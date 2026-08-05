Jennifer Phạm đi bộ 52 km quanh núi thiêng ở Tây Tạng

Jennifer Phạm vừa kết thúc chuyến hành hương 12 ngày ở Tây Tạng. Trong đó, hành trình đi bộ 2,5 ngày diễu quanh núi thiêng Kailash, từ độ cao 4.700 m đến 5.650 m trên chặng đường dài 52 km, là kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Ngọn núi này được mệnh danh là vũ trụ tâm linh với tuyết phủ quanh năm, nhiều hoa văn kỳ bí, độc đáo.

Theo Jennifer Phạm, đường đi rất vất vả nhưng đây là trải nghiệm tuyệt vời. Có những đoạn, cô cảm thấy từng bước chân đều nặng nề, chỉ đi vài mét là phải dừng lại để thở. Đã có lúc cô cảm nhận được giới hạn của cơ thể nhưng rồi nhận ra sức mạnh tinh thần có thể chiến thắng tất cả.

"Điều nâng đỡ tôi đi tiếp là niềm tin và tâm thế bình an. Suốt hành trình ấy, tôi chỉ lặng lẽ niệm chú, để mỗi bước chân không còn là sự cố gắng vượt khó khăn mà trở thành một sự thực hành của lòng biết ơn và tỉnh thức", Jennifer nói.

Trong 2,5 ngày diễu quanh núi thiêng Kailash, Jennifer cùng các bạn ngủ đêm, ăn uống nhẹ nhàng tại các tu viện trên đường đi.

"Khi chúng ta buông xuống những lo lắng về thời tiết, sức khỏe hay giới hạn của bản thân, chỉ tập trung vào từng bước chân với một tâm thế thành kính, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình có thể đi xa hơn rất nhiều so với những gì mình từng nghĩ", cô bày tỏ.

Sự kỳ diệu của thiên nhiên cũng là điều khiến Jennifer bất ngờ. Theo người đẹp, cô được trải nghiệm đủ bốn mùa trong một ngày với ánh nắng rực rỡ, hòa quyện cùng cơn gió nhẹ, rồi mây đen bất ngờ phủ kín bầu trời mang theo cơn mưa như trút và cả những hạt tuyết nhỏ bay trong gió.

Cô thấy may mắn vì đã đi vào lúc thời tiết thuận lợi, không gặp những điều kiện quá khắc nghiệt.

"Kailash vẫn luôn là một thử thách, bởi mỗi bước chân nơi đây không chỉ là hành trình đi qua núi cao, mà còn là cuộc đối thoại với chính mình", cô cho biết.

Jennifer Phạm khi đến Darchen, một ngày trước khi bắt đầu hành trình diễu quanh núi thiêng.

Trước đó, Jennifer Phạm đặt chân đến cung điện Potala, hồ Namtso...

Trước khi hành hương, Jennifer Phạm có mùa hè bận rộn khi dành gần hai tháng ở Mỹ và châu Âu cùng gia đình. Vợ chồng cô sang Mỹ từ tháng 5 để dự lễ tốt nghiệp của con trai Bảo Nam và chuẩn bị cho cậu bước vào cuộc sống sinh viên. Sau đó, cả nhà tiếp tục du lịch tại Đức và Đan Mạch cùng ba con Na, Nu và Nấm.