Người dân và du khách được miễn tiền vé khi sử dụng 129 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội trong ngày 24/11/2026, nhân dịp nghỉ Lễ ngày Văn hoá Việt Nam.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, thực hiện chủ trương của UBND thành phố, chính sách miễn tiền vé phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá sẽ được triển khai trong 1 ngày, thứ Ba (24/11).

Phạm vi áp dụng gồm toàn bộ 129 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác là tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy.

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Đối với hành khách sử dụng vé lượt trên xe buýt, người dân được phát vé từ thiết bị bán vé lắp trên xe hoặc mua vé trên ứng dụng "ThevegiaothongHN" và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống vé mà không phải thanh toán tiền.

Trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, đơn vị vận hành sẽ phát vé lượt giấy dự phòng cho hành khách.

Với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé lượt tại quầy bán vé theo nhu cầu chuyến đi hoặc mua vé trên ứng dụng "Hà Nội Metro", sử dụng thẻ Visa và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống vé. Hành khách không phải trả tiền vé trong thời gian áp dụng chính sách.

Nếu hệ thống vé điện tử gặp sự cố, hành khách sẽ được phát vé lượt giấy dự phòng.

Đối với người sử dụng vé tháng hoặc thuộc diện được miễn tiền vé theo quy định, hành khách sử dụng thẻ miễn phí hoặc căn cước công dân (áp dụng với người cao tuổi và trẻ em).

Khi tham gia dịch vụ, hành khách thực hiện chạm thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) vào đầu đọc của thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên.

Hà Nội miễn tiền vé 129 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị trong ngày 24/11, dịp nghỉ Lễ ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh Thành Long)

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo các đơn vị liên quan và đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá, Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội triển khai chính sách, bảo đảm an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Các đơn vị được yêu cầu theo dõi sát sản lượng, nhu cầu đi lại để chủ động điều chỉnh tần suất, số chuyến theo thẩm quyền, phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Công an thành phố cùng UBND các xã, phường phối hợp thông tin, tuyên truyền rộng rãi về thời gian, phạm vi và hình thức miễn vé.

Các đơn vị đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị tại điểm dừng, nhà chờ xe buýt, khu vực nhà ga đường sắt đô thị.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, việc miễn tiền vé phương tiện vận tải hành khách công cộng trong dịp nghỉ Lễ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách di chuyển tham quan, mua sắm, vui chơi.

Chính sách cũng hướng tới thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.