Vòm đá hơn 500 tuổi từng hút khách du lịch đến check-in bất ngờ đổ sụp

Khách du lịch chụp ảnh tại vòm đá Holei. Ảnh: Nypost

Vòm đá Holei từng là một điểm tham quan nổi tiếng, thu hút du khách trên tuyến đường Chain of Craters trong Vườn quốc gia Núi lửa Hawaii, Mỹ.

Theo Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ (NPS), vòm đá Holei cao khoảng 27,4 m vẫn còn nguyên vẹn vào ngày 23/9. Tuy nhiên, đến tối 27/9, công trình tự nhiên này đã biến mất. Thời điểm chính xác xảy ra vụ sụp đổ chưa được xác định, theo Independent.

NPS cho rằng Holei có thể đã đổ xuống biển trong thời gian công viên đóng cửa để ứng phó với bão. Dù sự sụp đổ được dự đoán từ trước do quá trình xói mòn kéo dài, việc một địa danh nổi tiếng biến mất vẫn khiến nhiều người tiếc nuối.

“Thật buồn khi nghe tin về sự biến mất của vòm đá. Nó xuất hiện trong rất nhiều bức ảnh du lịch của chúng tôi suốt những năm 1990. Nhưng thế giới tự nhiên quả thực luôn thay đổi", một người dùng mạng chia sẻ.

Vòm đá Holei trên đảo lớn Hawaii đã sụp đổ xuống Thái Bình Dương. Ảnh: NPS/J.Wei

Vòm đá Holei được hình thành khoảng 550 năm trước do tác động bào mòn liên tục của sóng biển và các yếu tố tự nhiên lên đá núi lửa. Qua hàng thế kỷ, nước biển tạo nên một vòm đá lớn nhô ra phía đại dương, trở thành một trong những điểm đến được du khách yêu thích khi tham quan khu vực.

Sau khi Holei sụp đổ, giới chức công viên lập tức cảnh báo du khách không tiếp cận khu vực này. Những vách đá ven biển xung quanh vẫn không ổn định, nhiều đoạn dựng đứng và đổ thẳng xuống biển, tiềm ẩn nguy cơ đá rơi, sạt lở.

NPS đặc biệt lưu ý sau khi xuất hiện hình ảnh trên mạng xã hội một số người đã tìm cách đi vào khu vực bị phong tỏa, gần vị trí vòm đá từng tồn tại. Theo cơ quan này, hành động trên không chỉ đặt du khách vào tình thế nguy hiểm mà còn khiến lực lượng cứu hộ phải đối mặt với rủi ro khi tiếp cận khu vực có sóng lớn và địa hình hiểm trở.