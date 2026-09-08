Sao 'Itaewon Class' nửa năm hai lần ghé Hội An

Người đẹp sinh năm 1991 chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong chuyến đi Hội An dịp cuối tuần qua trên Instagram cá nhân.

Diễn viên lưu trú tại resort có vị trí đắc địa ở Hội An, cách phố cổ khoảng 15 phút di chuyển. Nơi đây còn nổi tiếng với sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, từng được tạp chí Mỹ USA Golf Digest vinh danh là "Sân golf tốt nhất Việt Nam".

Người đẹp 9X dành nhiều tình cảm cho Hội An khi quay lại đây trong vòng chưa đầy 5 tháng.

Hồi tháng 4, Kwon Nara cũng đến Hội An du lịch. Cô trải nghiệm đội nón lá, gánh rổ trái cây của người bán hàng rong khi dạo chơi phố cổ. Diễn viên check in bên bờ sông Hoài và không quên tạo dáng trước những con ngõ hẹp, những bức tường vàng biểu tượng của phố Hội.

Hội An là điểm đến nổi tiếng với những dãy nhà vàng cổ kính, mái ngói rêu phong, con phố nhỏ ven sông Hoài và những chiếc đèn lồng rực rỡ khi đêm xuống. Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, Hội An còn hấp dẫn du khách bởi nhịp sống chậm rãi, kiến trúc giao thoa Á - Âu và nền ẩm thực đặc trưng.

Nơi đây có sức hút lớn với du khách Hàn Quốc, là điểm nghỉ dưỡng với những bãi biển trải dài được nhiều sao Hàn yêu thích như: Son Ye Jin, vợ chồng Lee Byung Hyun, Lee Jun Ki, So Ji Sub, Park Min Young...

Kwon Nara sinh năm 1991, gia nhập làng giải trí năm 2012 với vai trò thành viên nhóm nhạc Hello Venus. Sau đó, cô lấn sân mảng diễn xuất, lưu dấu ấn qua các phim Suspicious Partner, My Mister, Doctor Prisoner. Năm 2020, Kwon Nara tham gia tác phẩm đình đám Itaewon Class, vai Oh Soo Ah.