Gợi ý địa điểm du lịch tháng 8 thời tiết đẹp, nhiều trải nghiệm hấp dẫn

Mùa lúa chín Sa Pa, Lào Cai

Nằm ở độ cao 1.600m so với mực nước biển, ngay dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, Sa Pa, Lào Cai có khí hậu mát mẻ quanh năm.

Từ tháng 6 tới tháng 8, Sa Pa là địa điểm "trốn nóng" lý tưởng tại miền Bắc khi nhiệt độ chỉ dao động ở mức 20 - 25 độ C. Từ giữa tháng 8, du khách bắt đầu tìm đến Sa Pa để ngắm những thửa ruộng bậc thang trổ bông xanh mướt, tham gia các tour trekking ngắm lúa.

Tháng 8, thời tiết Sa Pa mát mẻ, dễ chịu. Ảnh: Linh Trang

Du khách có thể thuê xe máy hoặc taxi để tới thăm Lao Chải, Tả Van - nơi cư trú của nhiều dân tộc như Mông, Dao, Giáy, thăm Cầu Mây, suối Mường Hoa, thác Giàng Ta Chải, hồ Séo Mý Tỷ… Quãng đường di chuyển khoảng 10km, nhiều đoạn nhỏ hẹp, gồ ghề khó đi nhưng khung cảnh hai bên đường với những ruộng bậc thang, nương ngô, núi đồi thì vô cùng bình yên, hút mắt.

Nếu mong muốn tìm hiểu về ngôi làng người H'Mông đen sinh sống ở Sa Pa, cung trekking bản Ý Linh Hồ là trải nghiệm lý tưởng. Từ đầu tháng 8, lúa tại đây đã chuyển vàng sớm hơn các khu vực khác.

Từ đầu tháng 8, khi đi cáp treo lên đỉnh Fansipan, du khách còn có thể ngắm nhìn thung lũng Mường Hoa vàng ruộm lúa chín.

Tuy nhiên, nếu tới Sa Pa vào tháng 8, du khách nên lưu ý xem dự báo thời tiết bởi đây là thời điểm dễ xảy ra mưa lớn diện rộng, lũ ống, lũ quét, sạt lở…; cẩn trọng với các hoạt động vui chơi gần suối, hồ.

Tận hưởng biển xanh ở Quy Nhơn, Gia Lai

Từ tháng 5 đến tháng 9 là thời điểm Quy Nhơn có thời tiết đẹp, ít mưa bão, thích hợp cho các hoạt động giải trí biển. Để tránh cao điểm du lịch hè vào tháng 6-7, du khách có thể tận hưởng biển xanh ở Quy Nhơn vào tháng 8.

Bãi Kỳ Co cách trung tâm thành phố Quy Nhơn cũ khoảng 23 - 27km, là địa điểm sở hữu nước biển xanh ngắt, như nước biển ở nhiều hòn đảo nổi tiếng trên thế giới Bali (Indonesia), Maldives... Ngoài các hoạt động tắm, lặn du khách có thể thuê chòi thư giãn bên bờ biển, chơi mô tô nước, dù kéo, cắm lều trại...

Bãi Kỳ Co một mặt giáp biển, ba mặt giáp núi đồi, sóng êm và nước xanh, lý tưởng cho một chuyến nghỉ hè ngắn ngày. Ảnh: Hoàng Hà

Cách Kỳ Co không xa là Eo Gió, nơi có con đường đi bộ ôm theo sườn núi và view biển đẹp ngoạn mục.

Nếu mong muốn trải nghiệm cuộc sống của người dân làng chài, du khách có thể tới làng chài Nhơn Lý, Nhơn Hải hoặc Trung Lương. Làng chài Trung Lương nằm ở một vùng ven biển thuộc xã Cát Tiến. Nơi đây mang vẻ đẹp bình yên, giản dị. Bãi biển ở đây rất thoải, bờ cát trắng và nước trong, xanh, phù hợp với cả gia đình có trẻ nhỏ. Từ bãi biển có thể nhìn thấy cánh đồng điện gió, tạo nên góc check-in đẹp mắt.

Làng chài Trung Lương khá nhỏ, nằm bình yên bên bờ biển trong xanh. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật

Mùa hái quả ở Cần Thơ

Thời gian lý tưởng để du lịch Cần Thơ là mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8, khi những vườn trái cây như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, bưởi... đến vụ thu hoạch.

Điểm đến du khách muốn trải nghiệm hàng đầu ở Cần Thơ là chợ nổi Cái Răng. Đầu năm 2023, chợ nổi Cái Răng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công bố nằm trong Top 50 Tour du lịch độc đáo mang lại trải nghiệm thú vị tại Việt Nam.

Chợ Cái Răng thường họp từ 5h sáng, nhộp nhịp nhất là khoảng 6-8h. Du khách tham quan chợ nổi thường thức dậy rất sớm, lênh đênh trên thuyền để ngắm bình minh, từ từ chiêm ngưỡng "khu chợ" thức giấc, bắt đầu ngày mới.

Du khách tới chợ vào buổi sáng thường thưởng thức các món ăn đặc sản như bún riêu, hủ tiếu... Một phần ăn sáng đầy đủ thường có giá 40.000 - 50.000 đồng. Các ghe, thuyền lênh đênh trong chợ cũng bán nước giải khát, nước trái cây, cà phê với mức giá 10.000 - 15.000 đồng/trái dừa, 15.000 đồng/ly cà phê đá...

Những thuyền chở đầy ắp trái cây ở chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Linh Trang

Từ chợ nổi, du khách có thể kết hợp thăm Cồn Sơn, nơi có nhiều hoạt động hấp dẫn như thăm vườn trái cây, làm bánh dân gian, xem "xiếc cá", thưởng thức ẩm thực miền Tây,...

Lênh đênh trên những chiếc tàu, thuyền gỗ, du khách sẽ được ghé thăm các bè cá nổi nhấp nhô giữa sông. Không chỉ nuôi cá thông thường, các nhà bè tại Cồn Sơn còn mở trải nghiệm hấp dẫn như massage cá, nuôi "thủy quái"... để phục vụ du khách.

Một điểm đến thú vị khác là vườn nhãn long cổ thụ ở phường Bình Thủy. Hơn 300 gốc nhãn long ở đây đã trên 50 năm tuổi. Điểm đặc biệt nhất làm nên thương hiệu của khu vườn là hình dáng độc nhất vô nhị của những gốc nhãn già.

Qua hơn nửa thế kỷ sinh trưởng, thân cây xù xì, nổi các vết u nần tự nhiên và phủ đầy rêu phong. Nhiều gốc cây tự uốn éo, xoắn cuộn từ gốc lên ngọn tạo thành những hình thù kỳ lạ, mô phỏng dáng rồng bay hay các thế cây bonsai đại cảnh.

Chủ vườn Trần Thanh Hiếu hái nhãn phục vụ du khách. Ảnh: Hoài Thanh

Giống nhãn long đặc trưng bởi phần hạt bên trong có một đường nứt tự nhiên nhìn rất giống mắt rồng. Tuy có nhược điểm hạt to, cơm mỏng hơn các giống nhãn hiện đại, nhãn long cổ lại sở hữu hương vị ngọt gắt cùng mùi thơm nồng nàn đặc trưng, chỉ cần chưng vài chùm là thơm ngát cả nhà.