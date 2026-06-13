Song Hye Kyo du ngoạn trên thuyền buồm lớn nhất thế giới

Với tư cách là Đại sứ toàn cầu của Guerlain, Song Hye Kyo mới có chuyến du ngoạn trên thuyền buồm Orient Express Corinthian. Hải trình mà Song Hye Kyo góp mặt diễn ra từ 9-11/6, được tập đoàn LVMH (công ty chủ quản của Guerlain) bao trọn.

Chiếc siêu du thuyền buồm cánh cứng lớn nhất thế giới này có một không gian rộng 500 mét vuông dành riêng cho Guerlain Spa - nơi du khách có thể tận hưởng những trải nghiệm thư giãn tách biệt với thế giới bên ngoài. Ngoài các dịch vụ chăm sóc cơ thể, Guerlain còn thiết kế những chương trình wellness retreat riêng biệt giúp du khách thư giãn, tái tạo năng lượng trong suốt hành trình.

Tàu Orient Express Corinthian có 54 phòng suite với diện tích từ khoảng 42 đến 222 mét vuông, hầu hết các phòng đều có view biển, một số hạng phòng cao cấp có thêm ban công để khách thư giãn, tắm nắng. Con tàu có chiều dài lên tới 220 mét này còn có phòng hòa nhạc, thư viện, rạp chiếu phim, phòng gym,...

Không gian trên tàu Orient Express Corinthian như một khách sạn nổi giữa đại dương. Boong ngoài trời thoáng đãng, bàn ăn hướng biển và những dãy ghế êm ái cho phép du khách thư giãn, dùng bữa hoặc ngắm cảnh biển trong khung cảnh riêng tư và yên bình. Ảnh: blandinesanson

Theo Condé Nast Traveler, những hành khách đầu tiên của con tàu này sẽ được trải nghiệm hải trình dọc theo bờ biển Riviera của Pháp, sau đó chuyển sang vùng Caribbean vào cuối năm nay.

Các hải trình của Orient Express Sailing Yachts có giá khởi điểm từ 16.500 euro (khoảng 500 triệu đồng) cho mỗi phòng suite trên những chuyến đi ngắn ngày. Tùy vào thời lượng hành trình, hạng phòng và thời điểm đặt chỗ, chi phí có thể dao động từ 20.000 đến hơn 50.000 euro (khoảng 610 triệu đến 1,5 tỷ đồng) mỗi suite. Với những lựa chọn cao cấp nhất như penthouse suite, mức giá còn có thể cao hơn. Ảnh: blandinesanson

Song Hye Kyosinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016)... Năm 2023, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory.

Ở tuổi 45, Song Hye Kyo vẫn là biểu tượng nhan sắc trong lòng nhiều khán giả. Những năm gần đây, cô tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn.