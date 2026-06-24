Thế giới nêu 7 điều tuyệt vời nhất nên làm ở Hội An

Cầu Nhật Bản, Hội An, Việt Nam. Pinglabel/Shutterstock.

Chuyên trang du lịch nổi tiếng Lonely Planet vừa có bài viết về 7 điều tuyệt vời nhất nên làm ở Hội An, Việt Nam. Theo Lonely Planet, nơi đây sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp, những dòng sông thơ mộng và vùng nông thôn thanh bình, tất cả chỉ cách Phố Cổ vài phút.

1. Khám phá sự giao thoa văn hóa đầy thú vị.

Du khách lần đầu đến Hội An nên bắt đầu bằng việc tham quan các công trình kiến ​​trúc cổ, bảo tàng và hội quán của phố cổ Hội An. Du khách cần mua vé, để vào cửa 5 trong tổng số 22 điểm tham quan lịch sử. Không có địa điểm nào nổi bật hơn địa điểm khác. Thay vào đó, chính hiệu ứng tổng thể của Phố cổ mới tạo nên ấn tượng, minh chứng cho những nền văn hóa khác nhau đã ảnh hưởng đến Hội An. Ví dụ, cây cầu Nhật Bản tuyệt đẹp được xây dựng để nối liền khu phố thương nhân Nhật Bản và Trung Quốc. Hay các hội quán khác nhau được xây dựng bởi cộng đồng người Hoa nhập cư để giao lưu và thờ cúng cùng nhau.

Một chuyến đi khoảng nửa ngày từ Hội An, du khách đến Khu di tích Mỹ Sơn từng là trung tâm tôn giáo của Vương quốc Champa trong gần 1000 năm (thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 13 sau Công nguyên), khi người Chăm đi biển thống trị khu vực trước khi Hội An trở thành một thị trấn cảng. Quần thể tháp gạch đỏ được trang trí bằng những chạm khắc đá sa thạch tinh xảo của Mỹ Sơn gợi nhớ đến Angkor Wat của Campuchia, nhưng ở quy mô nhỏ hơn và ít khách du lịch biết đến.

Xưởng làm đậu phụ ở Hội An, Việt Nam. James Pham/Lonely Planet

2. Hãy trổ tài khéo léo

Vùng quanh Hội An từ lâu đã nổi tiếng với những nghệ nhân lành nghề, từ những người thợ dệt và thợ đá của vương quốc Champa đến những người thợ thủ công buôn bán tơ lụa, đồ gỗ và gốm sứ với các thương nhân nước ngoài trên Con đường Tơ lụa trên biển. Ngày nay, các làng nghề truyền thống còn tồn tại quanh Hội An bao gồm Kim Bồng (nghề mộc) và Thanh Hà (nghề gốm). Bạn vẫn có thể tìm thấy các nghệ nhân đang hành nghề ở đó và những nơi khác.

Tinh thần sáng tạo ấy tìm thấy hình thức mới trong các xưởng thực hành hiện đại về mọi thứ, từ pha chế cà phê, làm đèn lồng và đậu phụ đến nếm thử nước mắm và làm đồ gỗ. Làng Củi Lũ tổ chức các lớp học chạm khắc gỗ kéo dài 3 giờ, sau đó bạn sẽ mang về nhà một tác phẩm điêu khắc cá trang trí đầy màu sắc do chính tay mình làm ra. Nằm trong một không gian vườn rộng lớn, Trung tâm Xưởng Thực vật Botanica Garden Workshop Hub thường xuyên tổ chức các buổi học pha cà phê Việt Nam và làm son dưỡng môi; đội ngũ ở đây thậm chí có thể sắp xếp nhiều lớp học dành cho trẻ em.

Khu nghỉ dưỡng Four Seasons Nam Hải, Hội An, Việt Nam. Ảnh: Ken Seet, qua Four Seasons.

3. Ra khơi

Hội An được bao quanh bởi nước, với sông Thu Bồn ở phía nam và biển chỉ cách 15 phút về phía bắc. Một số du khách có thể thích thú với những chuyến đi thuyền thúng đầy thú vị tại làng dừa Cẩm Thành, cách thị trấn khoảng 5km về phía đông nam. Để có một chuyến đi yên tĩnh hơn, hãy tham khảo Hoi An Kayak Tours , nơi cho thuê thuyền kayak và ván chèo đứng có hoặc không có hướng dẫn viên. Thậm chí còn có lựa chọn tham gia hoạt động dọn dẹp sông sau khi chèo kayak.

Nếu bạn muốn một hoạt động nhẹ nhàng hơn, Cửa Đại và An Bàng là hai bãi biển nổi tiếng nhất của Hội An, trong đó An Bàng tự hào với những dải cát vàng trải dài.

Tường Tailor, Hội An, Việt Nam. James Phạm.

4. Mua sắm những món quà lưu niệm độc đáo và quần áo may đo.

Phố cổ Hội An có rất nhiều cửa hàng thời trang và cửa hàng bán đồ lưu niệm. Để tìm kiếm thứ gì đó thực sự độc đáo, hãy tham gia một trong nhiều xưởng làm đồ trang sức hoặc đèn lồng quanh thị trấn và mang về nhà những sản phẩm do chính tay mình làm ra.

Để tìm những món quà lưu niệm độc đáo, có sẵn, Hart Upcycle sử dụng vải dệt dân tộc để tạo ra những bộ trang phục và đồ trang trí nhà cửa tuyệt đẹp, trong khi An Nhàn Gallery & Coffee bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ – một số vô cùng quý hiếm – do các dân tộc thiểu số trên khắp Việt Nam làm ra. Chủ quán đã đích thân tìm kiếm nhiều sản phẩm trong số này trong những chuyến đi của mình và có thể kể cho du khách nghe về nguồn gốc chính xác của chúng.

