Ra chợ thấy cá này nên mua ngay: Bổ dưỡng, giá rẻ nhưng 4 nhóm người cần lưu ý khi ăn

Ăn cá diếc có tốt không?

Cá diếc là cá nước ngọt, có thể sinh sản tự nhiên hoặc được nuôi trong ao, đầm. So với nhiều loại cá khác, cá diếc có giá thành rẻ, thịt mềm, vị thơm và thường được sử dụng trong bữa ăn gia đình. Loại cá này có thể được chế biến cho nhiều đối tượng, trong đó có người cao tuổi và người mới ốm dậy, tùy khả năng ăn uống và tình trạng sức khỏe.

Theo Lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, cá diếc có tác dụng ổn trung, bổ hư, lợi tiểu, kiện tỳ (hỗ trợ chức năng tiêu hóa), hóa thấp. Trong Đông y, thấp được xem là một yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến dương khí. Người được mô tả là có tình trạng thấp thường có biểu hiện mệt mỏi, nhạt miệng, ăn uống không ngon, tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa.

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Về dinh dưỡng, cá diếc cung cấp protein và các axit amin cần thiết cho cơ thể. Protein góp phần duy trì, tái tạo cơ và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Với người mới ốm dậy, việc bổ sung thực phẩm giàu protein có thể giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, nhưng khẩu phần cần được điều chỉnh theo tình trạng bệnh và hướng dẫn của nhân viên y tế.

Cá diếc còn chứa chất béo, vitamin và khoáng chất. Theo số liệu được nêu trong tài liệu, trong 100g thịt cá diếc có lipid 1,8mg, canxi 70mg, phốt pho 152mg và sắt 0,8mg. Tuy nhiên, cần kiểm tra lại đơn vị của hàm lượng lipid trước khi xuất bản để bảo đảm tính chính xác.

4 nhóm người cần thận trọng khi ăn cá diếc

Người mắc bệnh gút

Cá diếc có chứa purine, chất khi chuyển hóa trong cơ thể sẽ tạo thành axit uric. Theo phân tích dinh dưỡng được đề cập trong tài liệu, hàm lượng purine trong 100g cá diếc là 137,1mg. Người mắc bệnh gút cần chú ý lượng purine trong khẩu phần, nhất là khi bệnh đang tiến triển hoặc axit uric chưa được kiểm soát. Việc có cần hạn chế cá diếc hay không nên căn cứ vào tổng khẩu phần ăn và hướng dẫn của bác sĩ.

Người dị ứng với cá

Một số người có cơ địa dị ứng có thể xuất hiện phản ứng sau khi ăn cá. Người từng bị dị ứng với cá diếc hoặc các loại cá khác cần tránh thực phẩm gây dị ứng và trao đổi với bác sĩ để được tư vấn phù hợp.

Người mắc bệnh thận

Người bị suy thận có thể cần điều chỉnh lượng protein, kali, phốt pho và các chất dinh dưỡng khác tùy mức độ bệnh. Vì vậy, không nên tự ý ăn nhiều cá diếc hoặc áp dụng chế độ kiêng hoàn toàn nếu chưa được tư vấn. Người có tiền sử sỏi thận liên quan đến axit uric cũng cần tuân thủ hướng dẫn về chế độ ăn và kiểm soát axit uric của bác sĩ.

Người mắc bệnh gan

Nhu cầu protein ở người mắc bệnh gan phụ thuộc vào tình trạng cụ thể. Không phải tất cả bệnh nhân đều cần hạn chế đạm; việc điều chỉnh lượng protein cần được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn. Người đang mắc bệnh gan cấp tính hoặc có biến chứng cần được tư vấn chế độ ăn phù hợp, thay vì tự ý loại bỏ cá khỏi thực đơn.

Một số cách chế biến cá diếc tốt cho sức khỏe

Theo SKĐS, cá diếc có những cách chế biến thông thường như kho, rán, gỡ thịt nấu canh, nấu cháo… Đây đều là những món ăn rất bổ dưỡng. Ngoài ra, cá diếc còn có nhiều cách chế biến kết hợp với các nguyên liệu khác giúp tăng cường tác dụng đối với sức khỏe.

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Cá diếc nấu với củ cải trắng

Nguyên liệu: Cá diếc, củ cải trắng, gừng, gia vị.

Cách làm: Cá diếc làm sạch, phi thơm gừng và áp nhẹ hai mặt cá; cho thêm củ cải, gừng, nước sôi vào nấu, đến khi nước có màu trắng sữa thì thêm muối, hạ nhỏ lửa và ninh trong khoảng 30-40 phút.

Tác dụng: Đây là món ăn có tác dụng ôn trung kiện tỳ, lợi thấp hóa ẩm, giúp hỗ trợ tiêu hóa, rất phù hợp với những người tỳ vị hư nhược, tiêu hóa kém, ăn ít, hay bị đầy hơi.

Cá diếc nấu cùng sa nhân

Nguyên liệu: Cá diếc, sa nhân, trần bì, hạt tiêu, gừng, hành lá, gia vị.

Cách làm: Cá diếc làm sạch. Cho sa nhân, trần bì, hạt tiêu, gừng, hành lá vào trong bụng cá, phi thơm rồi cho thêm nước sôi, ninh nhừ.

Tác dụng: Đây là món ăn giúp hành khí, lợi thủy, giảm đau bụng, hỗ trợ tiêu hóa, rất thích hợp với những người tiêu hóa kém, chán ăn, bụng đầy trướng.

Cá diếc nấu với đậu đỏ

Nguyên liệu: Cá diếc, đậu đỏ, gừng, gia vị.

Cách làm: Cá diếc làm sạch, phi thơm, thêm đậu đỏ, gừng và nước sôi. Ninh lửa nhỏ khoảng 2 giờ, cho thêm gia vị vừa ăn.

Tác dụng: Cá diếc phối hợp với đậu đỏ giúp tăng tác dụng kiện tỳ, lợi tiểu, tiêu phù, rất phù hợp với những người gặp phải tình trạng phù nề, người sau sinh khí huyết hư, tiểu ít....