Tại quán cà phê ở phố Vũ Tông Phan, sắc đỏ - xanh của mùa lễ hội đã phủ kín không gian từ sớm. Những mô hình cây thông, nơ cỡ lớn cùng nhiều phụ kiện được bố trí từ khu vực bên ngoài đến từng góc nhỏ trong quán.

Tâm điểm không gian là cây thông Noel cao 8 m, trang trí cầu kỳ với nhiều phụ kiện. Chủ quán cho biết riêng mô hình này có chi phí đầu tư khoảng 100 triệu đồng, nhằm tạo điểm nhấn và góc check-in cho khách dịp Giáng sinh.

Những chiếc nơ cỡ lớn mang sắc màu Giáng sinh được bố trí khắp khuôn viên, tạo nên khung cảnh đồng bộ.

Nhiều gia đình đến quán tham quan, chụp ảnh và lưu lại khoảnh khắc trong không gian Giáng sinh.

Chủ quán cho biết, nhờ có khuôn viên khá rộng nên toàn bộ không gian được tận dụng để trang trí theo chủ đề Giáng sinh. Từng hạng mục được lên ý tưởng và bài trí để tạo sự đồng nhất: ngoài cây thông khổng lồ còn có nhiều món đồ decor, phụ kiện đặt xung quanh. Tổng kinh phí đầu tư của quán lên tới gần 400 triệu đồng.

Mặt tiền một quán cà phê khác ở Hà Nội được trang trí bằng ruy băng, vòng hoa và quả châu đỏ, mang đậm không khí Giáng sinh.

Từ cây thông cỡ lớn, mô hình ông già Noel đến tiểu cảnh phủ tuyết và hệ thống đèn trang trí, nhiều quán mạnh tay đầu tư để tạo không gian lễ hội độc đáo, thu hút khách đến thưởng thức đồ uống, vui chơi và chụp ảnh.

Tại khu tập thể trên phố Đặng Văn Ngữ, không ít quán cà phê trong ngõ cũng sớm "thay áo" đón Noel. Cây thông, vòng nguyệt quế, dây đèn nhấp nháy cùng phụ kiện sắc đỏ, xanh phủ từ mặt tiền đến những góc nhỏ bên trong.

Các quán tận dụng cả lối đi để dựng tiểu cảnh. Theo chủ quán, để hoàn thiện không gian với nhiều hạng mục trang trí, tổng chi phí đầu tư có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Để tránh đông người khi chụp ảnh, khách nên ghé quán vào các ngày trong tuần hoặc đi từ sớm.

Khánh Linh (sinh năm 2006, Hà Nội) cùng bạn bè đến Đặng Văn Ngữ để tham quan, chụp ảnh. Cô bất ngờ khi ngay từ lối vào, cả con ngõ đã rực rỡ với cây thông, mô hình trang trí và hệ thống đèn bắt mắt. Theo Linh, không chỉ một quán, nhiều khu vực trong ngõ được đầu tư công phu. Đó cũng là lý do bạn chọn nơi này để check-in cùng bạn bè dịp cuối năm.

Tại quán cà phê trên đường Xuân La, phường Xuân Đỉnh, cây thông và mô hình ông già Noel, cùng những hộp quà cỡ lớn được đặt ngay cổng vào. Điểm nhấn này giúp quán thu hút người qua đường và dễ nhận diện.

Bên trong, từ những tủ trưng bày gấu bông, hộp quà đến các tiểu cảnh, mỗi khu vực là một bối cảnh chụp ảnh riêng.

Kiều Trinh (sinh năm 2008, Hà Nội) cùng bạn bè đến quán để chụp ảnh, tận hưởng không khí Noel. Trinh bất ngờ trước sự đầu tư của quán khi mỗi góc đều được thiết kế khác biệt. Theo Trinh, với người yêu thích chụp ảnh, sự đa dạng ấy mang đến nhiều lựa chọn góc hình, là nơi thú vị để vui chơi và lưu lại khoảnh khắc bên bạn bè.

Ngọc Hà, chủ quán cho biết năm nay chị đầu tư nhiều hơn về không gian vì nhu cầu chụp ảnh, check-in của giới trẻ ngày càng lớn. Thay vì dùng mẫu có sẵn, chị tự lên ý tưởng, chọn từng món decor và sắp xếp tiểu cảnh theo nhiều chủ đề, từ phụ kiện, màu sắc đến cách bố trí. Tổng kinh phí chị dành cho việc trang trí này ước tính hơn 200 triệu đồng.

Một điểm nhấn khác là những chiếc cốc đựng đồ uống hình gấu, cây thông Noel cùng nhiều họa tiết mùa lễ hội, đồng bộ với chủ đề trang trí chung của quán. Sau khi dùng, khách có thể mang cốc về làm kỷ niệm hoặc tái sử dụng.