Hội An còn nổi tiếng với hàng trăm cửa hàng may đo và cửa hàng đồ da, có thể hoàn thành một bộ vest nam, một chiếc váy nữ hoặc một đôi giày da cực kỳ nhanh chóng, thường chỉ trong vòng 24 đến 48 giờ. Hãy chọn kiểu dáng từ nhiều mẫu có sẵn tại cửa hàng hoặc mang theo ảnh hay một món đồ yêu thích để may theo, sau đó chọn chất liệu vải hoặc da – và để điều kỳ diệu xảy ra!

Mặc dù các thợ may ở Hội An làm việc nhanh chóng và khéo léo, đôi khi có thể phục vụ thử đồ ngay trong ngày, nhưng tốt nhất vẫn nên dành ra vài ngày để thử đồ nhiều lần nếu cần. Các cửa hàng đủ loại, từ những tiệm nhỏ bình dân đến những showroom sang trọng.

Mì Cao Lầu, Hội An, Việt Nam. James Pham/Lonely Planet

5. Khám phá lịch sử Hội An qua ẩm thực nơi đây.

Đối với một thị trấn nhỏ như Hội An, nơi đây lại có rất nhiều món ăn đặc sắc. Bánh bao hoa hồng trắng được nhồi tôm và/hoặc thịt lợn rồi hấp. Hội An cũng nổi tiếng với món cơm gà, một món ăn chỉ cần một đĩa là bắt đầu bằng việc luộc gà thả vườn, sau đó dùng nước luộc gà để nấu cơm, rồi rang khô với tỏi để tăng thêm hương vị. Cơm vàng thơm lừng được chan lên trên thịt gà xé nhỏ, ăn kèm với đu đủ và cà rốt muối chua cùng một bát nước dùng nhỏ.

Món ăn đặc trưng của Hội An là cao lầu, món bún dai ăn kèm thịt heo quay, rau thơm tươi và nước sốt.

Làng rau Trà Quế, gần Hội An, Việt Nam. James Pham/Lonely Planet

6. Lạc lối ở vùng nông thôn

Phố cổ Hội An nhộn nhịp khách du lịch chỉ cách vùng nông thôn yên bình 10 phút, với những cánh đồng lúa xanh mướt, ao cá và những người nông dân với đàn trâu của họ. Đường sá bằng phẳng khiến việc đạp xe trở nên dễ dàng, và hầu hết các khách sạn đều có xe đạp miễn phí cho khách. Ngoài ra, du khách có thể thuê xe máy từ Hoi An Bike Rental, được giao và nhận tại khách sạn. Một điểm đến đạp xe nổi tiếng là làng rau Trà Quế 400 năm tuổi. Mặc dù rong sông không còn được dùng để bón cho những cánh đồng hữu cơ, Trà Quế vẫn là một điểm đến cổ kính, hiện nay có rất nhiều lớp học nấu ăn, nhà nghỉ homestay và quán cà phê như Café Slow nằm ngay trước vườn rau. Phía nam thị trấn, Lo Gach Cu phục vụ cà phê và các món ăn ngay giữa cánh đồng lúa.

Vụ thu hoạch lúa diễn ra hai lần một năm vào cuối tháng Tư và cuối tháng Chín. Ngay trước đó, những cánh đồng lúa đẹp nhất – nhưng trong vài tuần sau đó, bạn sẽ thấy những mảng đất trơ trụi, màu nâu.

Chợ cá ở Hội An, Việt Nam. James Pham/Lonely Planet

7. Chụp ảnh phong cảnh tuyệt đẹp của Hội An

Với những bức tường được sơn màu phai mờ một cách nghệ thuật, những chuỗi đèn lồng và những ngôi chùa đầy màu sắc, Hội An trông giống như một phim trường. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng để ghi lại được vẻ đẹp quyến rũ của thị trấn. “Từ 7-10 giờ sáng, đó là các buổi chụp ảnh cưới và sau đó là người Việt Nam chụp ảnh tự sướng,” nhiếp ảnh gia Réhahn sống tại Hội An cho biết. “Sau 7 giờ tối, bạn sẽ thấy những chiếc đèn lồng và dòng người tấp nập. Hội An khác biệt ở mọi thời điểm trong ngày.” Hãy ghé thăm phòng trưng bày của Réhahn để tìm cảm hứng ghi lại những cảnh tượng đặc trưng của Hội An.

Để có cách tiếp cận thực tế hơn, hãy tham gia một tour chụp ảnh với nhiếp ảnh gia Etienne Bossot, người tổ chức các tour hướng dẫn thực tế, dễ hiểu dành cho những người đam mê nhiếp ảnh ở mọi trình độ, ngay cả những người chỉ có máy ảnh điện thoại. Vùng nông thôn, chợ cá hoặc Phố cổ sẽ là lớp học của bạn.

Để thêm phần thú vị cho những bức ảnh của bạn, hãy thuê trang phục lấy cảm hứng từ triều Nguyễn tại Viet Phuc Hoi An , nằm ngay gần Cầu Nhật Bản. Bạn cũng có thể đặt dịch vụ làm tóc và trang điểm, cũng như hướng dẫn viên/nhiếp ảnh gia am hiểu những địa điểm chụp ảnh đẹp nhất trong thành phố. Có thể bạn sẽ nổi bật khi dạo quanh thành phố trong bộ áo dài truyền thống, cùng với nhiếp ảnh gia – những bức ảnh sau đó sẽ khiến mọi thứ trở nên đáng giá.