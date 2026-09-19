Chuyến 'ăn sập Hàn Quốc' khiến Kỳ Duyên tăng 2 kg

Nhân một tuần công tác xứ sở kim chi, Kỳ Duyên và Thiên Ân dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực nơi đây.

Có sở thích khám phá ẩm thực nên cả hai tranh thủ thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của xứ sở kim chi.

Kỳ Duyên hé lộ sau chuyến food tour cô tăng nhẹ 2 kg, nên khi trở về phải áp dụng liệu trình detox 5 ngày để lấy lại cân nặng ban đầu.

Cặp hoa hậu xếp hàng mua bánh mì muối hot hit ở Seougsu, Seoul. Loại bánh này có hình dáng giống bánh sừng bò croissant của Pháp, có vỏ ngoài giòn dai, thơm mùi bơ và điểm thêm chút vị mặn nhẹ từ muối hạt rắc trên bề mặt bánh.

Món lòng bò nướng Gunja Daehan Gobchang ở khu chợ Myeong được Thiên Ân khen 'ngon ơi là ngon'. Hoa hậu sinh năm 2000 đánh giá lòng bò ở đây có độ tươi, đảo vừa chín tới nên ăn có độ béo ngậy, thơm ngon. Sau khi ăn hết các món chính như thịt bò, lòng mỡ, lòng non, cô gợi ý nên gọi thêm một bát cơm nóng, đảo trên chính chiếc chảo này.

Dịp này, Kỳ Duyên cũng đưa Thiên Ân đến quán gà hầm sâm 'quốc dân' Tosokchon Samgyetang. Món gà hầm tại đây được nấu cùng cả hạt óc chó và hạt dẻ nên nước hầm thêm đậm vị, không quá nồng mùi sâm. Thiên Ân cho biết bên trong gà được nhồi gạo nếp, có thể ăn cùng nước hầm.

Ngoài gà hầm sâm trứ danh, gà quay tại quán cũng được cặp hoa hậu khen gợi, gọi là 'tuyệt phẩm'.

Kỳ Duyên - Thiên Ân trải nghiệm món bánh hotteok - bánh rán/bánh kếp ngọt kiểu Hàn Quốc. Hotteok thường được làm từ bột mì lên men, cán dẹt rồi áp chảo với dầu. Bánh có lớp vỏ vàng giòn nhẹ bên ngoài nhưng mềm dai bên trong, nhân truyền thống gồm đường nâu, quế và các loại hạt, khi chiên nóng sẽ tan chảy thành phần nhân ngọt thơm.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Kỳ Duyên từng thi Miss Universe 2024 ở Mexico, vào top 30 chung cuộc.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, quê Long An, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia, dừng chân ở top 20 chung cuộc. Thiên Ân theo học ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Công nghiệp TP HCM.

Gần đây, cả hai công khai ở chung nhà, thường xuyên đăng tải những video đi ăn uống, hẹn hò, không ngại dành cho nhau những lời ngọt ngào trên mạng xã hội.