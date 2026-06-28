Khám phá chùa Linh Phước - ngôi chùa nắm giữ 11 kỷ lục Việt Nam giữa lòng Đà Lạt

Cổng chùa Linh Phước.

Chùa Linh Phước tọa lạc tại số 120 Tự Phước, phường Xuân Trường, TP Đà Lạt thuộc địa bàn Trại Mát, cách trung tâm thành phố 8 km, trên quốc lộ 20. Chùa còn được gọi là Chùa Ve Chai vì trong sân chùa có con rồng dài 49 m được làm bằng 12.000 vỏ chai lọ.

Ngay từ bên ngoài chùa, du khách dễ dàng trông thấy ngay hình con rồng uốn lượn quanh tượng Phật Di Lặc.

Điểm đặc biệt là phần thân rồng được tạo nên từ vỏ chai, còn vảy rồng được khảm bằng những mảnh sành, sứ công phu và tinh xảo. Đây cũng là chất liệu chủ đạo được sử dụng để trang trí toàn bộ quần thể chùa Linh Phước, tạo nên một quần thể rực rỡ và độc đáo bậc nhất Đà Lạt.

Chùa có diện tích hơn 6.666 m2, Chánh điện dài 33 m, rộng 12 m, có 2 hàng cột rồng khảm sành. Bên trên là nhiều bức phù điêu khảm sành giới thiệu về lịch sử Phật Thích Ca và những điển tích trong các Kinh Pháp Hoa và Kinh A Di Đà.

Mái chùa được trang trí công phu với họa tiết hoa văn sắc sảo tạo ra từ các mảnh sành nhỏ.

Cùng với những nét hoa văn tinh xảo, độ lớn của công trình cũng khiến du khách kinh ngạc

Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát được làm từ 650.000 bông hoa bất tử, với chiều cao 17 m, trọng lượng 3 tấn, được xác lập kỷ lục châu Á năm 2010.

Với chiều cao 17 m, tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát tại chùa Linh Phước đã xác lập kỷ lục là bức tượng Phật trong nhà bằng bê tông cốt thép cao nhất Việt Nam.

Đại Hồng Chung (chuông) của chùa Linh Phước cao 4,3 m, đường kính miệng chuông 2,33 m, nặng 8.500 kg và được đúc vào năm 1999. Trong nhiều năm, đây từng được ghi nhận là chiếc chuông nặng nhất Việt Nam. Hiện nay chiếc chuông nặng nhất Việt Nam thuộc về Chuông tại Bảo Tháp của Chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Hai pho tượng Hộ pháp lớn ngự ở chân tháp.

Độ tinh xảo của các họa tiết hoa văn của công trình được tạo dựng từ các mảnh sành, sứ, thể hiện sự tài hoa cũng như tâm huyết của người thợ.

Không gian nội điện uy nghi với 324 tác phẩm tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Những pho tượng được chế tác hoàn toàn bằng sáp qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Thái Lan, mang đường nét sống động và chân thực đến ngỡ ngàng. Đặc biệt, trong số các tác phẩm tại đây, có một bức tượng được tạc tỉ mỉ theo đúng khuôn mẫu và thần thái lúc sinh thời của cố lão Hòa thượng Minh Hạ Đức.

Tòa Linh Tháp 7 tầng cao hơn 36 m, đã được ghi nhận vào kỷ lục Quốc gia. Trong lòng tháp treo Đại Hồng Chung.

Bên cạnh lối kiến trúc độc đáo, chùa Linh Phước còn xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ lạ thu hút sự quan tâm, hiếu kỳ của nhiều người. Đó là việc liên tục trong nhiều ngày, trên đỉnh Bảo Tháp xuất hiện một quầng sáng nhiều màu sắc trông rất đẹp mắt.

Các đường nét hoa văn sắc sảo của công trình thể hiện sự tài hoa cũng như tâm huyết của người thợ. Để có đủ số mảnh chai, sứ, sành cho công trình, các nhà sư đã phải đi đến các nhà dân, các nhà máy, xưởng sản xuất chai thủy tinh, gốm sứ quanh vùng để gom góp, cọ rửa, cắt, mài, thành những mảnh có hình dáng phù hợp có thể sử dụng. Mọi công đoạn đều được làm thủ công và tốn nhiều công sức.

Độc đáo nhất phải kể đến tác phẩm tượng sáp giống người thật của Đại lão Hòa thượng Minh Hạ Đức, trụ trì chùa giai đoạn 1959-1985. Thông tin tại chùa Linh Phước cho thấy, Hòa thượng Minh Hạ Đức sau khi viên tịch đã được an táng trong khuôn viên chùa. Năm 2010, các nhà sư trong chùa khởi công xây dựng Bảo Tháp mới, di dời hài cốt của Hòa thượng Minh Hạ Đức mới kinh ngạc phát hiện hài cốt của ông vẫn còn nguyên vẹn. Và từ năm 2011, tượng sáp của ông được đặt trong chánh điện; kết hợp với những hình ảnh về buổi khai quật di thể của ông vẫn còn được lưu giữ tại chùa, vô tình tạo nên một sự tích ly kỳ hấp dẫn quanh ngôi chùa vốn đã độc đáo này.

Bộ phản bằng gỗ sao lớn nhất Việt Nam (dài 15 m).

Tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ lớn nhất Việt Nam.

Khu vực tham quan 18 tầng địa ngục tại chùa có chiều dài khoảng 300 m, tái hiện các quan niệm về nhân quả, nghiệp báo trong Phật giáo. Thông qua không gian này, nhà chùa truyền tải những bài học về đạo hiếu, luật nhân quả và lối sống hướng thiện, góp phần giáo dục con người sống nhân ái, thiện lành hơn.

Tác phẩm nghệ thuật “Song tùng bách hạc” - xác lập kỷ lục Việt Nam.

Tượng Khổng tước vương (chim công) bằng gỗ sao lớn nhất Việt Nam.

Gốc cây gỗ trâm chứa bộ kinh pháp lớn nhất Việt Nam.

Nhiều du khách nước ngoài về chiêm bái tại Chùa.

Du khách đang thực hiện nghi thức xin nước cầu an.

Du khách tranh thủ check-in

Đặt chân đến chùa Linh Phước, du khách không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp hoành tráng hiện hữu ngay từ cổng tam quan. Chùa gây ấn tượng bởi tên gọi độc đáo, cùng nhiều công trình kiến trúc đặc sắc và 11 kỷ lục quốc gia mà nơi đây đang nắm giữ.