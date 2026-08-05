Hiền Thục dạo chơi bờ sông Thames, check in tháp Big Ben

Nhân chuyến vi vu London, ca sĩ Hiền Thục thực hiện bộ ảnh trước công trình biểu tượng của nước Anh - tháp Big Ben. Cô hé lộ dậy từ 4h sáng để có thể thong dong dạo bước, chụp ảnh trước biểu tượng nổi tiếng của thành phố mà không phải chen giữa dòng du khách đông đúc.

Khoảnh khắc bình yên đầu ngày cũng giúp ca sĩ tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp cổ kính, lãng mạn của London.

Tháp Big Ben nằm ở phía bắc Cung điện Westminster, bên bờ sông Thames, thuộc khu Westminster - trung tâm chính trị, lịch sử của nước Anh. Tên gọi 'Big Ben' thực chất chỉ chiếc chuông lớn bên trong tháp, được đúc năm 1856 và lần đầu ngân vang vào tháng 9/1859, tuy nhiên, theo thời gian, tên gọi này được dùng phổ biến để chỉ cả tháp đồng hồ.

Tòa tháp cao 96,3 mét, xây theo phong cách kiến trúc Victorian Gothic, là một phần của tòa nhà quốc hội Westminster hay còn gọi là cung điện Westminster. Năm 2012, để kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II, tòa tháp với 4 mặt đồng hồ lớn này được đổi tên chính thức thành Tháp Elizabeth, song nhiều người vẫn quen gọi tháp Big Ben.

Nơi đây là điểm tham quan, chụp ảnh nổi tiếng, thường xuất hiện trong hành trình khám phá London của hầu hết du khách, đồng thời nằm gần nhiều địa danh biểu tượng như Westminster Abbey, sông Thames và London Eye.

Trong hình, Hiền Thục chụp ảnh bên Waterloo Bridge, cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Thames ở trung tâm London. Công trình hoàn thành năm 1945, gây ấn tượng với những vòm cầu thấp và bề mặt đá Portland sáng màu. Khu vực ven sông dưới chân cầu cũng là một trong những địa điểm được du khách yêu thích để tản bộ, ngắm cảnh và ghi lại hình ảnh.

Hiền Thục sinh ra ở TP HCM, tham gia văn nghệ từ nhỏ. Cô từng là thành viên đội Sơn Ca ở Nhà thiếu nhi quận 1, cùng lứa Ngọc Linh, Diễm Quyên, Quang Vinh. Năm 16 tuổi, cô đỗ thủ khoa Trung cấp thanh nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh (chung lớp với Mỹ Tâm và Phạm Thanh Thảo).

Ca sĩ được yêu mến qua nhiều ca khúc như: Câu chuyện tình tôi, Mơ một hạnh phúc, Như vẫn còn đây, Yêu dấu theo gió bay, Nhật ký của mẹ. Cô từng làm giám khảo nhiều gameshow như Giọng hát Việt nhí, Gương mặt thân quen nhí, Tuyệt đỉnh song ca. Ở tuổi 45, ca sĩ Hiền Thục cũng thường khiến nhiều người trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ.