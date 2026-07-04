Nước mắm để qua đêm - 'ổ' vi khuẩn nguy cơ gây bệnh

TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), cảnh báo thói quen đậy kỹ chén nước chấm cũ để qua đêm không những làm mất hương vị đặc trưng mà còn biến thực phẩm này thành "ổ" vi khuẩn.

Theo bà Giang, ngay sau các bữa ăn gia đình, bát nước mắm vốn đã tiếp xúc với đũa, thìa và vụn thức ăn của nhiều người sẽ không còn giữ được tính nguyên chất. Ở nhiệt độ phòng, các thành phần tạp chất này biến bát nước chấm thành môi trường lý tưởng để vi sinh vật sinh sôi nhanh chóng.

Đặc biệt, những loại nước mắm đã pha thêm chanh, đường, tỏi, ớt thường lên men rất nhanh, khiến chất lượng biến đổi tiêu cực kể cả khi người dân bảo quản trong tủ lạnh.

Bên cạnh nguy cơ nhiễm khuẩn, chuyên gia cũng cảnh báo việc rót quá nhiều nước mắm dẫn đến tình trạng tiêu thụ muối quá mức.

Một chén nước mắm nguyên chất dung tích 30-50 ml chứa khoảng 1.500-3.000 mg Natri, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 2.000 mg Natri mỗi ngày.

Như vậy, chỉ riêng lượng nước mắm dư thừa trong một bữa ăn có thể đã vượt ngưỡng cho phép của cả ngày. Thực tế, người Việt hiện tiêu thụ lượng muối trung bình 9,4 g mỗi ngày, cao gấp đôi so với khuyến nghị từ các tổ chức y tế.

Để bảo vệ sức khỏe, người nội trợ nên áp dụng quy tắc "rót một nửa" lượng nước chấm so với thói quen thông thường và chỉ rót thêm khi cần thiết nhằm tránh lãng phí.

Người tiêu dùng nên tập thói quen chấm lướt thay vì ngâm thực phẩm quá lâu trong chén mắm, đồng thời ưu tiên các sản phẩm dán nhãn giảm muối.

Việc pha loãng nước mắm với nước lọc hoặc các gia vị tươi như chanh, tỏi cũng giúp giảm nồng độ Natri nạp vào cơ thể, hạn chế áp lực lên hệ tim mạch và thận.

Để đảm bảo sức khỏe và tránh nguy cơ nhiễm khuẩn, các gia đình nên áp dụng quy tắc "rót một nửa", tức là chủ động rót lượng nước chấm bằng một nửa so với mọi khi. Nếu thiếu, bạn hoàn toàn có thể rót thêm, tránh việc để thừa lãng phí.

Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Tập thói quen chấm nhẹ, chấm lướt qua bề mặt thức ăn thay vì ngâm ngập thực phẩm vào chén nước chấm. Học cách pha loãng nước mắm với nước lọc, chanh, tỏi, ớt để giảm nồng độ muối, hoặc ưu tiên chọn mua các sản phẩm nước mắm có gắn nhãn giảm muối.