Doãn Hải My check in biểu tượng gần 100 tuổi ở Osaka

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu và CLB Công an Hà Nội đang có chuyến du đấu giao hữu trong khuôn khổ AFC Champions League Elite 2026/2027 (Cúp C1 Châu Á) tại Osaka, Nhật Bản.

Đồng hành cùng chồng trong chuyến đi, Doãn Hải My tranh thủ thăm thú, dạo chơi thành phố. Người đẹp sinh năm 2001 bày tỏ sự hào hứng khi check in một trong những biểu tượng nổi tiếng của Osaka - tấm biển Glico Running Man.

Doãn Hải My đứng trên cầu Ebisubashi, thu trọn khung hình tấm biển quảng cáo nổi tiếng.

Biển quảng cáo Glico Running Man được đặt tại khu Dotonbori sầm uất, nổi bật với hình ảnh vận động viên đang giơ cao hai tay trên đường đua, tượng trưng cho tinh thần chiến thắng và năng lượng tích cực. Xuất hiện từ năm 1935, biểu tượng này gắn liền với thương hiệu thực phẩm Glico, vốn nổi tiếng với những sản phẩm bánh kẹo và thực phẩm bổ sung năng lượng.

Ngày nay, Glico Running Man không chỉ là một quảng cáo thương mại mà còn trở thành điểm check in không thể bỏ qua của du khách khi đến Osaka.

Gần 100 năm trôi qua, sức hút của tấm biến quảng cáo ngày càng bùng nổ hơn nhờ hiệu ứng từ mạng xã hội như TikTok và Instagram.

Từ lúc xuất hiện, biển Glico Running Man đã trải qua 6 lần nâng cấp, chủ yếu ở chất liệu và công nghệ chiếu sáng, còn hình ảnh vận động viên lao về đích vẫn được duy trì xuyên suốt các thế hệ. Phiên bản hiện tại được cải tiến từ năm 2014, thay thế hệ thống neon cũ bằng màn hình LED độ phân giải cao có thể hiển thị phông nền động theo mùa, sự kiện thể thao hay nội dung tùy chỉnh khác.

Việc di chuyển đến biển quảng cáo Glico Running Man khá thuận tiện nhờ vị trí nằm ngay trung tâm khu Minami. Điểm trung chuyển phù hợp nhất là ga Namba, nơi kết nối nhiều tuyến tàu điện ngầm và đường sắt đô thị. Du khách có thể tìm kiếm "Glico Sign" hoặc "Ebisubashi Bridge" trên Google Maps để định vị. Biển thường lên đèn từ khoảng 30 phút sau khi mặt trời lặn đến nửa đêm, thích hợp để tham quan và chụp ảnh.

Vợ Đoàn Văn Hậu thăm thú, trải nghiệm ẩm thực địa phương tại phố mua sắm Shinsaibashi-suji, cách tấm biển quảng cáo nổi tiếng khoảng 10 phút đi bộ.

Trước khi sang Nhật đá giao hữu, Đoàn Văn Hậu gây chú ý sau phạm lỗi nguy hiểm với tiền vệ Doãn Ngọc Tân ở trận Thể Công thua Công an Hà Nội 0-1 tại vòng hai V-League 2026-2027, tối 10/9. Tiền vệ Thể Công đua tốc ở biên rồi vung chân phá bóng, bị Văn Hậu giẫm vào vùng mắt cá cổ chân phải. Ngọc Tân sau đó phải rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Văn Tú ở phút 71, còn Văn Hậu nhận thẻ đỏ đầu tiên sau khi trở lại thi đấu.

Doãn Hải My, sinh năm 2001, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và vào top 10. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, KOLs. Người đẹp Hà thành có học lực tốt, đạt 7.5 IELTS và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

Doãn Hải My trên khán đài sân vận động Panasonic Suita tối 12/9.

Đoàn Văn Hậu, sinh năm 1999, trưởng thành ở lò đào tạo Hà Nội. Anh là thành viên đội tuyển đứng thứ tư U19 châu Á 2016 để giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Sau đó, dưới thời HLV Park Hang-seo, Hậu là trụ cột trong chiến tích giành á quân U23 châu Á, thứ tư ASIAD và vô địch AFF Cup năm 2018 (nay là ASEAN Cup).

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tìm hiểu nhau từ năm 2020 nhưng giữ kín, tới năm 2022 mới công khai tình cảm. Tháng 9/2023, Văn Hậu cầu hôn Hải My. Tháng 11/2023, cặp trai tài gái sắc tổ chức đám cưới linh đình tại hai địa điểm là Thái Bình (11/11/2023) và Hà Nội (26/11/2023). Đầu tháng 5/2024, vợ chồng Văn Hậu đón con trai đầu lòng - bé Đoàn Minh Đăng, tên ở nhà là Lúa.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My.