Đại diện Việt Nam góp mặt trong 14 khu dự trữ sinh quyển thế giới mới của UNESCO

Phong Nha – Kẻ Bàng (Việt Nam): Với khối kiến tạo karst lớn và lâu đời bậc nhất châu Á, Phong Nha – Kẻ Bàng hiện có hệ thống rộng lớn các khu rừng nhiệt đới nguyên sơ, núi đá vôi cùng hệ thống hang động cổ đại. Khu vực này che chở cho gần 3.000 loài thực vật và động vật, với nhiều loài đặc hữu chỉ có tại Việt Nam

Khu dự trữ sinh quyển hồ Shkodër (Albania): Nằm vắt ngang biên giới Albania và Montenegro, khu bảo tồn này bao trọn hồ Shkodër, hồ nước ngọt lớn nhất vùng Balkan và là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.

Khu dự trữ Theniet El Had (Algeria): Tọa lạc tại dãy núi Ouarsenis, Theniet El Had là nơi lưu giữ khu rừng tuyết tùng tự nhiên duy nhất ở phía tây Algeria, nằm ở độ cao trên 1.300 mét.

Khu dự trữ đảo Aruba (Aruba): Khu vực này chứa đựng 14 hệ sinh thái khác biệt, từ rừng khô, rừng ngập mặn đến các rạn san hô, làm nơi trú ngụ cho hơn 2.400 loài động thực vật, trong đó có 34 loài đặc hữu.

Khu dự trữ Great Caucasus (Azerbaijan): Nằm trên sườn dốc phía nam của dãy núi Kavkaz hùng vĩ, khu vực này trải dài từ các thung lũng sông thấp cho đến những đỉnh núi ngoạn mục cao hơn 3.600 mét.

Takamanda - Cross River Gorilla (Cameroon): Trải dài dọc biên giới Cameroon và Nigeria, khu dự trữ sinh quyển này bảo vệ một trong những loài vượn lớn đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất Trái Đất, bao gồm khoảng một phần ba quần thể khỉ đột Cross River toàn cầu.

Thành phố Québec (Canada): Québec là thành phố đầu tiên được UNESCO chỉ định là khu dự trữ sinh quyển. Đô thị này đan xen cùng 1.400 km đường thủy và 80 hồ nước, tạo ra một hành lang di cư quan trọng cho các loài chim và cá.

Dalankuh–Qamishlou (Iran): Trải rộng gần 875.000 ha tại khu vực dãy núi Zagros và Cao nguyên trung tâm Iran, địa hình nơi đây là sự giao thoa tuyệt đẹp giữa đỉnh núi cao 4.000 mét và thảo nguyên bán khô hạn.

Tost Toson Bumbiin Nuruu (Mông Cổ): Nằm ở tỉnh Nam Gobi, khu dự trữ sinh quyển rộng 1,6 triệu ha này đóng vai trò là hành lang động vật hoang dã quan trọng, sở hữu một trong những mật độ báo tuyết cao nhất tại Mông Cổ.

Lưu vực hồ Skadar (Montenegro): Vùng nước nguyên sơ là nơi cư ngụ của 281 loài chim, chiếm 55% toàn bộ loài chim ở châu Âu, cùng hơn 1.396 đơn vị phân loại sinh học trên khắp các vùng đất ngập nước và hẻm núi.

Sur del Alto Paraná (Paraguay): Nép mình trong rừng Đại Tây Dương Upper Paraná, khu dự trữ này bảo tồn một trong hệ sinh thái đa dạng và đang bị đe dọa nhất trên Trái Đất; cung cấp nơi trú ẩn quan trọng cho báo đốm Mỹ, lợn vòi và duy trì hành lang sinh thái kết nối Paraguay, Brazil, Argentina.

Matibay na Bayan ng Sablayan (Philippines): Nằm tại khu vực Sablayan, nơi nay mở ra một không gian sinh quyển đa dạng, từ những khu rừng núi cao trên 2.200 mét cho đến các rạn san hô và vùng biển.

Serra da Estrela (Bồ Đào Nha): Với hơn 3.000 loài động thực vật, trong đó có 26 loài đặc hữu trên đất liền Bồ Đào Nha, khu vực này là khu bảo tồn tự nhiên rất quan trọng trước nguy cơ cháy rừng và biến đổi khí hậu.

Nino Konis Santana (Timor-Leste): Tọa lạc tại phía đông của đảo Timor, khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Timor-Leste sở hữu khu rừng nguyên sinh lớn nhất quốc gia, cùng những rạn san hô bảo vệ 500 loài cá biển