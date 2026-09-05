Độc lạ món đậu chần ở thành phố Quảng Ninh

Nhắc đến ẩm thực Quảng Ninh, nhiều người nghĩ ngay tới những bữa hải sản tươi rói. Tuy nhiên, với người địa phương, có những món ăn đơn giản, dân dã nhưng lại gắn với ký ức và nhịp sống thường ngày, trong đó có món đậu chần chấm mắm tôm, thường được bán kèm các món bún ăn sáng, ăn đêm.

Đậu chần tuy đơn giản nhưng khá bắt miệng, được nhiều người địa phương ví von 'ngon hơn sơn hào hải vị'. Ảnh: Chi Mai

Không ai biết chính xác đậu chần xuất hiện ở Quảng Ninh từ khi nào, cũng chẳng rõ ai là người đầu tiên nghĩ ra cách thưởng thức giản dị này. Chỉ biết rằng qua nhiều năm, món ăn cứ thế hiện diện trong những quán nhỏ, theo chân bao thế hệ người dân phố biển và dần trở thành một phần quen thuộc của ẩm thực địa phương.

Món đậu này gần như chỉ quen thuộc ở thành phố Quảng Ninh, vì vậy không ít du khách lần đầu thưởng thức đều cảm thấy lạ lẫm. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy người địa phương có thể bắt đầu buổi sáng bằng những miếng đậu phụ chần nước dùng rồi chấm cùng mắm tôm.

Ca sĩ Will trải nghiệm món ăn địa phương nhân chuyến vi vu Quảng Ninh.

"Linh hồn" của món này là loại đậu phụ đã chiên sẵn, có lớp vỏ vàng phồng, bên trong xốp nhẹ như tổ ong. Khi khách gọi, chủ quán mới cắt đôi từng miếng, thả vào nồi nước dùng nóng để đậu mềm và ngấm vị, rồi thêm giá đỗ cùng rau thơm, mùi tàu. Món ăn được dùng nóng, chấm với mắm tôm đậm đà, tạo nên sự hòa quyện giữa vị béo của đậu, thanh ngọt của nước dùng và hương thơm đặc trưng của các loại rau.

Món ăn có mức giá bình dân, khoảng 30.000 - 40.000 đồng một bát, tùy từng quán. Thực khách thường không cần tìm đến những địa chỉ chuyên biệt mà có thể bắt gặp món này tại các hàng bún hải sản, bún tôm quen thuộc ở Hạ Long, gọi thêm một bát đậu nóng hổi để ăn kèm hoặc nhâm nhi trước khi món chính được phục vụ.

Đậu chần thường được ăn nóng cùng các loại rau giá, chấm mắm tôm hoặc gia vị tùy theo sở thích.