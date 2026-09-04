6.000 lít nước tiểu mỗi ngày của người leo Everest góp phần làm tan băng

Ở độ cao lớn, người leo núi và hướng dẫn viên phải uống nhiều nước để tránh mất nước, khiến lượng nước tiểu thải ra rất lớn. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Regional Environmental Change ngày 29/8, phần lớn lượng nước tiểu này được xả trực tiếp lên sông băng quanh trại căn cứ Everest. Các nhà nghiên cứu tính toán riêng nhiệt từ 6.000 lít nước tiểu mỗi ngày có thể khiến khoảng 154 tấn băng tan trong một mùa leo núi kéo dài 50 ngày.

Nguyên nhân sâu xa nằm ở quy mô con người tập trung tại đây. Trong mùa leo núi xuân, hàng nghìn người leo núi, hướng dẫn viên và nhân viên hậu cần dựng khoảng 1.600 lều tại trại căn cứ, biến nơi này thành một khu dân cư tạm thời với quầy cà phê, Internet tốc độ cao, vòi tắm nước nóng, tivi màn hình lớn và hệ thống sưởi dưới sàn lều.

Cờ cầu nguyện được treo phía trên những căn lều của các hướng dẫn viên và người leo núi tại trại nền Everest, Nepal, ngày 10/5. Ảnh: AP/Pasang Rinzee Sherpa

Nghiên cứu cũng ghi nhận khu vực quanh trại nền đang ấm lên nhanh hơn: nhiệt độ bề mặt tăng trung bình 0,28 độ C mỗi năm trong giai đoạn 1991-2023 (theo dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat), gần gấp đôi tốc độ tăng ở khu vực sông băng Khumbu xung quanh.

Tác động thực tế của con người có thể còn lớn hơn tính toán. Nghiên cứu chưa tính đến nhiệt từ các chuyến bay trực thăng, thân nhiệt của người leo núi hay lượng nhiệt từ đàn bò yak vận chuyển hàng hóa.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh biến đổi khí hậu vẫn là nguyên nhân chính khiến sông băng Everest tan chảy, nhưng việc hàng nghìn người - và lượng nước tiểu họ thải ra mỗi ngày - tập trung tại một khu vực vốn đã tan băng nhanh được đánh giá "không bền vững". Nhóm đề xuất cân nhắc chuyển trại căn cứ khỏi khu vực sông băng tới một địa điểm ổn định gần đó trong tương lai.

Trại căn cứ Everest nằm ở độ cao khoảng 5.364 m, là điểm tập kết chính của các đoàn leo núi trước khi tiếp tục hành trình lên đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới.