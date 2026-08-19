Một mâm cơm gia đình thường không cần quá nhiều món. Chỉ cần có đủ nhóm chất như protein từ thịt, cá, trứng, đậu phụ; chất xơ từ rau xanh; tinh bột từ cơm hoặc các loại ngũ cốc là đã có thể tạo nên một bữa ăn tương đối cân bằng.

Với nhiều gia đình hiện đại, khi cả bố mẹ đều bận rộn với công việc, những mâm cơm như vậy càng trở nên đáng quý. Đó là sự cố gắng để duy trì thói quen ăn cơm nhà thay vì thường xuyên phụ thuộc vào đồ ăn bên ngoài.

Nhiều người cho rằng nấu ăn mới là việc mất thời gian nhất. Nhưng với không ít chị em, thử thách lớn hơn lại là việc nghĩ ra thực đơn mới mỗi ngày.

Việc chụp lại những mâm cơm đã nấu giống như một cuốn sổ tay thực đơn bằng hình ảnh. Khi cần, chỉ cần mở lại album là có ngay những gợi ý phù hợp.

5 mâm cơm gia đình dưới đây của chị Thu Hương là gợi ý tuyệt vời cho chị em trong những ngày khó nghĩ thực đơn cho gia đình.

5 mâm cơm nhà giản dị, khỏi vắt óc nghĩ "Hôm nay ăn gì?"

Mâm cơm gia đình 1:

Mâm cơm gia đình 2:

Mâm cơm gia đình 3:

Mâm cơm gia đình 4:

Mâm cơm gia đình 5: