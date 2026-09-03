Tăng Thanh Hà làm cao lầu đãi Băng Di, Kathy Uyên dịp nghỉ lễ

Nhân kỳ nghỉ 2/9, "phu nhân hào môn" Tăng Thanh Hà vào bếp trổ tài món cao lầu ăn kèm thịt xá xíu, rau sống và lai rai thêm với gỏi ốc hương. Món cao lầu của Tăng Thanh Hà được diễn viên Kathy Uyên khen "yummy" và gọi cô là "đầu bếp của tôi". Dịp này, diễn viên Băng Di cũng góp mặt, cô đến sớm, phụ Tăng Thanh Hà khều ốc, chuẩn bị các nguyên liệu.

Kathy Uyên chia sẻ bữa ăn ấm cúng tại nhà Tăng Thanh Hà dịp 2/9.

Theo cách chế biến truyền thống tại Hội An, sợi cao lầu được làm từ gạo ngâm nước tro, xay bằng nước giếng Bá Lễ rồi trải qua nhiều công đoạn mới tạo nên độ dai, sần đặc trưng. Nước tro được cho là lấy từ củi ở Cù Lao Chàm, góp phần tạo nên hương vị riêng của món ăn Hội An. Hiện sợi cao lầu tươi hoặc khô được bán sẵn, giúp việc chế biến tại nhà thuận tiện hơn.

Tăng Thanh Hà sử dụng sợi cao lầu tươi mua sẵn. Phần thịt xá xíu ăn kèm làm từ ba chỉ để thịt không bị khô, có độ mềm ẩm và béo nhất định. Phần nước xốt tận dụng chính nước ướp thịt, nấu cho sánh, dùng để chan lên trên cao lầu.

Băng Di khoe món cao lầu do Tăng Thanh Hà chế biến.

Khi hoàn thiện, sợi cao lầu được cho vào bát, xếp thịt xá xíu, thêm giá đỗ trụng, chan một lượng xốt vừa đủ rồi rắc hành, tỏi phi lên trên. Ram chiên giòn hoặc bánh phồng tôm cùng rau sống ăn kèm giúp cân bằng vị đậm đà, tạo cảm giác tươi mát và khiến món mì đặc sản thêm bắt miệng.

Từ khi làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà ít hoạt động showbiz, tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức. Cô cũng được biết đến là một trong những nghệ sĩ đảm đang, tháo vát việc bếp núc của showbiz Việt, có thể nấu thành thạo từ món Âu sang Á. Dù là dâu hào môn, cô vẫn ưa thích các món ăn bình dân, khi có thời gian thường tự đi chợ chọn mua nguyên liệu về nhà nấu. Mỗi khi đăng hình ảnh món ăn lên trang cá nhân, "ngọc nữ màn ảnh Việt" khiến nhiều chị em xuýt xoa, xin công thức, thậm chí gợi ý cô viết sách nấu ăn.

Sắc vóc mỹ nhân sinh năm 1986.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau 13 năm xa màn ảnh, Tăng Thanh Hà tái xuất trong Hoàng hậu cuối cùng với vai Hoàng hậu Nam Phương, dự kiến ra rạp vào tháng 3/2027.