Ngoài ra, du khách có thể đến bãi Đầm Trầu, một bãi biển lặng sóng nằm sát sân bay Côn Đảo. Nơi đây thu hút nhiều du khách đến checkin cảnh tượng "máy bay hạ cánh sát đầu người".

Khách quốc tế checkin ở Đầm Trấu, phía xa là máy bay đang hạ cánh. Ảnh: Instagram/mathieu.veckenberg

18h: Ăn tối

Côn Đảo có nhiều lựa chọn ẩm thực cho du khách, từ các món ăn Việt như bánh xèo tôm thịt, các loại rau, nấm hoặc ẩm thực quốc tế. Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức các đặc sản ở nơi đây như ốc vú nàng, ốc nón, ốc tai tượng, tôm hùm đỏ, tôm mũ ni, cá mú đỏ, mực một nắng, các loại cá biển.

20h: Ghé thăm Nghĩa trang Hàng Dương

Đối với nhiều du khách, viếng Nghĩa trang Hàng Dương là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Côn Đảo. Đây là nơi an nghỉ của hơn 2.000 chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước, trong đó có Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

Khi viếng thăm, du khách nên lựa chọn trang phục lịch sự, kín đáo tôn trọng không gian trang nghiêm. Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo và chính quyền địa phương cũng khuyến khích sử dụng "giỏ lễ xanh" gồm hương, hoa, trái cây, bánh kẹo, đồng thời nói không với việc đốt vàng mã để bảo vệ môi trường.

Du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm trên biển. Ảnh: Booking

Ngày 2

8h: Sau khi ăn sáng, du khách có thể bắt đầu hành trình khám phá thiên nhiên Côn Đảo. Nằm cạnh Six Senses, núi Voi (hay còn gọi là Núi Lò Vôi) là một trong những cung đường trekking nên thử, với nhiều lựa chọn từ dễ đến khó, thời gian di chuyển 1- 4 tiếng tùy lộ trình.

Từ các điểm cao trên núi, du khách có thể quan sát toàn cảnh thị trấn Côn Đảo và đường bờ biển. Ngoài núi Voi, những cung đường như núi Sở Rẫy, bãi Ông Đụng hay bãi Bàng cũng thu hút những người yêu thích đi bộ giữa thiên nhiên.

Với những ai yêu thích biển, các hoạt động lặn ngắm san hô tại Hòn Tài, Hòn Bảy Cạnh và Hòn Cau là lựa chọn đáng cân nhắc. Du khách cũng có thể tham gia các tour ca nô khám phá hệ thống đảo nhỏ xung quanh như Hòn Trứng, Hòn Tre hay Hòn Vung.

12h: Ăn trưa

Dù có quy mô không lớn, thị trấn Côn Đảo vẫn có nhiều lựa chọn ẩm thực, từ hải sản, cơm niêu đến các món Âu và pizza. Bánh khọt hay kem dừa là những món ăn địa phương được nhiều du khách tìm thử khi ghé đảo. Ngoài ra, du khách cũng có thể ăn trưa tại các nhà hàng ở resort mình lưu trú.

Hoạt động thả rùa về biển tại Côn Đảo. Ảnh: Lê Bảo

14h: Thư giãn, chăm sóc sức khỏe

Sau buổi sáng vận động, buổi chiều du khách có thể lựa chọn trải nghiệm hỗ trợ thư giãn cơ bắp hoặc các liệu trình chăm sóc sức khỏe tại spa trong khách sạn. Tham gia thiền, tập yoga cũng là gợi ý dành cho du khách thích hoạt động nhẹ nhàng vào buổi chiều.

Ngoài ra, du khách có thể có lựa chọn khác như đi thăm Miếu và mộ hoàng tử Cải (hoàng tử Hội An) nằm trên đường Cỏ Ống, gần sân bay Côn Đảo hoặc ghé đền thờ bà Phi Yến (Thứ phi của chúa Nguyễn Ánh), nay gọi là An Sơn Miếu.

Chùa Núi Một, ngôi chùa có phong thủy đẹp bậc nhất Việt Nam, tựa lưng vào núi và nhìn xuống đầm sen rộng mát, phía xa xa là biển, cũng là gợi ý dành cho du khách.

