Nằm giữa khu phố cổ, chợ Đồng Xuân là một trong những địa điểm mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử của Hà Nội. Qua hơn một thế kỷ, khu chợ vẫn duy trì nhịp giao thương sôi động, trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách.

Không chỉ có hoạt động mua bán, những khoảnh khắc đời thường của người bán và người mua cũng góp phần tạo nên bức tranh sinh động về đời sống đô thị Hà Nội.

Những mặt hàng nhiều màu sắc, cách trưng bày dày đặc và nhịp điệu giao thương tạo nên một không gian giàu chất liệu thị giác đối với những người yêu nhiếp ảnh.

Bước vào chợ Đồng Xuân, du khách dễ dàng cảm nhận không khí mua bán đặc trưng với những gian hàng san sát, hàng hóa phong phú và tiếng trò chuyện, mặc cả rộn ràng. Đây cũng là một trong những nét sinh hoạt đô thị tạo nên bản sắc riêng của khu phố cổ.

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, chương trình "Chạm Đồng Xuân" mang đến một diện mạo mới cho khu chợ. Những tác phẩm nghệ thuật được bố trí đan xen giữa các lối đi, hành lang và không gian sinh hoạt, tạo nên hành trình khám phá khác biệt.

Với 25 tác phẩm của nghệ sĩ trong nước và quốc tế, triển lãm đưa nghệ thuật tương tác vào một không gian vốn quen thuộc với hoạt động giao thương. Du khách có thể vừa tham quan, mua sắm, vừa khám phá những câu chuyện nghệ thuật được kể bằng hình ảnh, âm thanh và chất liệu đời sống.

Một tác phẩm nghệ thuật xuất hiện giữa các gian hàng, nơi khách tham quan có thể vừa khám phá sáng tạo đương đại, vừa cảm nhận nhịp sinh hoạt của khu chợ.

Những tác phẩm được đặt tại hành lang, lối đi và các góc không gian quen thuộc, khuyến khích du khách chủ động tìm kiếm và khám phá.

Không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm, chợ Đồng Xuân còn là điểm dừng chân thu hút khách du lịch quốc tế. Nhiều du khách thích thú khám phá các gian hàng, tìm hiểu hàng hóa địa phương và quan sát nhịp sống buôn bán đặc trưng của người Hà Nội.

Những đôi tay thoăn thoắt kiểm hàng, đóng gói và trao hàng tạo nên nhịp điệu riêng của đời sống buôn bán.

Du khách vừa quan sát hoạt động mua bán, vừa khám phá những tác phẩm được sáng tạo từ chính vật liệu và câu chuyện của khu chợ.

Chợ Đồng Xuân còn là không gian văn hóa với những thanh âm, hình ảnh và câu chuyện đời thường của người Hà Nội.

Những gian hàng san sát, hàng hóa được sắp xếp kín các lối đi tạo nên sắc màu riêng của một khu chợ truyền thống giữa lòng đô thị.

Bước qua những cánh cửa chợ, du khách bắt gặp một thế giới hàng hóa phong phú, từ quần áo, vải vóc, phụ kiện đến các mặt hàng phục vụ đời sống thường ngày.

Du khách không chỉ đến chợ để mua sắm mà còn có cơ hội quan sát, tương tác và hòa mình vào nhịp sống thường ngày của người dân địa phương.

Thay vì chỉ tham quan những công trình kiến trúc nổi tiếng, nhiều du khách lựa chọn khám phá chợ truyền thống để cảm nhận một Hà Nội gần gũi và chân thực hơn.

Sự kết nối giữa hoạt động giao thương truyền thống và nghệ thuật đương đại mở ra cách trải nghiệm mới tại chợ Đồng Xuân, nơi du khách có thể chạm vào đời sống văn hóa của Hà Nội.

Nghệ thuật không tách rời đời sống mà hòa vào nhịp giao thương, tạo nên những khoảnh khắc trải nghiệm khác biệt cho người dân và du khách.

Với du khách, trải nghiệm tại chợ không chỉ dừng lại ở việc mua một món đồ lưu niệm mà còn là cơ hội quan sát, tìm hiểu phong tục và nhịp sống của người Hà Nội.

Chợ Đồng Xuân là điểm dừng chân hấp dẫn với du khách quốc tế, đặc biệt là những người muốn tìm hiểu văn hóa mua bán và sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương.

Phía sau mỗi quầy hàng là câu chuyện mưu sinh của những tiểu thương đã gắn bó nhiều năm với khu chợ, góp phần duy trì nhịp giao thương qua nhiều thế hệ.

Không chỉ tham quan các danh thắng, nhiều du khách lựa chọn chợ Đồng Xuân để khám phá đời sống thường nhật của người Hà Nội.

Sự kết hợp giữa không gian buôn bán truyền thống và nghệ thuật đương đại mang đến cho chợ Đồng Xuân một sức hấp dẫn mới. Không chỉ là nơi mua sắm, khu chợ còn trở thành điểm trải nghiệm văn hóa, nơi du khách có thể cảm nhận Hà Nội qua kiến trúc, âm thanh, con người và những câu chuyện đời thường.

Những tác phẩm nghệ thuật không tách khu chợ khỏi đời sống mà hòa vào chính không gian ấy. Từ một góc cầu thang, hành lang đến những khoảng trống ít được chú ý, mỗi vị trí đều có thể trở thành điểm dừng chân khám phá.

Những chất liệu quen thuộc của khu chợ được các nghệ sĩ khai thác, mở ra góc nhìn mới về những vật dụng tưởng chừng bình thường trong đời sống.

Những lối đi, cầu thang và hành lang của chợ lưu giữ nhiều dấu vết thời gian, đồng thời phản ánh sự vận động không ngừng của một không gian thương mại lâu đời.

Các tác phẩm được bố trí xen kẽ giữa những lối đi và khu vực sinh hoạt, tạo nên sự kết hợp giữa nghệ thuật đương đại với không khí buôn bán truyền thống.

Sự xuất hiện của các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc và chiếu phim góp phần mở rộng trải nghiệm của du khách, đưa chợ Đồng Xuân trở thành điểm hẹn văn hóa.

Từ những gian hàng tấp nập đến các tác phẩm nghệ thuật tương tác, chợ Đồng Xuân cho thấy sức sống của một di sản đô thị khi được kết nối với sáng tạo đương đại. Đây cũng là cách để một địa điểm quen thuộc tiếp tục hấp dẫn du khách bằng những trải nghiệm mới.

Từ hoạt động giao thương thường nhật đến những trải nghiệm nghệ thuật mới, chợ Đồng Xuân tiếp tục kể câu chuyện về một Hà Nội giàu bản sắc, nơi di sản không nằm ngoài đời sống mà hiện diện trong từng nhịp sinh hoạt đô thị.