Cầu cao nhất thế giới thành điểm hút khách du lịch như thế nào

Đứng trên bục nhảy bên dưới mặt cầu, anh được nhân viên kiểm tra dây đai và thiết bị bảo hộ lần cuối. Anh đứng trên cây cầu bắc qua hẻm núi rộng lớn, với khoảng cách từ mặt cầu xuống mặt nước cao gấp gần 9 lần so với cầu Cổng Vàng ở San Francisco, Mỹ. Du khách xung quanh giơ điện thoại, chờ ghi lại khoảnh khắc mạo hiểm.

Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra an toàn, nam thanh niên lao mình vào khoảng không. Trong bảy giây, anh rơi tự do về phía đáy vực hàng trăm mét bên dưới, trước khi dây bungee kéo ngược cơ thể lên. Đám đông vỗ tay reo hò.

Du khách thực hiện cú nhảy bungee từ cầu Hoa Giang, ngày 29/5. Ảnh: AP/Ng Han Guan

Khung cảnh này cho thấy một diện mạo khác của cây cầu treo khổng lồ giữa vùng núi hiểm trở Trung Quốc. Không chỉ phục vụ giao thông, công trình đang trở thành điểm vui chơi dành cho khách du lịch và những người ưa cảm giác mạnh.

Khánh thành tháng 9/2025, cầu Hoa Giang bắc qua sông Bắc Bàn, thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Mặt cầu nằm cách sông Bắc Bàn 626 m, tương đương chiều cao tòa nhà 200 tầng. Ngày 28/4, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận Hoa Giang là cầu cao nhất thế giới.

Dài gần 2,9 km, công trình được xây dựng nhằm rút ngắn hành trình vượt hẻm núi vốn mất khoảng hai giờ xuống còn hai phút, kết nối các cộng đồng miền núi với mạng lưới đường bộ rộng lớn hơn của Trung Quốc.

Theo chính quyền địa phương, từ khi khánh thành đến hết tháng 8/2026, cây cầu đón khoảng 3,3 triệu lượt khách. Du khách có thể đi thang máy lên tháp cầu, ngắm toàn cảnh hẻm núi từ đài quan sát, chinh phục lối đi treo bằng ván gỗ lơ lửng trên vách đá hoặc thử nhảy bungee từ độ cao 625 m.

Ở những ngôi làng nằm dưới hẻm núi, tác động của công trình không chỉ được đo bằng thời gian di chuyển rút ngắn, mà còn thể hiện qua sinh kế của người dân.

Lin Guoquan, cư dân Quý Châu, trở về quê sau nhiều năm làm đầu bếp tại các tỉnh khác, cải tạo nhà cũ thành cơ sở lưu trú. Từ 9 phòng ban đầu, homestay của anh đã mở rộng lên 52 phòng nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày vào tháng 2/2026, khu dịch vụ của cầu ghi nhận hơn 300.000 lượt khách, cao hơn dân số thành phố Buffalo, bang New York, Mỹ. Lin cũng trở thành gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, thu hút hơn 100.000 người theo dõi trên mạng xã hội nhờ các video phát trực tiếp giới thiệu cảnh quan ngôi làng với cây cầu ẩn hiện phía xa.

Cầu Hoa Giang nhìn từ trên cao. Ảnh: VCG

Theo Cao Luyao, quản lý truyền thông tiếp thị của khách sạn Onaemont, nơi có 83 phòng đều hướng ra cây cầu, du khách không còn chỉ đến ngắm cầu rồi rời đi mà có thể nghỉ qua đêm, góp phần chuyển du lịch nơi đây từ những chuyến tham quan ngắn sang trải nghiệm lưu trú dài hơn.

Khi Trung Quốc tiếp tục xây dựng các cây cầu siêu quy mô, hiệu quả kinh tế của những dự án này cũng trở thành vấn đề cần cân nhắc.

Li Linna, phó giáo sư tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, từng nghiên cứu 295 cây cầu cao ở Quý Châu và nhận thấy mức đóng góp trung bình của các công trình này trong việc cải thiện khả năng kết nối giao thông cấp huyện đang có xu hướng giảm dần.

Nghiên cứu cho thấy các cây cầu cao từng giúp cải thiện khả năng kết nối giao thông của các huyện trung bình khoảng 8% trong giai đoạn 2010-2015. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 5% trong giai đoạn 2015-2020, khi mạng lưới cao tốc mở rộng và nhu cầu xây thêm cầu vượt địa hình giảm.

"Lợi ích tăng thêm về khả năng tiếp cận giao thông từ mỗi cây cầu được xây dựng tiếp theo vì thế cũng giảm dần", Li nói.

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa việc xây dựng những cây cầu lớn đã hết ý nghĩa. Tại các huyện miền núi hẻo lánh, kém phát triển ở miền tây Trung Quốc, nơi sông ngòi và hẻm núi chia cắt cộng đồng dân cư, một cây cầu mới vẫn có thể cải thiện đáng kể giao thông và kinh tế địa phương.

Theo Li, cách đánh giá giá trị của một cây cầu cũng đang thay đổi. Trước đây, hiệu quả chủ yếu được tính bằng thời gian đi lại rút ngắn, chi phí vận tải giảm và khả năng lưu thông hàng hóa, con người được cải thiện. Hiện những công trình như cầu Hoa Giang còn có thể tạo ra lý do để du khách tìm đến những nơi trước đó họ ít khi nghĩ tới.

"Câu hỏi quan trọng trong tương lai là chúng ta sẽ xây những cây cầu cao này ở đâu và mỗi cây cầu sẽ giải quyết vấn đề cụ thể nào", Li nói thêm.

Liệu hàng triệu lượt khách đến Hoa Giang trong năm đầu tiên có mang lại sự thịnh vượng bền vững cho người dân địa phương hay không, điều đó vẫn cần thời gian kiểm chứng.

Với Xie Boran, giám đốc Văn phòng dự án Hoa Giang thuộc Tập đoàn Đầu tư Giao thông Quý Châu, năm đầu tiên của công trình mang lại nhiều kỷ niệm ngoài dự kiến. Bên cạnh niềm phấn khích khi cầu chính thức thông xe, ông còn nhớ những cặp đôi tổ chức lễ cưới với cây cầu treo khổng lồ làm phông nền.

Và ngày càng có nhiều người tìm đến đây để thử thách lòng dũng cảm với cú nhảy bungee.

Nhiều thế kỷ trước, thương nhân phải mất tới một tháng để vượt qua vùng địa hình hiểm trở này. Ngày nay, du khách đi hàng trăm km đến Hoa Giang không chỉ để băng qua hẻm núi, mà còn để nán lại, ngắm nhìn cây cầu lơ lửng giữa núi rừng.

Công trình vốn được xây dựng để đưa con người đến nơi khác, nay đã trở thành chính điểm đến mà họ muốn tìm tới.