18h: Tiệc tối dưới dải ngân hà

Theo anh Hồ Vũ, du khách nên kết hợp ăn tối ngoài trời, trên bãi biển như tiệc nướng BBQ để vừa ăn tối vừa ngắm sao.

Ngắm dải ngân hà trên bầu trời đêm Côn Đảo là một trong những trải nghiệm được du khách yêu thích nhất tại đây. Nhờ mật độ dân cư thấp và ít ô nhiễm ánh sáng, nhiều khu vực trên đảo vẫn giữ được điều kiện lý tưởng để quan sát bầu trời sao. Vào những đêm không trăng trong mùa hè, du khách có cơ hội nhìn thấy dải ngân hà (Milky Way) rực rỡ bằng mắt thường.

Ngày 3

6h: Thả rùa về biển

Hoạt động du lịch xem rùa biển đẻ trứng và thả rùa con về biển (chủ yếu từ tháng 6 đến tháng 9 và rải rác đến tháng 12) là sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng của Vườn quốc gia Côn Đảo, gắn với bảo tồn thiên nhiên, giáo dục môi trường và cứu hộ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Six Senses Côn Đảo là khu nghỉ dưỡng duy nhất có trung tâm ấp trứng rùa biển và chương trình thả rùa con ngay trong khuôn viên, phối hợp cùng Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo. Bãi biển trước khu nghỉ dưỡng vẫn là nơi rùa mẹ tìm về làm tổ mỗi mùa sinh sản. Hiện tại, trên đảo đã vào mùa rùa biển để trứng và nở, trong thời gian lưu trú có thể sẽ có một số tổ rùa nở, du khách sẽ được thông báo nếu muốn tham gia hoạt động thả rùa con về biển.

Thức dậy từ sáng sớm và có mặt tại trung tâm ấp trứng rùa "Let's Get Cracking", du khách sẽ được giới thiệu về vòng đời của rùa biển cũng như công tác bảo tồn đang được triển khai tại Côn Đảo. Sau đó, du khách sẽ được quan sát cận cảnh những con rùa mới nở, quá trình tìm kiếm các cá thể còn nằm trong cát và công tác kiểm đếm vỏ trứng sau khi nở. Mọi hoạt động đều được thực hiện cẩn thận nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn.

Khi mặt trời bắt đầu lên, những con rùa con được đưa ra bãi biển. Từng cá thể nhỏ bé bò về phía đại dương trong sự theo dõi của các nhân viên khu nghỉ và du khách.

Theo các chuyên gia bảo tồn, đây có thể là lần cuối cùng con người nhìn thấy những con rùa con này trong nhiều thập kỷ tới. Sau khi rời bãi biển, chúng sẽ bắt đầu hành trình sinh trưởng ngoài đại dương. Khoảng 25-30 năm sau, khi trưởng thành, những cá thể sống sót sẽ vượt qua quãng đường hàng nghìn km để quay trở lại chính nơi mình được sinh ra và làm tổ, nhờ khả năng định hướng dựa trên từ trường Trái Đất.

Vườn Quốc Gia Côn Đảo cũng tổ chức chương trình xem rùa đẻ trứng hoặc thả rùa con tại hòn Bảy Cạnh, du khách đăng ký sẽ được thông báo trước một ngày và sẽ di chuyển bằng thuyền ra đảo nhỏ từ sáng sớm. Tour thả rùa con kéo dài khoảng 4 tiếng, với giá từ 680 nghìn đến 2,2 triệu đồng. Tour xem rùa đẻ trứng 2 ngày 1 đêm có giá dao động 2,15-5,1 triệu đồng.

"Chứng kiến những con rùa con chậm rãi bò về phía biển trong ánh bình minh là một trải nghiệm đặc biệt, trở thành ấn tượng đáng nhớ nhất trong hành trình 48 giờ của du khách", anh Sang nói.

Ngoài ra, du khách có thể có các lựa chọn thay thế khác như ghé thăm Bảo tàng Côn Đảo, nhà chúa đảo hay hệ thống nhà tù Côn Đảo, Cầu tàu 914, nghĩa trang Hàng Keo, cầu Ma Thiên Lãnh,

11h-12h: Du khách trả phòng khách sạn rồi ra sân bay hoặc tàu cao tốc để trở về TP HCM, kết thúc chuyến đi ngắn ngày nhưng nhiều trải nghiệm tại đảo "bí mật nhất thế giới".