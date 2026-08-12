8 trải nghiệm không thể bỏ lỡ ở Lý Sơn mùa hè

Lý Sơn, đặc khu thuộc tỉnh Quảng Ngãi, còn được gọi Cù lao Ré, theo cách lý giải dân gian là "cù lao có nhiều cây ré". Hòn đảo là vết tích còn lại của một ngọn núi lửa, nằm cách cảng Sa Kỳ thuộc xã Đông Sơn khoảng 15 hải lý về phía đông.

Du khách đi tàu cao tốc ra đảo, sau đó thuê xe máy để chủ động di chuyển trên đảo hoặc đặt các tour riêng. Lý Sơn gồm đảo Lớn và đảo Bé, hai khu vực nổi tiếng hút khách du lịch. Từ đảo Lớn khách du lịch đi cano sang đảo Bé. Nước biển tại đây trong và sóng lặng.

Đi dọc miền Trung tháng 6 và 7, gia đình anh Nguyễn Hồng Nhật, 36 tuổi ở Hà Nội, "phải lòng" Lý Sơn vì đồ ăn tươi, biển xanh trong và cảnh đẹp ấn tượng. Sau 3 ngày 2 đêm, anh gợi ý một số điểm đến và trải nghiệm không nên bỏ qua ở hòn đảo được gọi "Maldives của Việt Nam".

Đỉnh Thới Lới

Đỉnh núi này cao khoảng 170 m so với mực nước biển và là điểm chụp ảnh, ngắm cảnh được yêu thích. Trên đỉnh có một hồ nước ngọt lớn. Để lên được đỉnh núi, du khách di chuyển bằng xe máy hoặc ôtô.

Cổng Tò Vò

Đây là biểu tượng của Lý Sơn, nằm ở phía tây đảo Lớn. "Nếu may mắn, du khách cũng có thể ngắm dải ngân hà tại đây vào khoảng nửa đêm", anh Nhật cho biết. Ngoài ra, nhiều khách cũng tới đây để ngắm hoàng hôn.

Cổng Tò Vò là vòm đá bazan lộ thiên, dài 9 m, cao 2,5 m. Sự hình thành của cổng gắn liền với những đợt phun trào nham thạch núi lửa hàng chục triệu năm. Sóng biển đánh mạnh phá vỡ lớp đá ở giữa có độ gắn kết yếu hơn, tạo thành lỗ rỗng giống hình tổ tò vò như ngày nay.

Hang Câu

Hang Câu ở đảo Lớn cũng là nơi được hình thành từ quá trình phun trào của núi lửa Thới Lới, nổi bật với những vách đá mang hình thù kỳ vĩ.

"Ngày lang thang ở Hang Câu, trời rất nóng nhưng cảnh đẹp quá không thể cưỡng lại được", anh Nhật nói.

Hải đăng Mù Cu

Hải đăng tọa lạc ở mũi Mù Cu, cực đông của đảo Lớn, cách trung tâm khoảng 3 km. Ngọn hải đăng nổi bật giữa thiên nhiên hoang sơ, được coi là điểm đón bình minh đẹp nhất đảo.

Đảo Bé Anh Nhật cho hay các bãi tắm ở đảo Lớn không đẹp nhưng đảo Bé "quá đỉnh". Đảo nhỏ "xinh như tên gọi" với nước biển trong, cát trắng mịn và có trải nghiệm lặn ngắm san hô. Đảo nhỏ có một số homestay. Tuy nhiên, anh Nhật cho biết buổi chiều tối không có nhiều hoạt động nên "hơi buồn".

Hái và mua hành tỏi

Lý Sơn được mệnh danh là "Vương quốc tỏi". Các sản phẩm tỏi và hành có hương vị đặc biệt, hàm lượng tinh chất cao hơn tỏi được trồng ở những nơi khác.

"Đến Lý Sơn không ghé những cánh đồng tỏi, hành coi như chưa cảm hết hòn đảo", anh Nhật cho biết. Nếu gặp mùa thu hoạch, du khách còn có thể theo người dân ra đồng, trải nghiệm làm nông dân chính hiệu.

Trải nghiệm ẩm thực địa phương Bánh xèo Cây Bàng mở từ buổi chiều, nằm ngay bờ kè trên đảo Lớn là địa chỉ không thể bỏ qua, giá 4.000 đồng một chiếc. "Quán luôn đông khách, có lẽ cả Lý Sơn ăn bánh xèo ở đây", anh Nhật nói. Các địa chỉ ăn uống khác gồm có mì Quảng Tuyết Vy, bún vịt (khoảng 20.000 đến 30.000 đồng một bát), ram chả cá hay xu xoa, món giải khát thanh mát. Anh Nhật gợi ý mua một cốc xu xoa mang lên đỉnh Thới Lới ngồi ngắm biển. Ngoài ra, du khách còn có thể ăn tối ở quán Út Ngọc.

Thư giãn ngắm cảnh

Lý Sơn là nơi có thể dừng lại nghỉ ngơi, thư giãn và ngắm cảnh ở bất kỳ đâu. Trên đảo còn một số địa điểm đáng chú ý khác như bờ kè bích họa, lăng Tân, chùa Đục. Anh Nhật cho hay dịp hè này du khách đến Lý Sơn nên đặt chỗ ở trước vì thường xuyên "cháy phòng".