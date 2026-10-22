Loại cá được chuyên gia Mỹ đánh giá cao, giàu omega-3, có lợi cho sức khỏe, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Đặc điểm của cá trích, ăn cá trích có tốt không?

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), cá trích nằm trong nhóm những loại hải sản có lợi cho sức khỏe nhờ chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Loại cá này cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, nổi bật là axit béo omega-3, đặc biệt gồm EPA và DHA.

Đây là những axit béo không bão hòa có vai trò quan trọng đối với hoạt động của tim mạch và não bộ. Việc ăn cá thường xuyên trong một chế độ dinh dưỡng cân đối có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, đồng thời giúp bổ sung các chất béo có lợi thay cho một phần chất béo bão hòa từ thịt mỡ.

Không chỉ giàu omega-3, cá trích còn cung cấp protein chất lượng cao, cần thiết cho quá trình xây dựng, duy trì và phục hồi cơ bắp. Loại cá này cũng chứa vitamin D, vitamin B12 và một số khoáng chất quan trọng, góp phần duy trì hoạt động bình thường của xương, hệ thần kinh và quá trình tạo máu.

Cá trích còn có ưu điểm là thường chứa ít thủy ngân hơn nhiều loài cá săn mồi kích thước lớn do nằm ở vị trí thấp trong chuỗi thức ăn. Tuy nhiên, mức độ tích tụ chất ô nhiễm vẫn phụ thuộc vào môi trường sống và nguồn cá, vì vậy người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

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Những lợi ích của cá trích đối với sức khỏe

Hỗ trợ duy trì xương chắc khỏe

Cá trích cung cấp vitamin D, dưỡng chất giúp cơ thể hấp thu canxi và duy trì quá trình khoáng hóa xương. Nhờ đó, bổ sung cá trích vào chế độ ăn có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe xương, đặc biệt khi kết hợp với các thực phẩm giàu canxi, vận động phù hợp và chế độ dinh dưỡng cân đối.

Tuy nhiên, hàm lượng canxi trong cá trích phụ thuộc vào cách chế biến và việc có ăn cả xương cá hay không. Vì vậy, không nên xem cá trích là nguồn cung cấp canxi duy nhất cho cơ thể.

Bổ sung dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu

Vitamin B12 trong cá trích đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành hồng cầu và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến thiếu máu và các vấn đề thần kinh.

Cá trích cũng cung cấp protein cùng một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, không nên mặc định loại cá này là nguồn giàu sắt nếu chưa có số liệu thành phần dinh dưỡng cụ thể của sản phẩm.

Góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch

EPA và DHA trong cá trích là những axit béo omega-3 được quan tâm nhờ vai trò đối với sức khỏe tim mạch. Việc ăn cá thường xuyên có thể góp phần cải thiện chất lượng chế độ ăn và hỗ trợ kiểm soát một số yếu tố nguy cơ tim mạch.

Tuy nhiên, ăn cá trích không đồng nghĩa với việc có thể phòng ngừa hoàn toàn đột quỵ, bệnh tim mạch hay đái tháo đường. Để giảm nguy cơ mắc các bệnh này, người dân cần kết hợp chế độ ăn hợp lý, vận động thường xuyên, không hút thuốc và kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu.

Bổ sung omega-3, hỗ trợ sức khỏe tổng thể

Omega-3 tham gia vào nhiều hoạt động sinh lý của cơ thể, trong đó có điều hòa phản ứng viêm. Cá trích cũng cung cấp các dưỡng chất cần thiết để duy trì chức năng của mắt, não bộ và hệ thần kinh.

Tuy vậy, không nên khẳng định ăn cá trích có thể điều trị trầm cảm, ngăn lão hóa sớm hoặc chữa các bệnh lý cụ thể. Những lợi ích này còn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, tình trạng sức khỏe và nhiều yếu tố khác.

Hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh

Cá trích chứa vitamin B12 và các dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh. Vitamin B12 tham gia duy trì lớp myelin bao quanh sợi thần kinh, trong khi protein và các chất dinh dưỡng khác góp phần đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ thể.

Bổ sung cá trích trong chế độ ăn đa dạng là một cách cung cấp thêm dưỡng chất cho hệ thần kinh, nhưng không thể thay thế việc khám và điều trị khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Ảnh minh họa.

Cách chế biến cá trích tốt cho sức khỏe

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng của cá trích, nên ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, nướng hoặc kho nhạt, hạn chế chiên ngập dầu và sử dụng quá nhiều muối.

Cá trích hấp gừng là món ăn đơn giản, giúp giữ được độ ẩm và hương vị tự nhiên của cá. Có thể kết hợp gừng, hành và các loại rau thơm để tăng hương vị mà không cần sử dụng nhiều dầu mỡ.

Cá trích nướng giấy bạc cũng là lựa chọn phù hợp. Có thể thêm cà chua, hành tây và thì là để tăng hương vị, đồng thời bổ sung rau củ vào bữa ăn. Khi nướng, cần bảo đảm cá chín kỹ và tránh để cá cháy xém quá mức.

Ngoài ra, cá trích kho với nghệ hoặc tiêu cũng là món ăn quen thuộc. Khi chế biến, nên hạn chế muối, nước mắm và các gia vị chứa nhiều natri, đặc biệt đối với người bị tăng huyết áp hoặc cần kiểm soát lượng muối trong khẩu phần.

Ngược lại, nên hạn chế các món cá chiên ngập dầu hoặc tẩm nhiều bột vì có thể làm tăng lượng năng lượng và chất béo trong bữa ăn. Việc lựa chọn cá tươi, bảo quản đúng cách, làm sạch và nấu chín phù hợp cũng góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm.